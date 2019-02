SMEKKFULLT: Toget mot Drammen nærmer seg Sandvika på vei ut av Oslo. Foto: Tom Byermoen

Kommentar

Blues for tog

DRAMMEN–OSLO (VG) Å pendle mellom Drammen og Oslo skal i utgangspunktet ikke være så vanskelig.

Men når Norges mest trøblete togstrekning i 2018 er en del av reiseveien, blir det noen utfordringer.

Det er et avansert maskineri som må klaffe. Fra Konnerud via barnehage og skole til jobb i Oslo, er det liten tvil om hva som er det svakeste leddet: toget. Et lite avvik i hverdagens travle tidsskjema vil gå utover arbeidsgiver, barn eller kone – eller gjerne alle tre.

Egentlig elsker jeg å ta tog. På 30 minutter er jeg oppdatert på de viktigste nyhetene og klar for en ny dag på jobb, og kanskje et morgenmøte. Men kollegene mine vet at det ikke er noen god idé med morgenmøte.

En tirsdag morgen i januar registrerer jeg noen frustrerte togarbeidere utenfor toget jeg setter meg inn i. Det er iskaldt ute, men inne er det heldigvis varmt. Etter 25 minutter kjører endelig toget.

I Oslo møter jeg en kollega som har tatt samme tog. Men han hadde ventet utendørs i Lier, i ti minus, og hadde ennå ikke rukket å tine da han gikk av det smekkfulle toget på Nationaltheatret.

Sjefen er selvfølgelig allerede varslet om at jeg kommer sent. På ettermiddagen må jeg gi en ny beskjed: For å være sikker på at jeg skal rekke barnehagen, må jeg legge inne en ekstra buffer og dra litt tidligere fra jobb.

Hjemreisen er den jeg liker best. En «powernap» på toget hjem gjør underverker. Men i 2018 sov jeg dårlig. Travle avganger skal egentlig ha doble togsett for å få plass til alle, men ofte blir det kjørt enkle togsett. Da blir det sild i tønne og japanske tilstander. Å sove stående har jeg ikke klart siden jeg var i militæret.

Men nå går det mot lysere tider! Og nok en sommer med seks uker buss for tog.







IKKE I RUTE: Toget mot Oslo ankommer Drammen – forsinket etter trøbbel med en sporveksel. Foto: Tom Byermoen