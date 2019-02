METOO: – Å la menn som ikke klarer å respektere kvinners intimgrense få bli invitert inn i varmen igjen uten at man er garantert at deres atferd har endret seg, er å svikte de kvinnene som valgte å varsle, skriver kronikkforfatterne. Foto: SU/Scanpix

Når det politiske blir personlig

Hvis det er én ting som kan sies om politikk, så er det at det veldig ofte er personlig. En kampanje som uten tvil understrekte dette var #Metoo.

MARIA BONITA IGLAND, feministisk leder i Sosialistisk Ungdom

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

På daglig basis opplever kvinner og jenter seksuell trakassering. Det forekommer i alt fra slengbemerkninger på gata, uvelkomne hender på kroppene våre og i verste fall overgrep. De kvinnene som varslet under #Metoo bidro til å synliggjøre dette problemet og rette blikket mot en ukultur som vi aldri snakker om, men som flere er klar over.

Vi var mange som håpet at den slagkraften som lå bak disse varslene skulle markere en ny tid hvor menn som utnytter sine posisjoner til å tråkke på andres grenser er over. Når partier som tidligere har lovet å ta et oppgjør i egne rekker nå undergraver de historiene som har kommet på bordet, er det grunn til å bli fortvilet.

I løpet av de siste dagene har nyhetsbildet vært fullt av overskrifter som dokumenterer at de samme politikerne som ble sanksjonert av eget parti for uakseptabel oppførsel, nå får vende tilbake til det politiske rampelyset. Tillitspersoner som har utnyttet sin posisjon overfor yngre kvinner og jenter og som har vist grenseoverskridende atferd flere ganger får nå en ny sjanse til å oppfylle sine politiske ambisjoner. Kan dette tolkes som at enkelte partier ikke ser viktigheten av å ta et oppgjør med egen skittentøysvask?

Å la menn som ikke klarer å respektere kvinners intimgrense få bli invitert inn i varmen igjen uten at man er garantert at deres atferd har endret seg, er å svikte de kvinnene som valgte å varsle. Det er en direkte hån overfor dem som har gått ut offentlig og delt sine ubehagelige historier, og det er en hån mot de som har stått på sidelinja og holdt sine erfaringer for seg selv.

Det disse partiene kommuniserer ut er at varsling ikke skal møtes med reelle konsekvenser og at kvinners sikkerhet og mulighet til å engasjere seg politisk ikke er en prioritering hos dem. Dette handler ikke om å gi en straff og så gå tilbake og fortsette som før. Det handler om at absolutt alle partiene må gjennomgå og endre egen sin egen partikultur på lang sikt.

Den ukulturen som #Metoo adresserte i det politiske miljøet oppstår lenge før vi engasjerer oss i organisasjonslivet. Det er samme ukultur som gjør at jenter ofte har annerledes innetid enn gutter. Samme ukultur som gjør at man som jente læres opp til å den tidligere bussen hjem og aldri gå ute alene. Det er den samme ukulturen som forteller russejenter at de aldri skal være på feil sted til feil tid og den samme ukulturen som gjør at vi som unge voksne ber venninner sende melding når de har kommet seg hjem fra byen.

Dette samfunnsproblemet møter jenter i ung alder, og det er samme problemet vi lærer å tie om når det først skjer fordi vi vet at det for ofte er en risiko for å ikke bli trodd. #Metoo har forsøkt å ta et oppgjør med akkurat dette, og når aviser på tvers av det politiske landskapet nå velger å stille spørsmål ved hvorvidt man skal tro varslerne, sender det et sterkt signal om at denne kampanjen fremdeles trengs. Norsk politikk har allerede mistet og gått glipp av for mange kvinner.

All den tid menn kan begå overgrep og tråkke på kvinners intimgrense, men likevel få beholde drømmen om en politisk karriere, har vi et alvorlig problem. For hva for et signal sender det egentlig til ungdommer og barn som fremdeles ikke har en forståelse av egne og andres intimgrenser? Hva for et signal sender egentlig partier som Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet når ungdommer og barn vokser opp i en tid hvor kvinner tør å varsle om seksuell trakassering, men det likevel ikke får reelle konsekvenser?

Vi er mange som er takknemlige for de kvinnene som har varslet, og vi er også mange som nå er dypt skuffet over hvordan flere partier håndterer dette problemet.

For seksuell trakassering er ikke bare en problemstilling som krever politiske tiltak – det er også en påkjenning for mange kvinner har følt på kroppen sin, og da er det er også personlig.