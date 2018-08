HÅNDHILSING: Kaltham Alexander Lie skriver om forrige ukes håndhilse-debatt. I forrige uke fortalte Dagsavisen historien om en småbarnsfar som ikke fikk fornyet vikariatet ved Ekeberg barneskole. Problemet var ifølge skolen at mannen ikke håndhilser på kvinner.

Håndhilse-debatten: Religiøse muslimer må legge sine hellige prinsipper hjemme

Publisert: 14.08.18 09:46

Hvis Muhammed hadde levd i dag ville han nok vært opptatt av å forby mange andre ting enn håndhilsing. Jeg mener at religiøse muslimer skal legge deres islamske hellige prinsipper hjemme, og gå på jobb som deres norske kolleger gjør.

KALTHAM ALEXANDER LIE, homofil muslim, aktivist og skribent, opprinnelig fra Irak.

Dramaene knyttet til islamister står i kø. Vi beveger oss fra niqabdrama, halalkjøtt-drama og halalhotel-drama til håndhilsingsdrama. Hvis vi legger til alle nyhetsoppslag om islamistbaserte problemer i en rekke muslimske land (som Iran, Irak, Saudi-Arabia), terroraksjoner, og sper på med Palestina og Israelkonflikten, er det nok å være opptatt av. Hvilke drama forventer vi oss i morgen, mon tro.

Jeg velger i denne artikkelen å konsentrere meg om håndhilsingsdramaet. Håndhilsingstematikken er ikke ny. Da jeg bodde i Irak på 1970-tallet, sluttet søskenbarna mine å håndhilse på meg fordi jeg ikke var en praktiserende muslim. De tenker at jeg ikke fulgte Muhammeds lærdom.

Jeg legger vekt på at Muhammeds praksis med å ikke håndhilse på kvinner var privatsak, et valg som Muhammed selv valgte å gjøre og som han ikke la som et pålegg som skulle gjelde alle muslimer. Dette er det garantert mange som er uenig med meg om, men la meg forklare hva jeg mener.

Praksisen med å legge hånden på hjertet og bøye seg, er en eldgammel hilsemetode. Denne har eksistert i minst 700 år. Håndhilsing er mer moderne fenomen. Jeg mener at det er naturlig å følge de skikker som gjelder i 2018, og at det er urettferdig å presse frem igjen gamle skikker. Verden går fremover, ikke bakover. Vi lever ikke i år 1000.

Samtidig mener jeg at religiøse muslimer skal legge deres islamske hellige prinsipper hjemme, og gå på jobb som deres norske kolleger gjør. Vi lever ikke i en muslimsk verden. Vi bor i et demokratisk samfunn der vi kriger mot konservative islamister med demokratiske prinsipper.

Religiøse fanatikere mener at for en mann å håndhilse på en kvinne er som å ta på en hund. Hunder er ikke rene, akkurat som mennesker som ikke tror på islam, og vestlige kvinner og menn. Det er ikke enkelt for samfunnet å tilpasse seg slike vrangforestillinger.

Muhammeds posisjon som maktleder og profet fikk han til å komme med mange regler og systemer. Jeg ønsker å dele dette eksempelet. Koran- KVINNER «skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk.»

Jeg tenker at i dag lever vi i en tid som er full av misforståelser. Religiøse fanatikere oversetter det Muhammed gjorde og sa som de vil. Disse knytter håndhilsing til seksuell interesse. Det er trist at det finnes oppegående folk som tror på slikt tull. Hva er det som gjør en kvinnens hånd mer magisk enn en manns hånd?

I dag i 2018 har vi flatskjermer hengende på veggene, og mobiler og iPad i hånda. Alt er skapt av "de vantro", men vi muslimer kjøper og må ha de nye modellene. Vi hører på musikk, ser på pornofilmer, går på kino, og spiser hamburger. Hvis Muhammed hadde levd i dag ville han nok vært opptatt av å forby mange andre ting enn håndhilsing.

Hvorfor vil muslimer alltid være i drama med den moderne verden? Det er jo kjent at muslimsk tro handler om å være i krig med den vantro verden. Men hvorfor er det så viktig å alltid krige mest i spørsmål der kvinner er involvert? Jeg håper at de vestlige samfunn orker å vise forståelse og tilgi oss muslimer. Vi er vokst opp i miljø som sirkulerer ulike versjoner av det Muhammed har sagt og har gjort.

Vi husker debatten mellom Fahad Qureshi og Sylvi Listhaug hvor Qureshi vil ikke håndhilse på Listhaug. Qureshi skyldte på sin kone, og påstod at hun hadde sagt at han skal ikke skulle håndhilse på kvinner. Han snakket ikke ikke sant. Hadde Listhaug hatt på seg niqab, burka eller hijab, ville Fahad Qureshi håndhilse på henne uten problem.

Religiøse muslimer i det norsk militære har fått oppfylt krav knyttet til halalkjøtt og bønnerom. Håndhilsingssaken er imidlertid en mild hendelse i forhold til den saken fra forsvaret for en stund siden der muslimske rekrutter nektet å gi førstehjelp til det motsatte kjønn.

Jeg tror ikke at en norsk kvinnelig soldat vil gå forbi en såret islamist uten å gi førstehjelp.

Når islamisters falske verdier står mellom liv og død i et fritt samfunn som Norge, bør det reageres kontant. Et land som har bekjempet Hitler og opprettholdt et demokrati, kan ikke akseptere at islamister nekter å gi førstehjelp til kvinnelige soldater i en krigssituasjon! Disse religiøse fanatikerne følger Muhammeds sharialoving bokstavelig, og de er derfor meget farlige for et fritt samfunn.

Det var bra at byrådsleder Raymond Johansen reagerte klart og tydelig i håndhilsingssaken. Norske politikere i maktposisjoner er imidlertid ikke alltid like konsekvente i realpolitikk.

Jeg ber de norske politikere om å ikke gå ut i mediene med å forsvare folk som følger eldgamle muslimske ritualer, regler og systemer. Jeg mener at for eksempel hijab på barn er blitt mer normalt fordi norske politikere har vært for ivrige til å forsvare retten til å leve fritt etter islamske verdier.