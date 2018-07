FRYKTER DATABRUK: - Mobilselskapene har vendt oss til å frykte databruk, skriver kronikkforfatteren. Foto: Therese Alice Sanne

Ja, du blir lurt av mobilselskapene

Publisert: 31.07.18 10:01 Oppdatert: 31.07.18 10:13

Det er på tide at forbrukerne betaler for det de bruker av mobildata. Hverken mer eller mindre.

THOMAS SANDAKER , gründer av mobilselskapet Happybytes

Lureriet til mobilselskapene dreier seg om at du umulig kan vite hvor mye mobildata du trenger før du har lastet ned innholdet. Og da må du uansett betale. De selger deg datapakker slik at du skal gjette deg til feil mengde bruk.

Har du vært så uheldig å bruke opp en datapakke, blir du nærmest bøtelagt av mobilselskapene for noe som ikke krever mer av dem å levere rent teknisk. Mobiloperatørene må selv betale per megabyte i nettleie til Telenor eller Telia, men leien blir ikke plutselig dyrere for dem, fordi du har gitt for mange «likes» på instagram. Brukte du opp datapakken, nådde du tvert imot selskapene sitt mål om å ta ekstra mye betalt. Brukte du den istedenfor ikke opp, betalte du per definisjon for noe du ikke har behov for. Hva skal du med det?

Vet du for eksempel hva det koster å sjekke Facebook? Hva koster det å legge opp en video på Instagram? Hva koster det å sende bestemor en filmsnutt av barnebarnet? Ser du en hel film har du brukt opp mer enn gjennomsnittsabonnementet til en norsk mobilkunde. Se for deg å lage mat uten å vite hvor mange som kommer til middag. Fylle bensin uten å vite hvor langt du skal kjøre - når etterfylling underveis koster tidobbelt. Eller kjøpe strøm uten å vite at det blir kaldt om vinteren. Der har du mobilselskapenes datapakker.

Internett er faktisk ikke mangelvare, så hva skal vi med datapakker til mobil? Det er som rasjoneringskort. Du får en begrenset mengde og bør helst spare. Bruker du mer enn du trodde, må du ut med store summer på leverandørenes svartebørs for ekstra gigabyte. «Special price for you my friend»: omtrent 100 kroner for 1 GB. I HD-versjonen av Jurassic Park-filmen, rekker ikke dinosaurene spise opp sin første turist, før du har brukt det opp. Tele-duopolistene som styrer vårt mobilmarked løper derimot videre med fortjenesten.

Vi har nå kjappere overføringshastighet på mobilnettet i enkelte bergsprekker her i landet, enn du har hjemme i stua. Gå en tur ut i hagen og se hvor langt ruteren din klarer å holde Youtuberen i gang på skjermen. Eller vent, ikke gjør det! For data er dyrt og ruteren din er ingen match for hastigheten på mobilnettet.

Mobilselskapene har vendt deg til å frykte databruk. De har tatt betalt for at du skal føle deg utrygg. Vi bruker minst mobildata av alle landene i Norden, og har det dyreste tilbudet. Er det fordi internett i Norge må deles inn i pakker som om det skulle sendes med posten, eller er det fordi mobilselskapene har funnet en måte å ta seg ekstra godt betalt i et marked hvor konkurransen ikke er slik den burde være. Du trenger ikke ta mitt ord for det. Forbrukerrådet sier selv i en rapport at «små og dyre datapakker forhindrer konkurranse.» Realiteten er at det perfekte mobilabonnementet kan gjør det helt unødvendig med både bredbåndsabonnement, rutertrøbbel innendørs og egen ruter på hytta. Det finnes bare et internett, hva skal du med flere abonnement?

Data strømmer stadig fortere gjennom lufta og det er ingen teknisk årsak til at du ikke skal bruke mobildata til alt du gjør online. Da er det på tide å betale for det som du betaler for strøm. Betal for det du bruker, hverken mer eller mindre.