Holmlia-beboer: Gjengene mer kyniske enn før

Publisert: 10.06.18 10:36

Beskjeden fra politiledelsen om at vi ikke bør bruke et navn på gjengene fordi de vil få en anerkjennelse og status har virket mot sin hensikt. I dag har gjengene fått et internasjonalt nettverk og de har blitt mer kyniske enn før. Sosiale medier har gjort det enklere å komme i kontakt med sårbare ungdom og rekrutteringen følger med.

SARAH GAULIN, nestleder i Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand (AP).

Etter 6 skyteepisoder på under et og halvt år føler mange at problemene ikke blir tatt på alvor. Enkelte har tatt en prat med barna om hva de skal gjøre hvis de opplever en skyteepisode på vei hjem fra skolen, mens andre vurderer å flytte ut av bydelen. Så har vi også ildsjeler som står i dette og jobber for at det fortsatt skal være trygt og godt her ute. Bydelen oppleves trygg og god for de fleste. Det er en bydel som er rik på kultur, talenter og beboere med stort engasjement. Som lokalpolitiker har folk åpnet seg og fortalt meg både de gode historiene og de vonde. Problemene er alt fra sosial kontroll til gjengkriminalitet. Ofte starter det veldig uskyldig som blir til noe veldig alvorlig. Nettverk, hvem du vokste opp med og ikke minst snitch kulturen står veldig sterkt blant ungdommene. Problemene vi ser i dag har vokst og årsaken er eldre enn det vi tror. Vi må 20 år tilbake i tid for å se hvorfor og hvordan dette startet.

Bydel Søndre Nordstrand har vært underfinansiert i nesten 20 år før vi fikk et nytt kriteriesystem for fordeling av penger fra Oslo kommune. Konsekvensene av underfinansieringen er at bydelen måtte kutte i ikke-lovpålagte tilbud som fritidsklubber og møteplass for de unge, men det ble også kutt i mye annet. Mye av konsekvensene fra underfinansiering og høy arbeidsledighet er en av de utløsende årsakene til at fattigdommen øker og ungdommer blir mer sårbar for fristelser som virket uskyldig en gang i tiden. En god og trygg barndom krever en bra oppfølging fra samfunnet og tilrettelegging for dem som sliter. En slik oppfølging hører jeg har vært helt fraværende fra foreldre. På grunn av utfordringer med språk, kultur og tilrettelegging har mange ungdommer bare falt ut av skolesystemet.

Dagens system krever at du må være fylt 18 år for å benytte deg av arbeidsrettede tiltak og motta tiltakspenger. Hvis du er 16 år gammel og har et lite nettverk for å få deg jobb, kan du fort havne i feil miljø. Rekrutteringen er nå mer «moderne». Snapchat og Instagram viser oss fasadelivet og mange utsettes for fristelser uten å skjønne helt hvor de pengene kommer fra. Selge litt dop for å tjene raske penger til russebussen, og samtidig ha tilgangen til så mye dop de vil ha i russefeiringen er ny metode. Det legges ut bilder av bunker med penger og konkurranser på hvordan man kan skaffe seg så mye kontanter. Sist noen viste meg slike bilder var under årets russefeiring og dette var på landsbasis. Nytt områdeløft er i gang og justisministeren har innsett at vi trenger mer ressurser her ute. Det beste hadde vært om vi fikk gjenåpnet politiposten på Holmlia. Paradokset er at nærpolitireformen la den ned selv om tidligere politiledere advarte om denne omorganiseringen.

Det som har provosert meg mest er når jeg har sett dokumentasjon på personer som både er ustabile på grunn av rus og bærer våpen ikke blir tatt. Vedkommende hadde ikke noen gjengposisjon sa en fra politiledelsen i Oslo. Det er mange beboere her ute som vet at vedkommende har mange venner i dette gjengnettverket selv om vedkommende ikke har en posisjon der. Som beboer og lokalpolitikker er bekymringsverdig at en ruset person som poserer med våpen ikke blir tatt. Det er også bekymringsverdig at politiet var mer opptatt av at vi ikke bruker noe navn på gjengene fordi de for annerkjennelse og status. I stillhet har de nå bygget seg opp og er mye farligere enn før.

I revidert budsjett fra Oslo kommune kommer det ekstra midler til å forebygging og AP legger fram en handlingsplan for bekjempelse av organisert kriminalitet. Her håper vi at samtlige departement og regjeringsapparat stiller opp med midler.