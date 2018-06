VETERAN: Håvard Brattvold Bakken ble tildelt forsvarets innsatsmedalje med rosett av forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen i mai i år. Foto: NTB Scanpix

Hør på veteranene

Publisert: 04.06.18 11:16 Oppdatert: 04.06.18 11:35

I dag skal veteranenes stemme høres på Stortinget. Stortingsflertallet bør lytte til dem og støtte vårt forslag om å gi ankerett for skadde veteraner.

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt

Statsminister Solberg benyttet nylig frigjøringsdagen til å sole seg i glansen av de norske veteranene. Men bak statsministerens hyllest til veteranene, skjuler det seg en annen virkelighet. En virkelighet der flere veteraner som ofret seg på oppdrag for den norske staten verken får anerkjennelse eller ordentlig erstatning for ødelagt livskvalitet og yrkeskarriere.

I dag holder Stortingets Utenriks- og forsvarskomite høring i anledning Rødt og SVs forslag om å sikre ankerett i erstatningssaker for veteraner som er skadd på krigsoppdrag i utlandet. Om regjeringspartiene og Ap ikke har lyttet til veteranene før, bør de gripe sjansen nå. For selv om mange av de 60000 veteranene fra militære utenlandsoppdrag i dag opplever å bli godt ivaretatt, så sliter de verst stilte. Og mange av dem sliter langt mer enn nødvendig på grunn av at den nye Forsvarsloven fra 2016 som Solberg-regjeringen var med på å få gjennom. Paragraf 55 i denne loven etterlater nemlig veteraner som skades på utenlandsoppdrag etter 2009, uten ankeretten erstatningssaker.

Vårt forslag handler om å forandre denne loven slik at alle skadde utenlandsveteraner får samme mulighet til å anke i erstatningssaker. Siden vi leverte inn forslaget på Stortinget i april har vi fått en rekke henvendelser fra norske veteraner. I et av tilfellene vi kjenner til vurderer vedkommende nå om han skal selge bilen eller huset, for å betale advokatutgifter til å føre klagesaken i retten, ettersom han ble skadet etter 2009 og derfor ikke har noen kostnadsfri ankemulighet. Verken enkeltskjebnene eller utbredelsen av problemet blir gjort tilstrekkelig kjent, fordi mange skadde veteraner vegrer seg for å stå fram i media med sine historier.

Vi vet ikke om paragraf 55 var glipp eller et kynisk forsøk på å gjøre krig billigere ved å redusere skadde veteraners mulighet til å få en verdig erstatning. Men det er uansett ingen skam å snu. Grunnen til at vi foreslo at Stortingets utenriks- og forsvarskomite måtte åpne for høring i denne saken, er nettopp at vi tror stortingsflertallet vil ta det riktige valget og støtte forslaget vårt, om de får høre om problemet fra interesseorganisasjonene og krigsveteranene selv. Altså fra de som vet hvor skoen -eller i noen tilfeller protesen eller de vondeste minnene- trykker.

Noen er overrasket over at akkurat Rødt, som er Stortingets mest konsekvente fredsparti, går så høyt ut på banen for å forsvare veteraner fra norske krigsoppdrag i utlandet. Men for oss er ikke dette noen motsetning. Rødt står for en ansvarlig forsvars- og utenrikspolitikk som setter norske sikkerhetsinteresser, Folkeretten og internasjonal solidaritet i høysetet. Vi mener at norsk forsvarsevne skal brukes til å forsvare Norge, ikke til tvilsomme krigseksperimenter som gjerne skaper flere sikkerhetsproblemer enn de løser. Men Rødt er samtidig krystallklare på at når politikerne først har sendt norske soldater ut i krigen, så er det statens plikt å sørge for en verdig omsorg for de som kommer skadde hjem.

Den plikten blir ikke godt nok ivaretatt i dag.

En del av problemet er at regjeringa stadig tåkelegger hva militære utenlandsoppdrag går ut på. Sannheten er at politikerne sender unge norske kvinner og menn ut i situasjoner der de risikerer å bli skutt, revet i filler av trykket fra eksplosiver, se kamerater dø, eller selv bli nødt til å ta livet av andre og i noen tilfeller leve med å ha drept uskyldige. For noen av veteranene som sliter etter sånne opplevelser, er det ekstra vanskelig få anerkjennelse for sine problemer, når politikerne har fortalt samfunnet at det de ble sendt ut til var «treningsoppdrag», «rådgivning» og «tilstedeværelse».

Etter fullstendig mislykkede kriger mot Afghanistan, Irak og Libya er det lett å skjønne at politikerne ikke tør å bruke ordet krig når de sender norske soldater ut i nye USA og NATO-ledede krigseksperimenter. Dessuten er det også lettere for regjeringa å slippe å ta ansvar for resultatene av militære intervensjoner, deriblant skadde veteraner, når man unngår å kalle det krig. Nå er det imidlertid på tide at regjeringspartiene og Stortinget anerkjenner at når de sender unge norske kvinner og menn ut i krig, ja da har de også ansvar for å ta seg av dem når de kommer hjem.