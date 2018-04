KONSPIRASJONSTEORI? De viktigste anklagene har gått på at den syriske hjelpeorganisasjonen De Hvite Hjelmene samarbeider med den islamistiske terrororganisasjonen al-Qaida, eller er vestlige agenter. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Falsk flagg i Douma

debatt

Publisert: 23.04.18 16:03

2018-04-23

Hvordan en hjelpeorganisasjon blir forsøkt gjort til terrorister.

JOHN FÆRSETH, forfatter av boken «KonspiraNorge»

BENDIK SØRVIG, samfunnsgeograf, forfatter av boken « Syria , den tapte revolusjonen»

Det tok under en uke fra de første rapportene om et kjemisk angrep på den syriske byen Douma før det russiske forsvarsdepartementet kom med en oppsiktsvekkende forklaring på hendelsen: Det dreide seg om en britisk-initiert «falsk flagg»-operasjon utført av Syria Civil Defence, bedre kjent som De hvite hjelmene.

Dette er hverken første gang Assad-regimet har blitt fordømt for å bruke gass, eller at det blir forsøkt renvasket ved hjelp av konspirasjonsteorier. Påstander om «falsk flagg» har lenge vært et refreng i konspirasjonsverdenen, enten det dreier seg om 11. september eller amerikanske skoleskytinger. Samtidig er dette noe nytt. Det kommer fra en offisiell representant for et land som er tungt inne i Syria, og som allerede hadde lagt ned veto i FNs Sikkerhetsråd mot at en uavhengig granskning av hendelsen i Douma også skulle ha som mål å identifisere de ansvarlige.

Syria Civil Defence, bedre kjent som De hvite hjelmene, sprang opprinnelig ut av et nettverk av lokale frivillige bergingsmannskaper i kjølvannet av regimets luftangrep mot opposisjonskontrollerte områder i 2012-13. Hovedvirksomheten deres er å berge ofre etter bombeangrep, som ofte rammer sivile. Arbeidet er bokstavelig talt livsfarlig. Mange medlemmer har blitt drept mens de forsøkte å berge andre, og de har ofte selv blitt mål for luftangrep.

De hvite hjelmene har blitt hedret med «den alternative nobelprisen», Right Livelihood Award, for innsatsen, og burde i utgangspunktet være en ukontroversiell organisasjon. I stedet har de blitt gjenstand for en strøm av udokumenterte beskyldninger og hatretorikk.

De viktigste anklagene har gått på at organisasjonen samarbeider med den islamistiske terrororganisasjonen al-Qaida, eller er vestlige agenter.

Utgangspunktet for den første påstanden er blant annet at De hvite hjelmene også er aktive i områder som kontrolleres av Hay’at Tahrir al-Sham, en jihadsalafistisk opprørsallianse dannet av det som i sin tid var kjent som Nusrafronten, al-Qaidas syriske avlegger. Bilder av medlemmer av De hvite hjelmene sammen med opprørere brukes som «beviser» for at organisasjonen egentlig er et skalkeskjul for al-Qaida, mens man overser at de også jobber i områder kontrollert av opprørsgrupper som ligger i krig med jihadsalafistene.

Det andre store ankepunktet mot De hvite hjelmene er at organisasjonen skal være agenter for «Vesten». Det fremheves at grunnleggeren av hjelpeorganisasjonen Mayday Rescue, som har vært med på å bygge opp De hvite hjelmene, har bakgrunn fra det britiske militærets etterretning. I tillegg finansieres de syriske bergingsmannskapene i hovedsak av Storbritannia, Tyskland, Danmark, Nederland, USA og Japan, noe organisasjonen selv oppgir på sin hjemmeside.

Anklagene mot De Hvite Hjelmene har grovt sett opphav i to sfærer utover Assad-regimet selv. Det ene stedet er russiske propagandamedier som TV-kanalen RT. Det andre er et løst nettverk av blogger med et konspiratorisk og ofte antisemittisk tilsnitt. Her i Norge har de blant annet blitt fremmet av den tidligere AKP-formannen Pål Steigan, triminstruktøren Kari Jaquesson og skribenten Hanne Nabintu Herland.

Alle disse aktørene i en symbiose, på den måten at flere av disse bloggerne ikke bare støtter seg på, men også selv brukes som kilder av prorussiske medier. Det er nok også grunn til å tro at en del blogger får drahjelp i form av automatisert spredning i sosiale medier.

Når påstandene om muffens rundt «hjelmene» har blitt såpass energisk spredt av russiske medier og nå også av en regjeringstalsmann, henger det nok sammen med at de i tillegg til å berge mange tusen ofre ut av ruinene fra utbombede hjem, har spilt en viktig rolle i å dokumentere den hensynsløse krigføringen mot innbyggerne i opposisjonsområdene. Fordi å eksponere Assad-regimets og dets russiske alliertes krigsforbrytelser setter disse i vanry, er det maktpåliggende å undergrave troverdigheten i rapportene og billeddokumentasjonen som De hvite hjelmene produserer.

I våre dager krever ikke dette lenger en konsistent alternativ forklaring. Mens tradisjonell propaganda handlet om å sette seg selv i best mulig lys, handler dagens russiske propaganda vel så mye om å legge et røykteppe av alternative fakta som gjør det vanskelig å orientere seg om hva som er sant. Et eksempel er det malaysiske passasjerflyet som styrtet over Øst-Ukraina i juli 2014 og som etter alt å dømme ble skutt ned av russiskkontrollerte opprørere, noe man har forsøkt å begrave i et hav av alternative forklaringer.

Påstandene om muffens rundt «hjelmene» er også tett knyttet sammen med en fortelling der den syriske borgerkrigen er regissert av vestlige imperialister som samarbeider med jihadister for å erstatte president Bashar al-Assad med et mer provestlig styre. Dette er den historien Assad-regimet har formidlet helt siden det satte seg fore å knuse den sivile protestbevegelsen som oppsto som en del av den arabiske våren i mars 2011. I denne fortellingen har regimets uhyrlige overgrep mot egen befolkning - utførlig dokumentert av FN, internasjonale menneskerettsorganisasjoner og uavhengige journalister - ingen plass. Det har heller ikke ofrene, som enten ignoreres eller avfeies som ekstremister.

Fortellingen glir rett inn i verdensbildet til konspirasjonsteoretikere som amerikaneren Alex Jones, som flere ganger har omtalt Assad som elsket av det syriske folket og som et offer for «The New World Order». Også mainstreammedia – herunder respekterte kilder som Time og New York Times og faktasjekkerne Snopes og Bellingcat – gjøres til del av konspirasjonen. Det passer også godt for Russland, som søker å fremstå som samlingspunkt for alle motstandere av dagens «unipolare» verden. Og her hjemme slår det an hos bloggere som for lengst har bestemt seg for at all verdens ondskap springer ut fra USA og dets allierte.