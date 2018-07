SMARTE STRØMMÅLERE: - Når jeg blir utsatt for elektromagnetisk stråling fra wi-fi, mobiltelefoner og mobilmaster, så blir jeg helt slått ut, skriver Haug.

– Jeg blir helt slått ut av el-strålingen fra smartmålerene

Publisert: 01.07.18 16:08 Oppdatert: 01.07.18 16:19

Med dagens utrulling av smartmålere (AMS) blir det umulig for mange å fortsette å leve i sine egne hjem.

LENE HANNISDAHL HAUG, gestaltterapeut.

Hvor mye skulle du hatt betalt for å være med på et nytt reality-program; konseptet er: det neste året må holde deg hjemme - hver dag?

Du kan ikke jobbe. Du får ikke lov til å gå på butikken eller på trening. Du må klare alt fra ditt eget hjem. Du kan ikke besøke venner eller familie. Du kan ikke delta på skoleavslutninger eller idrettsarrangementer med barna dine. Du får ikke bruke noen sosiale apper. Faktisk får du ikke bruke mobiltelefon i det hele tatt. Holder det med en million? Kanskje to?

Jeg kjenner noen som har deltatt på dette konseptet i mer enn ti år. Faktisk har ikke disse personene fått noen premie.

For alle de i Norge som har dette som hverdag, blir konseptet nå enda tøffere: med dagens utrulling av smartmålere ( AMS ), blir det i tillegg umulig for mange å fortsette å leve i sitt eget hjem.

Akkurat nå har vi en situasjon i landet vårt som mange ikke er klar over. Men siden vi bor i verdens beste land, så vil jeg tro at vi sammen kan finne en løsning. Hvis vi tør.

Når jeg befinner meg i områder med lite elektromagnetisk stråling, så har jeg det suverent.

Men når jeg blir utsatt for elektromagnetisk stråling fra wi-fi, mobiltelefoner og mobilmaster, så blir jeg helt slått ut. Da får jeg ME- symptomer. Med en dæsj av Alzheimer, influensa og fyllesyke. Legg til raseri og panikk. Jeg tror vi er i mål. Å nei, jeg glemte hodepine og søvnforstyrrelser, men det går vel under ME.

Sist gang jeg prøvde å snakke i mobiltelefon, så kjentes det ut som om hjernen min skulle komme ut av øret.

I 2011 flyttet (flyktet) vi ut på bondelandet , da jeg til slutt bare kunne være i kjelleren i huset hvor vi bodde i Oslo.

Men nå går det rett og slett ikke! 6. august skal Skagerak nett begynne å installere smartmålere i mitt område. Det vil si - hos alle mine naboer, og i transformatoren rett borti veien. Ja, jeg kan få fritak, men hva hjelper det, når vennligsinnede naboer må gå til lege eller psykolog hvis de skal få fritak? Må jeg nok en gang bo i kjelleren?

I dag lever jeg under så innsnevrede forhold at det er hakket verre enn fri soning.

Jeg har rygget ut av Oslo. Nå kan jeg ikke rygge lenger bakover. Ett sted må jeg kunne være. Jeg er ingen Lars Monsen som kan bo alene ute i ødemarken, i et telt. Jeg har også barn og mann.

Smartmålerne stråler inni huset, de stråler mellom husene (de kommuniserer seg i mellom- og jo lengre det er mellom husene, jo sterkere signaler sender de), og de stråler bort til nærmeste transformator.

Smartmålerne stråler hele tiden (90 ganger i minuttet). De stråler med sterke pulser, mye sterkere enn mobiltelefon. Vil du slå den av, må du skru av strømmen.

Det spesielle med disse målerne er at signalstyrken er så sterk, og at pulsene kommer så hyppig, og er så sterke. Og da mener jeg sterke som i brudd på DNA, lekkasjer i blod og hjernebarrieren, samt forstyrrelser av cellefunksjoner. Ikke sterke som i de norske grenseverdiene. De ble satt i 1998 og gjelder kun for stråling som kan varme opp cellene dine så mye i løpet av seks minutter at det ansees som en fare.

Det viser seg at når det gjelder de lovpålagte og forventede risikoanalyser som skal følge offentlige reguleringer og utbygginger, så har det ikke blitt gjort forsvarlig i AMS-saken- de har ikke blitt gjort i henhold til lover, regler og standarder.

Denne saken som angår oss alle, burde ha vært oppe på Stortinget. Ellers i Europa har sju EU-land vurdert kost-nytte-analysene for storskalautrulling som negative eller for mangelfulle. Dette gjelder Tyskland, Belgia, Portugal, Tsjekkia, Lativa og Litauen.

I Frankrike har de valgt en løsning via strømnettet.

I England og Nederland er det valgfritt. I Norge blir målerne påtvunget forbrukerne- det er nærmest ingen mulighet til å takke nei. Hvem hadde trodd at det lokale, trauste e-verket skulle true med politi, namsmann- eller å kutte strømmen? Dette opplever vanlige strømkunder nå som sier nei takk til ny strømmåler.

Prosjektet koster 10 milliarder, og strømregningene øker.

Dessverre er det litt naivt å tro at mikrobølgestråling ikke kan ha noen negative helsekonsekvenser. Faktisk viser det meste av verdens fremste ekspertise på mikrobølget kommunikasjon og helse- og miljøpåvirkninger, samt et klart flertall av publiserte forskningsarbeid at de nye målerne skaper helse- og miljøproblemer.

I dag finnes det el-overfølsomme i hver eneste by i hele Norge.

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, står det i artikkel 3: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.» I artikkel 13: «Enhver har rett til å bevege seg fritt.»

Er det en utilsiktet frihetsberøvelse vi har satt i gang?

La oss sammen skape et trygt samfunn for alle, også for de som har møtt baksiden av våre teknologiske fremskritt.

-Har ikke Norge også lært av fadesene med både DAB og Nødnettet?

Å kalle de nye, digitale strømmålerne for smarte , når de ikke er særlig smarte, er uredelig. Det er sikkert kjempeartig å finmåle, men er det ikke bærekraftig, så får vi grovmåle.