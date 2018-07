RÅDGIVER: Carl I. Hagen mener Frp må gå ut av regjeringen hvis Norge tar i mot én økonomisk migrant via EU. Foto: Tore Kristiansen

Ikke hør på Hagen

leder

Publisert: 04.07.18 03:22

MENINGER 2018-07-04T01:22:59Z

Carl I. Hagen mener Fremskrittspartiet må gå ut av regjeringen hvis Norge blir med på EUs nye flyktningdugnad. I denne saken bør ledelsen i Frp overhøre kravet fra en tidligere partileder.

Hagen sier til Dagbladet at Norge ikke må ta imot en eneste en av de han kaller økonomiske migranter. Han sier at det blir umulig for Frp å fortsette i regjering hvis denne “domineres av en naivistisk og snillistisk holdning”.

Vi må skille mellom økonomiske migranter som Hagen snakker om og flyktninger med beskyttelsesbehov. Europa kan ikke ta imot alle som ønsker å komme hit, men vi må gjøre det vi kan for å gi beskyttelse til mennesker som trenger det.

Norge er tjent med at EU utarbeider en felles asyl- og flyktningpolitikk. Migrasjon er en så stor utfordring i vår tid at det krever samarbeid og solidaritet i Europa. Det er et særdeles dårlig alternativ at enkelte land frasier seg ethvert ansvar og overlater alt til andre. Det er i Norges interesse at EU lykkes med sin nye handlingsplan. Da kan vi best sikre Schengens yttergrenser, gi de som trenger det beskyttelse og sørge for en bærekraftig asylpolitikk. Det innebærer at Norge også bør ta imot noen av flyktningene som ankommer EUs mottakssentra, slik vi tidligere har tatt ansvar for kvoteflyktninger. Det er ikke et uttrykk for “godhetstyranni”, som Hagen kaller det, men et konstruktivt bidrag til felles europeiske løsninger. I tillegg er det moralsk riktig.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har 42 213 ankommet sjøveien hittil i år og de har hovedsakelig ankommet Spania, Hellas eller Italia. Det er langt færre enn i kriseåret 2015. Vi får samtidig stadige påminnelser som grufulle tragedier som utspiller seg til sjøs. 1237 skal hittil i år ha druknet i Middelhavet på vei til Europa. De som ankommer EU sjøveien er fra et stort antall land i Midtøsten og Afrika. Den største gruppen er fra Syria (19,5 prosent) og Irak (10,5 prosent). Dette er mennesker som har flyktet fra krig og forfølgelse. Selv med en streng asylpolitikk vil krigsflyktninger få opphold. De kan ikke reise hjem.

Det gjenstår mye arbeid for å virkeliggjøre intensjonene i den avtale EUs regjeringssjefer kom frem til. Det vil kreve samarbeidsvilje mellom land både i og utenfor EU. Vi forventer at den norske regjeringen blir med på den europeiske dugnaden.