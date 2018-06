HILSER VELGERE:President Recep Tayyip Erdogan taler til sine tilhengere på valgnatten. Foto: HANDOUT / REUTERS

Erdogans valgseier

leder

Publisert: 26.06.18 04:04

MENINGER 2018-06-26T02:04:44Z

President Recep Tayyip Erdogan fikk 53 prosent av stemmene i søndagens valg. Valgresultatet betyr et mer autoritært Tyrkia. Erdogan samler enda større makt i egne hender.

Den sterke mann i Ankara får utvidede fullmakter i sin nye periode etter at et knapt flertall av tyrkerne i en folkeavstemning i fjor gikk for styrke presidentembetet. Maktbalansen mellom president, nasjonalforsamling og domstolene vipper til Erdogans fordel. Selv om hans parti, AKP, ikke får rent flertall i parlamentet er han sikret ryggdekning takket være et nasjonalistisk parti (MHP).

En forutsetning for et demokratisk valg er åpen og fri politisk debatt. I Tyrkia er politiske motstandere, aktivister og journalister blitt kastet i fengsel. Flere titalls frie medier er blitt stengt av myndighetene. Etter å ha slått tilbake et kuppforsøk for to år siden har Erdogan brukt unntakslovene til å undertrykke dissens. I et slikt politisk klima ble det svært krevende for opposisjonen å ta opp konkurransen med Erdogan og hans parti. Valgkampen ble ikke rettferdig og på valgdagen kom det frem påstander om fusk og manipulering.

Selv om Erdogan lykkes med å få i overkant av 50 prosent av stemmene viser valgresultatet tydelig hvor splittet Tyrkia er. Nesten like mange stemte på andre presidentkandidater og AKP har ikke parlamentsflertall alene. Selv om opposisjonen er splittet ønsker mange velgere en endring. De blir ikke hørt. Den kursen Erdogan har staket tar Tyrkia bort fra Europa og i en mer nasjonalistisk retning. Islam får større plass på bekostning av Tyrkias sekulære arv. Presidenten har sikret seg sterkt støtte fra sosialt konservative tyrkere, samtidig som han møter motstand fra liberale og urbane velgere. I denne drakampen om Tyrkias fremtid har Erdogans så langt vunnet alle tevlinger.

Kritikere av Erdogan fremstilte søndagens valg som den siste anledning til å forhindre at Tyrkia blir et autoritært land. Vi er bekymret over utviklingen i Tyrkia på flere områder, når det gjelder rettsstatens uavhengighet, angrep på pressefriheten og maktkonsentrasjonen i presidentpalasset. Men alt er ikke tapt ved dette valget. Erdogan får større makt, men ikke all makt. Tyrkia har en vital opposisjon og mange modige stemmer. Tre opposisjonspartier klarte å komme over sperregrensen på 10 prosent. Det sivile samfunn står sterkt. Vestlige land og NATO-allierte bør minne Erdogan om at han som president har ansvar for å bevare demokrati og rettssikkerhet.