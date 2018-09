Foto: ROAR HAGEN

Berlusconi klar for å ta makten

ROMA (VG) Når Italias populistregjering revner, står ringreven Silvio Berlusconi klar til å gjenopplive den gamle ytre-høyrekoalisjonen. Og bakom synger Steve Bannon.

«Hvordan er det mulig å styre et land med 246 forskjellige typer ost?» sukket Frankrikes president Charles de Gaulle i et ofte sitert intervju med det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek.

Italienere lurer på hvordan det er mulig å styre et land med to forskjellige typer som statsminister.

I løpet av denne uken kan svaret gi seg selv.

I dag skal finansminister Giovanni Tria legge frem rammene for nytt statsbudsjett som både Matteo Salvini og Luigi Di Maio kan akseptere. Senere i ettermiddag møtes regjeringen for å drøfte forslaget. Teknokraten er professor i makroøkonomi, økonomisk historie i Perugia og politisk økonomi i Roma, og tilhører hverken innenriksminister Salvinis høyrepopulistiske parti La Lega, eller arbeids- og sosialminister Di Maios systemkritiske Femstjernersbevegelse (M5S).

For å finansiere regjeringspartienes valgløfter burde Tria også hatt et Galtvort-professorat i trylleøkonomi.

Finansministeren er under massivt press fra visestatsministrene Salvini og Di Maio, som på hvert sitt hold opptrer som privatpraktiserende regjeringssjef, og som begge krever å få reservasjonsløst gjennomslag: Salvinis forlangende om flat skatt og Di Maios ufravikelige kampsak om borgerlønn er alene kostnadsregnet til 100 milliarder euro. I underkant av tusen milliarder kroner.

Dette er penger som ikke finnes. I tillegg skal pensjonsalderen ned, trygdeytelsene opp og bedriftsbeskatningen beskjæres. Pengene som skal finansiere det finnes heller ikke. Men de kan lånes.

Problemet er at italiensk økonomi allerede er så lånefinansiert at landets statsgjeld er 1,3 ganger større enn brutto nasjonalprodukt (BNP). Det er i prosent den nest største gjeldsbelastningen i hele EU, bare grekerne skylder mer. I rede penger er det imidlertid Europaunionens tyngste gjeldsbyrde: Mer enn to trillioner euro.

Det er derfor europeiske banker og finansmarkeder skjelver når Italias visestatsministre offentlig bruker utpressingsmetoder mot sin egen finansminister for å få ham til å legge frem et underskuddsbudsjett som sprenger alle ansvarlige rammer.

Giovanni Tria har med fagmannens tyngde sagt det er uaktuelt å overstige et budsjettunderskudd på 1,6 prosent av BNP – noe det sensitive markedet mener er en gjeldsøkning Italia kan håndtere – mens Di Maio holder fast ved at underskuddet godt kan økes til 2,4 prosent.

Salvini på sin side uttalte i et intervju med avisen Corriere della sera søndag at det kommende budsjettet må være et investeringsbudsjett for å få italiensk økonomi til å vokse. Der har han unektelig et poeng. Men han mener det må tas hensyn til gjelden som allerede tynger nasjonaløkonomien, og at han av den grunn kan være med på å utsette den kostbare borgerlønnreformen.

Dette har koalisjonspartner Di Maio opplevd som drepende illojalt, forståelig nok, og skal i helgen ha truet med å trekke M5S ut av regjeringen.

Han har i tillegg måttet bortforklare et rabiat utfall fra partiets kommunikasjonssjef og pressetalsmann for regjeringens symbolske statsminister, Giuseppe Conte. I et lekket opptak sa talsmannen Rocco Casalino at finansdepartementets byråkrater ville bli utsatt for en «mega vendetta» dersom de ikke fant penger til «regjeringens offensive planer», og at «vi [i så fall] vil vie hele 2019 til å bli kvitt disse drittsekkene». På italiensk er ikke vendetta et tøyseord.

I går stilte Di Maio et nytt ultimatum ved å understreke at det kommende budsjettfremlegget er nødt til å inneholde konkrete forslag om borgerlønn, ellers vil det ikke få støtte av hans partigruppe – den største i parlamentet.

Riktig nok kaller han det ikke borgerlønn lenger, men en «garantert minsteinntekt for fattige og arbeidsløse», og Di Maio snakker nå også om behovsprøving. Hva som i praksis vil skille denne behovsprøvde garantiinntekten fra ordinær ledighetstrygd eller sosialstønad er dermed noe uklart.

Triolig kjenner Luigi Di Maio ferten av brann både på kjøkkenet og klosettet. Summen av valgløfter fra de to regjeringspartiene lukter svidd. Men verre for den politiske ungsauen er gammelmannstanken fra ytre høyre. For ham er omfavnelsen fra Trumps omstridte valgkampstrateg Steve Bannon et judaskyss.

Mens Di Maio var på offisiell reise til Kina sist uke hadde Bannons nye bestevenn, Matteo Salvini, forsoningsmøte med Di Maios erkefiende Silvio Berlusconi og lederen for det ytterliggående høyrepartiet Italias Brødre, en videreføring av nyfascistpartiene MSI og Nasjonalalliansen.

Dypt symbolsk fant det sted i Palazzo Chigi, den offisielle statsministerresidensen vis-à-vis Marcus Aurelius-søylen midt i Roma sentrum. Mer ydmykende for en ikke-tilstedeværende regjeringspartner kan det knapt gjøres.

Etter møtet gikk Berlusconi til angrep på regjeringens økonomiske politikk, men valgte å klistre uansvarligheten utelukkende til Luigi Di Maio og Femstjernersbevegelsen.

Dernest ble det offentliggjort en erklæring om at de tre partiene i det kommende regionvalget skal gjenoppta samarbeidet fra 1990- og 2000-tallet, da alle tre satt i Berlusconis fire regjeringer.

Ifølge Berlusconi selv, som gjentok planen om å gjenreise den tidligere regjeringsplattformen da han søndag talte til sine egne på en Forza Italia-konferanse, har han gitt Salvini følgende råd:

Stå på Legas politikk nå i regjering, og når M5S bryter ut slår vi oss sammen igjen.

Hvis regjeringen kollapser etter budsjettfremleggelsen, blir det antagelig – slik Berlusconi håper – skrevet ut nyvalg. Da kan det bli høyrevind fra alle kanter.