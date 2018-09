Foto: Roar Hagen

Motstanderne hjelper Sverigedemokratene

VIMMERBY (VG) De andre partiene har gjort det lett for Jimmie Åkesson. Han sier at de ikke har snakket om de vanskelige temaene. Folk ser at det er sant.

Publisert: 05.09.18 09:13

Vi er på folkemøte i Vimmerby, Astrid Lindgrens fødeby. På byens torg er det en statue av henne, sittende ved skrivepulten. Hun befinner seg midt blant de rundt 300 menneskene som har kommet for å høre på Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson. Småland er Lindgrens land. Men Sverige ser helt annerledes ut i dag enn da den verdenskjente forfatteren vokste opp her.

Det handler om den store innvandringen til Sverige, som toppet seg med flyktningkrisen høsten 2015. Det er dette som danner grunnlaget for Åkessons store fremgang. Sammen med Tyskland, var Sverige det landet i Europa som i særklasse tok i mot flest asylsøkere den gangen. Hele systemet gikk ned i knestående. Skoler ble overfylt, det ble boligproblemer, og helsevesenet ble overbelastet.

Det var bred politisk enighet om å ta i mot dem som kom. Alle partier, unntatt Sverigedemokratene, understreket overfor svenskene at de hadde et moralsk ansvar. De kunne ikke si nei til mennesker i nød.

I dag kappes politikerne fra de store partiene om å føre en streng linje. Det er bred enighet om at den store innvandringen til Sverige i løpet av svært kort tid har satt samfunnet på prøver det ikke var forberedt på. Og ikke minst - på prøver svenskene ikke hadde snakket skikkelig om. Ikke på forhånd. Og ikke underveis.

Både politikere og media la lenge strenge føringer for hva det var mulig å si. Debattklimaet rundt disse spørsmålene har vært annerledes i Sverige enn i Norge. Først den siste tiden har det blitt en bredere svensk debatt om kvinnesyn og kultur, om kriminalitet og kriminalitetsstatistikk, og om kravet til nykommerne om å lære seg svensk. I Sverige har de snakket lite om presset mot velferdsstaten i møte med så mange mennesker som foreløpig ikke kan forsørge seg selv.

De som har snakket om disse spørsmålene i lang tid, er Sverigedemokratene. Dermed kan Åkesson med rette si at de andre partiene kommer løpende etter ham og partiet hans. Det er hans viktigste budskap, også her i Vimmerby.

Innvandring er Sverigedemokratenes hovedsak. Åkesson blir blassere i tonen når han snakker om andre politikkområder, som helse og eldreomsorg. Det er også når han snakker om innvandring og det delte Sverige at han får mest applaus. Det er her han splitter svenskene. Og det er her han begeistrer sine egne tilhengere.

Sverigedemokratene har en mørk historie. Åkesson har forsøkt å rense ut rasister og medlemmer med nazi-fortid fra partiet. Men også den siste tiden har det blitt avslørt at det fortsatt er slike elementer hos ham. Dette gjør Åkesson og hans folk - om mulig - enda mer uspiselige for de andre partiene.

Hverken Sosialdemokratenes leder, statsminister Stefan Löfven, eller Moderaternas leder, Ulf Kristersson, vil samarbeide med Åkesson og hans parti. Kristersson går langt i å ta Sverigedemokratenes støtte for gitt. Han har sagt at han vil danne regjering, også dersom hans blokk blir mindre enn den rødgrønne blokken til Løfven. Det er å spille høyt. Åkesson gjentar, igjen og igjen, at hans parti ikke vil støtte noen som ikke vil snakke med ham. Han ser ut til å mene det han sier.

Det er også dristig å nekte å forholde seg til et parti som kanskje får en av fem velgere bak seg i Riksdagen. Blant tilhørerne på torget i Vimmerby så vi både snauklipte unge menn med tvilsomme tatoveringer, og gamle damer med grå permanentkrøller. Unge jenter og gamle menn. Det er vanskelig å bedømme hvor mange her som støtter Åkesson, og hvor mange som bare er skuelystne.

På samme måte er det vanskelig å vite hvordan vi skal vurdere meningsmålingene. Er det slik at mange i protest svarer Sverigedemokratene når de blir spurt, mens de når det virkelig gjelder på søndag, stemmer på et av de andre partiene? Eller kan det være tvert om - at mange synes det er vanskelig å svare Sverigedemokratene når de blir spurt, men at det er dette partiet de velger når de står alene i valgavlukket, og ingen ser dem?

Det kan bli et politisk jordskjelv i Sverige. Mandag morgen vet vi mer. Uansett er det svenske politiske landskapet endret dramatisk gjennom de siste årene. Sverigedemokratenes fremgang er et resultat av de forandringene som har skjedd med Sverige - og de andre partienes problemer med å snakke sant om det landet står midt oppe i. De har gitt sine solide bidrag til Åkessons fremgang.