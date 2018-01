TRYKKET TIL: Erna Solberg fant en vellykket måte å håndtere Trump på under deres møte i Washington onsdag. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Hvordan håndtere Trump

Publisert: 11.01.18 05:18

WASHINGTON (VG) Hvordan får man Donald Trump til å opptre som en tilnærmet normal president? Man håndterer ham omtrent slik statsminister Erna Solberg gjorde onsdag.

– Overskudd! Er det lenge siden dere har hørt et slikt ord? USA går med overskudd på handelen med Norge, sa en begeistret Donald Trump da han åpnet den felles pressekonferansen med Erna Solberg i det såkalte østrommet i Det hvite hus onsdag ettermiddag, amerikansk tid.

Det var åpenbart at opplysningene var nesten like nye for ham, som de var for den amerikanske pressen (i den grad de brydde seg). Men ikke for den norske delegasjonen, og ikke for mediene som fulgte med.

Dette var strategien Norge hadde klekket ut i forkant av møtet med Trump. Man valgte et tema man visste at han virkelig bryr seg om, handel. Og man ga ham en god nyhet i sakens anledning: Det er USA som tjener mest på handelen med Norge. En halv million amerikanske arbeidsplasser, ifølge norske myndigheter.

Etter Trumps valgseier for et drøyt år siden, har regjeringer over hele verden begynt å finne forskjellige måter å nå frem til den amerikanske presidenten på. Det skumles om at enkelte land tar inn på nyåpnede Trump International Hotel et par kvartaler unna Det hvite hus, og lar det bli kjent at de legger igjen store summer der.

Erna Solberg, utenriksminister Ine Marie Eriksen og resten av den norske delegasjonen bodde mer diskret, men lot det i stedet bli kjent at man bruker langt større summer på jagerfly og Teslaer.

Det var åpenbart veien til Trumps hjerte. Han strålte ved siden av den norske statsministeren , snakket om det gode forholdet mellom våre to land helt tilbake fra vikingtiden, og begynte ikke å snakke om Hillary Clinton og «heksejakten» til Robert Mueller før amerikanske journalister begynte å stille spørsmål.

Det er ikke alle forunt å kunne stryke presidenten så medhårs som det Erna Solberg gjorde. Men som konservativ statsminister med en høyrepopulistisk samarbeidspartner i regjering, blir hun ikke presset til å vektlegge den type saker som eksempelvis en statsminister fra Arbeiderpartiet ville ha følt seg forpliktet til å ta opp.

Og som ville satt Trump i dårligere humør.

Erna Solberg hadde selv en pragmatisk innstilling til det hele et par timer før hun gikk i møtet:

– Å reise verden rundt med hevet pekefinger er en velkjent norsk hobby. Men det er ikke en effektiv utenriks politikk.

PS Det vil være feil å si at amerikanske medier var like interessert i handelsoverskuddet som Trump. Etter at han fyrte av noen velkjente uttalelser om russeretterforskningen, dominerte disse nyhetsprogrammene resten av kvelden. Og ingen nevnte Norge.