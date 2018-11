MOT MOBBING: – Det er et paradoks at nettroll bruker ytringsfriheten sin til å sette en stopper for andre sin ytringsfrihet, skriver Anwar.

– Vær en som sier ifra om du ser noen bli mobbet på nett!

MENINGER 2018-11-12T08:29:29Z

Mobbing på internett er et større problem enn folk tror. Vi lever i en boble der vi enten er veldig for eller veldig imot, ingenting i mellom. Hvorfor er det sånn? Vi kan ikke akseptere at mobbing skal være en del av vår hverdag.

debatt

Publisert: 12.11.18 09:29

MOHAMMED A. ANWAR, samfunnsdebattant.

Jeg undrer meg litt når jeg leser i kommentarfelt om mitt kjære Norge virkelig har blitt til et land hvor vi jobber mot godvilje, kjærlighet og forståelse.

På en side har du folk som holder godt fast på det, og på den andre siden har du folk som prøver så godt de kan for og sabotere det Norge har bygget i over mange, mange tiår!

En del av det norske folk har bestemt seg, de kommer ikke til å endre mening med det samme.

Når landet blir så splittet at kommentarfeltene blir til en krigssone og mørke facebook -sider blir til et skjulested for hat og rasisme.

Hva får et menneske med barn til å gå ut på en åpen facebook-side å hetse folk, så åpenlyst, så brutalt?

Valget du har tatt vil nok smitte over på dine barn, som igjen vil bruke dette på en negativ måte, for mobbing begynner hos den eldre garden.

Folk flest har en mening, folk flest liker å ytre seg, men uten å yte hat. Det kan ikke være så vanskelig å tenke seg om to ganger før man legger ut en melding eller sier noe som man burde ha holdt for seg selv. De siste årene har vi bare latt vær å tenke oss om. Vi kommenterer, legger ut og angriper med alt så lenge vi får en like.

Ytringsfrihet tolkes i dag på veldig mange forskjellige måter, men hva mener vi egentlig med ytringsfrihet og er det mulig å misbruke den?

Ytringsfrihet er den friheten vi Norge har til å ytre oss om våre meninger og det vi ønsker å mene noe om. Betyr det at vi bare kan spy ut alt vi ønsker å spy ut uavhengig om det er truende, mobbende, hetsende eller sjikanerende?

Selvfølgelig ikke, vi må ha balanse på hva som er greit å si og hva som ikke er greit å si. Vi skal ikke ta ifra noen rette til å mene noe, men vi kan ta straffe de for å mene noe vondt om andre.

Det er et paradoks at nettroll bruker ytringsfriheten sin til å sette en stopper for andre sin ytringsfrihet. Politiet har tatt opp noe av kampen mot nettrollene som misbruker ytringsfriheten, men vi har fortsatt en lang vei å gå.

Hvor enn du er på nettet i dag, så finnes det eldre mennesker som driver sine hetskampanje mot alt og alle. Det kan være Rigmor på 50, eller Christian på 30 år. Voksne folk som ikke tenker konsekvenser, voksne folk som kun tenker likes og hvordan de skal få fram sitt budskap, uansett om det er skadelig, krenkende eller farlig.

En ting er å dele noe som er saklig, noe som faktisk gir læring, noe som ikke er basert på hat eller fordommer. Dette vil smitte over på barn og ungdom som kanskje ikke har så god skuring på emner som flyktninger, hudfarge, fedme eller utseende. Dette vil bare være med på at barn ser at voksne gjør det, så da må det være greit.

Mannegruppa Ottar samlet mannfolk i alle aldre til en lukket gruppe på Facebook hvor de drev å mobbet, lo og hetset kjente folk, unge jenter og folk som var litt annerledes enn dem. Gruppen vokste og det gjorde mobbing og hetsen også.

Nå snakker vi om menn i en voksen alder som bruker masse energi på gjøre vondt mot helt uskyldige folk, menn som legger ut sjikanerende bilder og ler sammen om uskyldige jenter. Man ønsker så sterkt at realitet skal være en annen, men det er dessverre mange sånne grupper ute i dag som har dedikert seg til nettopp å mobbe, hetse og gjøre narr av andre mennesker.

Internett-mobbing er et farlig emne å gi seg ut på, men et ekstremt viktig ett. I dag er det så mye mobbing på internett at det går utover helsen til mennesker.

Noen tilfeller er så alvorlig at folk har tatt livet sitt, noe som er helt absurd. Hvordan kan en person ha så lite følelser i seg at du mobber noen til å ta sitt eget liv?

Som jeg har sagt før og sier igjen, jeg er 100 prosent overbevist om at mobbing starter hjemme. Det starter med at voksne ikke tenker seg om hva de sier foran sine egne barn, at de spyr ut unødvendige kommentarer.

Vi som voksne har et ansvar ovenfor våre barn, vi er ansvarlig for å lære de å skille på hva som rett og galt. For om far eller mor sier dette her, så kan jeg vel også si det? Og da er vi bare er med på gjøre vondt verre, så vil det bare ikke skade barnet som blir mobbet, men ditt eget barn som en dag må reflektere over det.

Det er viktig at vi ett felleskap tar opp dette store problemet vi har i dag, det er viktig at vi setter fokus på dette emnet. Vi kan ikke akseptere at mobbing skal være en del av vår hverdag.

Stå imot mobbing, vær en av de som sier ifra om du ser at folk blir mobbet på nettet. Ikke vær redd for å si at dette ikke er greit.

Om vi som samfunn skal bevege oss fremover, må vi stoppe litt opp, og si at vi ikke vil ha dette med oss inn i fremtiden. Vi trenger alle å bidra til et bedre samfunn, at vi som folk står imot!