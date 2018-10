Taperne vil regjere

Alle partiene som nå kjemper om regjeringsmakten, tapte egentlig valget i fjor høst.

Regjeringen som gikk til valg ved stortingsvalget i 2017, tapte i oppslutning. Både Høyre og Frp gikk tilbake. Venstre, som siden har gått inn i Erna Solbergs regjering, karret seg med et nødskrik over sperregrensen. På den andre siden gjorde Ap et katastrofevalg, sitt nest dårligste siden 1924. Og på vippen finner vi nå KrF, som gjorde sitt dårligste valg noensinne.

Vinnerne var Sp og SV, Miljøpartiet de Grønne og Rødt. Hverken MDG eller Rødt vil beholde dagens regjering. De to fikk tilsammen nesten seks prosent oppslutning. Hadde disse stemmene gått til noen av de rødgrønne partiene, ville vi hatt en rødgrønn flertallsregjering i dag.

Både KrF og Venstre lovet sine velgere at de ikke ville regjere sammen Frp. Dette betyr at nær 60 prosent av velgerne stemte på partier som ikke vil at Frp skal være med på å styre Norge.

Erna Solberg tar feil

Derfor bommer statsminister Erna Solberg og andre når de sier at et skifte nå vil stride mot velgernes dom. Dagens regjering har ikke et flertall av velgerne bak seg. Heller ikke Erna Solberg har et flertall bak seg som statsminister.

Det betyr ikke at det er feil at hun er statsminister. Tvert om. Frem til nå har den politiske situasjonen i Stortinget vært slik at det er en Solberg-ledet regjering som er det naturlige. Det er denne situasjonen som er i ferd med å endres, dersom KrF skifter side.

Det vil i så fall heller ikke være unaturlig, eller i strid med demokratiske spilleregler. Regjeringsskifter skjer når politiske forhold ligger til rette for det. Det er ikke slik som Erna Solberg og andre sier, at et skifte blir feil nå, fordi det ikke skjer med utgangspunkt i en konkret sak. Dersom et flertall i Stortinget ønsker et skifte, så finner det en sak. Det har vi sett gang på gang.

Da Høyre og Ap i år 2000 sammen felte Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering, vet vi at de to partiene hadde diskutert lenge hvordan de skulle klare å felle den KrF-ledede regjeringen. De hadde flertall, men manglet sak - til de fant saken om gasskraftverk.

Lahnstein og EØS

Da Senterpartiet høsten 1990 gikk ut av den Høyre-ledede regjeringen til Jan P. Syse, skjedde det på grunn av de pågående EØS-forhandlingene. Daværende Sp-leder Anne Enger Lahnstein pekte på Ap-leder Gro Harlem Brundtland som ny statsminister. Det var da Sp skiftet side i norsk politikk, etter å ha tilhørt den borgerlige siden i en mannsalder. Siden har Sp holdt seg unna de borgerlige.

Det interessante i denne sammenheng er at Lahnstein pekte på en regjering som hun visste ville føre den samme EØS-politikken som en fortsatt ren Høyre-regjering ville ha gjort. Men hun mente at en mindretallsregjering fra Ap ville tjene hennes parti bedre enn en mindretallsregjering med hennes gamle venner i Høyre.

Situasjonen nå er at KrF kan komme til å foreta et tilsvarende sideskifte, dersom partileder Knut Arild Hareide får det som han vil. Denne gangen er det ikke EU-saken som skremmer et samarbeidsparti vekk. Det er Frp, et parti som mange i KrF opplever at har opptrådt utålelig i forhold til KrFs verdier - og personer.

Høyre i trøbbel

Mye står på spill for mange denne høsten. Frp har mindre å tape enn Høyre. Siv Jensen og hennes folk ønsker nok å forbli i regjering. Men Frp er i utgangspunktet et godt trent opposisjonsparti. Dersom det nå blir tre år i opposisjon, kan Frp gå til valg i 2021 med en finpusset profil, og samtidig minne velgerne om at det også kan regjere.

For Høyre er det verre. Høyre er et ansvarlig parti, også i opposisjon. Kjernevelgerne ønsker det slik. Men tanken på tre år i skyggen av et fristilt Frp, skremmer. Frp har i tidligere perioder har pustet Høyre i nakken som største parti på høyresiden i norsk politikk.

Erna Solberg kjemper for regjeringens liv. Det er i lys av dette vi må lese Høyres mange desperate utspill de siste dagene.

Partiene løper ulik risiko også på den rødgrønne venstresiden. Sp gjorde et svært godt valg, og har langt mindre å tape enn Ap og KrF. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan gå inn i mulige regjeringsforhandlinger med Ap og KrF med stor selvtillit. Han vet at hans parti også vil trives godt som fortsatt opposisjonsparti.

Løftebruddene

Det samme gjelder SV. Etter en utmattende tid i den rødgrønne regjeringen, har SVerne reist seg igjen. De vil gjerne i regjering. Men de vet også at de kan få store muligheter i opposisjon som et samarbeidsparti for en Ap-ledet regjering.

KrF risikerer mest av alle. Det er vanskelig å se for seg hvordan partiet kan komme samlet gjennom det vi nå ser. Frontene hardner til. Både partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad ser ut til å bli stadig sterkere bundet til sitt eget standpunkt: Hareide vil regjere med Ap og Sp, og Ropstad med Høyre, Frp og Venstre.

Begge siders syn innebærer at KrF må bryte et løfte. Enten løftet om ikke å regjere sammen med Frp, eller løftet om å beholde Erna Solberg som statsminister. For begge parter skjer løftebruddet i erkjennelsen av at partiet ikke kan fortsette som nå, klemt mellom to blokker. Da vil KrF dø langsomt.

Paradokset

Løftene er gitt til KrFs velgere. KrFs skjebnevalg handler ikke om tilliten til demokratiet, men om tilliten til partiet. Dersom Hareides velgere mener han har lurt dem, så har han et problem. Det er sine egne velgere han må svare for. Ikke Erna Solberg.

Paradokset er at uansett hvilken side KrF ender opp med på sitt landsmøte 2.november, så vil Norge styres av partier som tapte valget. Og uansett utfall, så består Norge som demokrati. Fortsatt i beste velgående.