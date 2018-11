DYRE SPESIALVARER: Regjeringen har foreslått å kutte støtten til de med cøliaki-diagnose fra 23 988 kroner til 8 232 kroner i året. Altså et kutt på ca 15 000 kroner i året. Det reagerer Cøliakiforeningen på. Foto: Therese Alice Sanne

Nei, glutenfritt har ikke blitt så mye billigere!

Regjeringen forsvarer kuttet på 70 prosent i støtten cøliakere med at prisene har gått dramatisk ned siden den ble innført. Faktum er at prisen på glutenfrie varer har gått ned med 17 prosent de siste 20 årene.

KNUT H. PETERSON, generalsekretær i Norsk cøliakiforening.

Regjeringspolitikerne har denne høsten gjentatte ganger uttalt at glutenfri mat har blitt så mye billigere.. Denne påstanden bruker de for å legitimere at grunnstønaden for glutenfritt kosthold bør reduseres med 70 prosent. Men hvor har de denne påstanden fra?

Ifølge informasjonstjenesten i Statistisk sentralbyrå finnes det ingen statistikk som viser prisutviklingen på glutenfrie varer over tid.

Vi har heller ikke sett at noen fra regjeringen eller andre som gjentar påstanden, har dokumentert den. Vi i Norsk cøliakiforening har derfor gjort en sammenligning av et utvalg varer som har eksistert gjennom de siste 20 årene.

I vår prissammenligning kan man se at det er snakk om 17 prosent nedgang på glutenfrie varer, hvis man justerer for inflasjonen. Inflasjonsprisen sier noe om hvor mye varen skulle ha kostet i dag hvis prisene hadde fulgt inflasjonen. Vi har brukt SSBs konsumprisindekskalkulator til å justere for dette.

Vareutvalget vi har undersøkt kostet totalt 1031 kroner i 1998, justert for inflasjon. De samme varene koster i dag 860 kroner. Det gir en prisnedgang på snaut 17 prosent.

Det forslåtte kuttet på 70 prosent kan derfor ikke begrunnes med at produktene har blitt så mye billigere.

Kunnskapsnivået om cøliaki er lavt. Faktum er at den minste eksponering for gluten gir cøliakere diaré, oppkast og kraftige magesmerter. Mange nordmenn fikk se denne sjokkerende sterke reaksjonen da cøliakeren Anneli Guttorm fikk i seg gluten på «Farmen» .

Betennelsesreaksjonen som utløses i tarmen kan være langvarig og vanskelig å bli kvitt igjen. Over tid er reaksjonen potensielt livstruende. Cøliakere må derfor følge et 100 prosent glutenfritt kosthold hele livet.

Familier over hele Norge har offentlig fortalt om de dramatiske konsekvensene kuttet på 70 prosent vil ha for dem. Det vil koste tusenvis av barnefamilier dyrt og det vil føre til utenforskap for barn og unge. For de som av forskjellige årsaker har fått en faglig vurdering fra ekspert på at de må spise glutenfritt, men ikke har cøliaki, er situasjonen enda verre. De mister hele støtten, uansett diagnose.

Denne gruppen må spise glutenfritt, og må derfor ha grunnstønad. En slik dramatisk inngripen i livet til nordmenn bør bygge på et svært solid faglig grunnlag, og det foreligger ikke her.

Politikerne begrunner kuttet i støtten til denne gruppen med bakgrunn i en Proba-rapport som professor Knut E. A. Lundin og fagmiljøet ved Rikshospitalet mener står til stryk.

NCF har gått gjennom SIFO-rapporten, og vi har medisinsk begrunnet at ungdom og unge voksne har behov for mer ernæring enn det SIFO legger til grunn.

Dersom vi bruker SIFOs svært magre referansebudsjett, men korrigerer for feil og mangler, så må månedsbeløpet økes fra kr 686 til minimum kr 1050 for voksne og minimum kr 1400 for barn og unge. Det har blitt snudd til at vi er «enige i en halvering av støtten». Det er feil!

Vi har laget en egen rapport som går gjennom materialet SIFO har laget til regjeringen, og påpekt en rekke mangler i det. Vi mener her ikke å henge ut SIFO, som selv ærlig uttaler at de ikke har levert en fasit, og at de ikke har vurdert eventuelle ekstrakostnader for barn og aktive unge.

SIFOs budsjett forutsetter at all mat må lages fra bunnen av, og de har heller ikke lagt inn kostnader til bursdagsfeiringer, høytider eller tatt høyde for å spise ute.

SIFO ber om at rapporten ikke leses for mer enn det den er, og uttaler: «Vi har tydeliggjort forutsetningene for beregningene for at det skal være mulig å diskutere dem. Med dette følger et ansvar for de som bruker rapporten.»

Vi ber derfor at dere ansvarlige politikere bruker rapporten slik SIFO ønsker: Som et utgangspunkt for diskusjon, og ikke som en fasit!