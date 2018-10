LOG(O)ISK: – Uansett hvor du møter en Norsk Tipping-ting, skal det nå være kledd i Norsk Tippings nye drakt. Så er det kanskje ikke så rart lenger, at det koster en del penger, skriver Are W. Sandvik. Foto: Norsk Tipping / NTB scanpix

Nei, en logo koster ikke 115 millioner

MENINGER 2018-10-12T10:18:25Z

En logo koster aldri hundrevis av millioner. Det er en fordummende forenkling som ødelegger utgangspunktet for en ålreit debatt.

debatt

Publisert: 12.10.18 12:18

ARE W. SANDVIK, Netlife Design

«Norsk Tipping pynter seg for 115 millioner: Hvor mye er dette krysset verdt?» , skriver sportsjournalist og kommentator i VG, Leif Welhaven.

Nesten månedlig har norsk presse slått opp og skandalisert store reprofileringsprosjekter. Det er sunt og godt at norsk presse bryr seg om offentlig pengebruk. Spesielt når det er snakk om så mye penger. Men noen god forståelse av design og reprofilering er det ingen av de større mediene som har vist. Snarere tvert imot.

Det første først. En logo koster aldri hundrevis av millioner. Det er en fordummende, tabloid forenkling som ødelegger utgangspunktet for en ålreit debatt, og selvfølgelig får Hvermansen til å rase. «Hvordan kan de bruke så latterlig mye penger på den logoen der? Jeg kunne tegnet bedre selv!»

En reprofileringsjobb, også kalt «å bygge ny merkevare», «å skaffe seg ny identitet», er som oftest en altomfattende jobb. Det handler om hvordan bedriften/institusjonen skal framstå og snakke til sine brukere/kunder i alt den gjør, overalt. Det er en enten eller-jobb. Enten lar vi den gamle merkevaren ligge, eller så endrer vi absolutt alt. I Norsk Tippings tilfelle betyr det å endre utseende, design og språk på samtlige produkter, i hele landet.

3700 utsalgssteder, og uendelig mange tippekuponger, Flax-lodd, plakater og annet materiell. Uansett hvor du møter en Norsk Tipping-ting, skal det nå være kledd i Norsk Tippings nye drakt. Så er det kanskje ikke så rart lenger, at det koster en del penger?

Men hvorfor gjør de det? Hvorfor gidder de å bruke så mye penger på det?

Da Statoil skiftet navn til Equinor , var grunnen åpenbar. De ville gå fra å være et rent oljeselskap til å bli et bredere energiselskap. Da Oslo kommune nylig gjorde en større reprofileringsjobb, var det blant annet for å rydde opp i et merkevarehierarki som hadde gått av skaftet . For å få alle oss som bor i Oslo til å forstå hvilke tjenester vi omgås, hvem som har ansvar for hva, og hvem som er avsender, måtte det ryddes opp. I 2019 kommer Oslo kommune i ny profil, til gode for alle oss som bor her. Da handler design også om brukervennlighet.

Når Norsk Tipping nå endrer sitt uttrykk, sine farger, sine merkevarer, sine logoer (Lotto, Flax, Oddsen, Norsk Tipping), handler det nok først og fremst om å fortsette og framstå som et attraktivt og reelt alternativ til alle de andre casino- og bettingselskapene.

Om de skal nektes å gjøre det, taper Norsk Tipping konkurransen mot resten.