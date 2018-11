AVVISER ALT: President Donald Trump snakker med reportere før avreise til G20-toppmøtet i Argentina. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Individ 1 slår tilbake

MENINGER 2018-11-30

Donald Trump lovet sine velgere at han skulle drenere sumpen i Washington, D.C. Nå sitter han bom fast i den politiske sumpen.

kommentar

Publisert: 30.11.18

Mye tyder på at spesialetterforsker Bob Mueller snart vil avlegge sluttrapport i granskingen av mulige forbindelser mellom Russland og Trump med medarbeidere. Nå rettes søkelyset direkte mot Trump, eller «Individ 1» som han kalles i etterforskningsdokumenter.

Det kan forklare at presidentens utbrudd i det siste er blitt mer frenetiske:

-De falske nyhetsmediene bygger opp Bob Mueller som en slags helgen, mens han i virkeligheten er det stikk motsatte. Han gjør ENORM skade på vårt rettssystem, skriver Trump på Twitter.

Bob Mueller, den tidligere sjefen for Det føderale politiet (FBI), ble i mai 2017 oppnevnt av Justisdepartementet for å undersøke eventuelle forbindelser mellom Russland og Trump-kampanjen i forbindelse med det amerikanske presidentvalget i 2016.

Muellers etterforskning har allerede gitt resultater. Mange av Trumps tidligere nære medarbeidere er blitt dømt etter tilstår å ha løyet.

Torsdag sa Michael Cohen, Donald Trumps tidligere betrodde advokat og fikser, seg skyldig i å ha løyet for Kongressen om sin rolle i en plan om å bygge en Trump-skyskraper i Moskva. Han skal ha informert Trump hyppig om prosjektet inntil det ble skrinlagt i juli 2016. Da var Trump blitt republikanernes presidentkandidat og søkelyset ble rettet mot mulig russisk innblanding i presidentvalget.

I dag sier Trump at Cohen lyver og at han dessuten er en svak person. For en uke siden leverte presidenten skriftlige svar på Muellers spørsmål. Samtidig forsøker Trump å påvirke folkedomstolen ved å fordømme alle som anklager eller svikter ham. I månedsvis har presidenten, ofte i store bokstaver på Twitter, angrepet de “sinte demokratene”, justismyndighetene, spesialetterforskerne og selvfølgelig folkets fiende nummer en, de frie mediene. Det var Hillary Clinton og demokratene som burde etterforskes, ikke han.

Trump pleier å starte dagen grytidlig på Twitter med å erklære sin uskyld. Kanskje overbeviser han sine tilhengere, men problemene forsvinner ikke av daglige, nesten likelydende repetisjoner, nå i et stadig mer desperat toneleie. Han kommer seg ikke ut av sumpen som allerede har oppslukt flere av medarbeiderne.

Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort jr. er blitt dømt for økonomiske forbrytelser og har erklært seg skyldig i konspirasjon. Hans medarbeider Rick Gates, nr. 2 i Trumps valgkamporganisasjon, har sagt seg skyldig i konspirasjon mot USA og for å ha kommet med falske uttalelser. Michael Flynn, som var president Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver har vedgått at han løy til FBI om kontakter han hadde med Russland kort tid før presidentinnsettelsen. Mueller har også siktet 13 russere og tre russiske selskaper.

Men Trump står ved sin versjon: Han er et offer for tidenes verste heksejakt.

De amerikanske etterretningstjenesten konkluderte i januar med at russiske myndigheter hadde blandet seg inn i presidentvalget, i et forsøk på å undergrave den demokratiske prosessen og sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Dette var falske nyheter, ifølge presidenten.

Det interessante med Cohens tilståelse er at den er i strid med Trumps mange forsikringer om at han ikke har hatt noen forretningsinteresser i Russland da han var kandidat. Det vekket oppsikt at kandidat Trump snakket forsonlig om Russland og president Vladimir Putin. Han sa at han ville komme godt overens med Putin og at han ikke trodde det var nødvendig med sanksjoner mot Russland hvis han ble president. To år tidligere hadde Russland annektert ukrainske Krim og vestlige land hadde gått sammen om straffetiltak.

Så lenge det er uklart hva Mueller har av bevis er det usikkert hvilke konsekvenser granskingen får for Trump. Men noe er sikkert. Russland-etterforskningen har overskygget de første to årene av Trumps presidenttid og vil trolig prege de neste to. Mistanken om et samrøre har gjort det politisk umulig å normalisere forholdet til Russland.

I går avlyste Trump et planlagt møte med Putin på G20 i Buenos Aires i helgen. Hvis Putin virkelig satset på Trump i 2016 har det ikke gitt gevinst.