JENTELEKE?: – Ser vi bort fra babyleker, er alt rettet mot gutter eller jenter, skriver Haldorsen. Foto: Richardsen, Tor

– Våre barn vokser opp i en skremmende kjønnsdelt verden

MENINGER 2018-11-26T09:12:19Z

Vi er midt inne i årets høydepunkt for svært mange barn – og tradisjonen tro fyller leketøyskatalogene postkasser og barns ønskelister. Nøyaktig hva leketøysindustrien vil at barna skal ønske seg endrer seg fra år til år. Det som dessverre ikke har endret seg, er det ekstreme kjønnsskillet. Ser vi bort fra babyleker, er alt rettet mot gutter eller jenter.

debatt

Publisert: 26.11.18 10:12

ASTRID K. HALDORSEN, jurist, Egalia senter mot diskriminering.

Sunniva Rose, med en doktorgrad i fysikk, er skeptisk til dette skillet mellom gutteleker og jenteleker: «Okay, skal du leke med den med tissen din? Hvis svaret er nei, så er det vel bare en leke da.»

Vi kunne ikke vært mer enige. Rettighetene for lesbiske, homofile, bifile, transseksuelle og interseksuelle (LHBTI) står stadig sterkere rettslig, og har vært høyt oppe på agendaen både politisk og i media. Men som forelder har jeg blitt sjokkert over hvor kort vi har kommet i praksis.

Og dette gjelder mer enn bare leketøysindustrien – våre barn vokser i dag opp i en skremmende kjønnsdelt verden. Mitt kjønn som forelder og mitt barns kjønn er stadig i fokus både på skole og i barnehage. Det er mammakvelder og pappakvelder. Det er jentebursdager og guttebursdager. Og sånn kunne jeg fortsatt.

Ingen ser heller ut til å reagere, og det skremmer meg mest. Eller er det bare jeg som er vanskelig? Er det nå så farlig da?

Ja, mener vi i Egalia. For det første antar vi at alle har én kjønnsidentitet, at denne er hun eller han, og at denne samsvarer med deres kjønnsuttrykk. For det andre skaper vi et sylskarpt skille mellom gutt og jente, mann og kvinne, som jeg tror er direkte skadelig i kampen for et samfunn med reell likestilling.

Vi skaper sosiale kjønn som i liten grad kan kommunisere med hverandre. Våre meninger, følelser og interesser defineres ut fra kjønn. Og når det starter i 1. klasse på barneskolen, så følger det oss videre i livet. Det at vi har et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarked er ikke så rart – når vi ser på hvordan vi fostrer opp barna våre.

Jenter lærer om empati og vennskap på Netflix, gutta lærer om superhelter som redder verden. Og dersom disse guttene og jentene mot all formodning forsøker seg på å leke sammen, så går det skeis. De mangler nemlig et felles språk og et felles sett med verdier.

Og hvorfor er jeg ekskludert fra å delta på pappakvelden på sportspuben, kun fordi vi er kvinner? Hvilke signaler sender det videre til barna våre? Må mammaen holde seg til strikkepinner og ymse homeparty-greier? Hvilken bås hører man egentlig hjemme i om man ikke liker rosa og aldri har bakt cupcakes?

Og så er det barna som rent faktisk ikke hører hjemme i én bås. I fjor var det 374 voksne som ble henvist til og startet på kjønnskorrigerende behandling. Disse har en gang vært barn. Noen har egne barn. Og så var det hele 153 barn som startet på en kjønnskorrigerende behandling. Når verden er delt i to kategorier, hvor skal vi da putte alle disse?

Hvor går grensen for å delta på mammakveld om du en gang var pappa, men holder på å bli mamma? Eller om du som Esben Esther Pirelli Benestad er far men også elsker å kle deg som mamma og føler deg som kvinne? Hva sier du til barnet som føler seg og oppfører seg som en gutt men ikke får gå i guttebursdag som de andre gutta, kun fordi det har en annen type tiss? Vi håper virkelig det ikke er tissen barna leker med i bursdag! Og når det ikke er det – hvorfor har den så fryktelig mye å si?

Og så er det de som blir født uten et klart kjønn – i 2017 var det 19 personer som ble henvist til behandling av denne årsaken. I dag har barna i større grad rett til å velge kjønn selv, når de er store nok. Det medfører at ikke alle lenger opereres ved fødsel, men vil gå i barnehage og starte på skolen uten et klart ytre kjønn. Hvor skal vi putte de? Eller sagt på en annen måte, MÅ vi putte de i en bås?

Det er lov å tenke og mene mye om både kjønn og seksualitet. Men, vi mener det er avgjørende å akseptere og godta at det finnes et mangfold også her! Det er ikke kun to kategorier, og vi som samfunn må klare å ta vårt ansvar rundt det å skape rom for alle! Det er nemlig ikke barna som ikke kan plasseres i én bås det er noe feil med – det er samfunnet det er noe feil med!

Så bli med å bryte ned barrierer, og å se mennesker i stedet for båser. Slik sikrer vi barn en god oppvekst, og slik sikrer vi voksne som er trygge på seg selv. I et land som vårt hvor vi har så fantastisk mange muligheter, er det fryktelig synd å la konstruerte tanker om kjønn begrense livsglede og livsvalg!