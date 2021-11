ÅPNE OPP, MANN! – Hva er det som gjør at mange menn holder tilbake når det er snakk om egen helse, spør kronikkforfatteren.

Vær mann nok til å snakke om din egen helse!

Menn må ikke være for stolte til å snakke om egen helse. Det går på bekostning av livskvalitet, og i de verste tilfellene tap av liv. Samfunnet må bygge ned den tradisjonelle mannsrollen om å være tøff, sterk og stolt.

ERLEND SVARDAL BØE, stortingsrepresentant (H)

Mange av oss menn skal være så tøffe, sterke og stolte. Vi skal liksom ikke ha det vondt, være sårbare eller snakke om følelser. Gjør vi det er mange redde for å bli oppfattet som svake eller stakkarslige. Jeg har selv kjent på akkurat den følelsen. Det å ikke være «mann nok» til å snakke om egen helse når problemene har dukket opp, i redsel for å bli oppfattet som svak eller stakkarslig.

Hva er det som gjør at mange menn holder tilbake når det er snakk om egen helse?

Man kan nesten lure på om det er en egen mekanisme som slår inn hos en del menn når vi støter på helseproblemer, enten de er fysiske eller psykiske. Det blir av en eller annen grunn enklere å håndtere problemene selv, eller vente og se om de går over av seg selv. Å oppsøke helsetjenesten for å få hjelp eller snakke med noen om hvordan en har det, gjør mange bare når de absolutt må, men ikke før. I flere tilfeller skjer det aldri. Det ser vi også på flere helseområder, som for eksempel prostatakreft og psykisk helse.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge. Hvert år får 5000 menn påvist prostatakreft og 1000 menn dør av det. Norge er en av de landene i verden med flest nye tilfeller og høyest dødelighet av prostatakreft. Er det fordi vi er mer utsatt, eller er det fordi mange menn vet for lite om det? Statistikken viser iallfall at 9 av 10 menn oppdager prostatakreft ved en tilfeldighet.

Det forteller at menn er for lite oppmerksom på sykdommer som rammer menn. Blir vi mer oppmerksomme, og mer bevisste på egen helse, kan vi klare å snu statistikken. Tidlig oppdagelse av prostatakreft og andre kreftformer er med på å redde liv. Derfor må vi følge mer med på symptomer som oppstår og oppsøke helsetjenesten for å sjekke oss for prostatakreft. Ikke snakke det bort med at «det der er faen meg ingenting å gå til legen for». Det kan være forskjellen på liv og død.

Psykiske helseproblemer er vanskelig for alle, både menn og kvinner. Men menn og kvinner skiller seg i selvmordsstatistikken. To av tre som tar livet sitt er menn, tre av fire som forsøker å ta livet sitt er kvinner. Menn «lykkes» dessverre med å ta livet sitt. En ting er at mange menn ikke er gode nok til å oppsøke helsetjenesten når problemene dukker opp, og at mange snakker for lite om egne følelser, men vet vi egentlig nok om grunnene til at menn tar livet sitt? Hva som er årsakene?

Vi vet at menn takler samlivsbrudd dårligere enn kvinner og at menn synes veien inn i helsetjenesten er kronglete. Blant annet viser Kantars helsepolitiske barometer for 2021 at det for 29 prosent vil være enklere å oppsøke psykisk helsehjelp dersom de kunne få hjelp digitalt via chat eller video. Personer med lederansvar er overrepresentert blant de som ikke ønsker å søke hjelp hos psykolog. Det samme gjelder menn og aldersgruppen 60-74 år.

Prostatakreft og selvmord er to av de områdene som viser klarest at menn må bli bedre til å snakke om egen helse. Skal vi få flere menn til å sjekke seg for prostatakreft eller snakke om psykiske helseproblemer, må vi bygge ned barrierene om at det er en svakhet å snakke om helseproblemer og å oppsøke hjelp. Menn trenger mer kunnskap om egen helse, menn trenger å vite at det er greit å snakke om egen helse og menn trenger at samfunnet bygger ned den tradisjonelle mannsrollen som er utgått på dato.

Det er ingenting i veien med å være en stolt mann, men det er ingen motsetning mellom å være stolt og å besøke helsetjenesten. Det er noe i veien når det å være «stolt» eller «tøff» går på bekostning av livskvalitet, og i de verste tilfellene tap av liv.

Menn må snakke mer om egen helse. Jeg skal begynne med meg selv, og det håper jeg du også gjør.