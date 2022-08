Kommentar

Den verste av alle kriser

Mangel på energi gir økonomisk krise, sultkrise og klimakrise.

Tyskland har kuttet ut varmtvannet i dusjen i offentlige bad. Lysene slås av i gater og på forretningsbygg.

Det er bare begynnelsen. De blir nødt til å spare. Kontinentet får ikke de gassleveransene de ventet seg fra Russland.

Spørsmålet er om det er i Paris eller Berlin som får det verst. Halvparten av Frankrikes kjernekraft er også satt ut av spill.

STRUPER GASSEN: Vladimir Putins Russland sender for tiden mindre gass enn vanlig gjennom rørledningen Nord Stream 1. Russland skylder på vedlikehold og vestlige sanksjoner. Men det er ledig kapasitet i andre gassrør til Europa.

To grep tas nå i EU: De sparer på energi. Og de kjøper inn alternativer til russisk gass.

Og det virker. De europeiske gasslagrene vokser. EU sier de ikke skal gå tom.

Samtidig koster dette dem dyrt. Og det påvirker andre deler av verden.

I Pakistan har de opplevd black out i sommer. Offentlige kontorer og kjøpesentre er beordret stengt. I forholdsvis rike Thailand har de måttet avlyse gasskjøp. Rundt om i verden er industri lagt ned, fordi det ikke lenger lønner seg når energi er så dyrt.

Putins gasskrig får følger over alt. I fattigere land er problemet at det rike Europa byr over dem, og kjøper den energien de hadde tenkt å importere.

Norge har «bare» problemer med at strømmen er dyr. Myndighetene sier at de ikke tror det blir rasjonering.

Med de store inntektene Norge har, bør myndighetene kunne hjelpe rundhåndet. Blir misnøyen for stor, kan regjeringen miste styringen slik at dårlig funderte tiltak presses gjennom.

Faren for rasjonering er mye større i andre land enn Norge. Fra EU-hold sies det at husholdningene skal skjermes. Det er næringslivet som vil merke energimangelen mest.

Landene har planene klare for hvilke bedrifter som må slukke lyset i en krise.

Dyr strøm og utkoblinger er ikke til å spøke med. Det gir nedleggelser, arbeidsledighet, tapte inntekter til staten og fare for opprør.

Men det er langt bedre med planlagt rasjonering, enn at det rett og slett oppstår mangel på energi. For det tåler vi i ikke i det hele tatt.

Tenk deg en europeisk storby som mister strømmen i en uke. Hvor mange bedrifter overlever det? For ikke å si folk?

Mennesker dør i hetebølger uten luftavkjøling. De fryser i hjel i kulden. I landbruket får man ikke sådd, grønnsakene får ikke gjødsel, maten blir ikke transportert til markedene.

Energikrise kan føre til matkrise, sultkrise, transportkrise, finanskrise. Ja, det kan til og med gi klimakrise. Dette er alle krisers mor.

Europa bruker nå olje og kull for å erstatte gass. Fornybare prosjekter er havnet i trøbbel på grunn av alle de andre krisene.

For prisene har for lengst ført til produksjonsstans og konkurser. I fjor kuttet Yara kunstgjødselproduksjon på grunn av høye gasspriser. Aluminiumsproduksjonen i verden er sterkt redusert.

Også Norge får konkurser fordi energiprisene er for høye.

Hvor ille det blir fremover, kommer an på været. Og hva Putin gjør med gassen.

Han kan velge alt fra å stoppe tilførselen helt til å oversvømme markedet med gass for å kjøre prisen i null og ødelegge investeringene som er gjort.

Mest sannsynlig vil han ikke gi fra seg gassvåpenet, men heller fortsette å oppføre seg uforutsigbart.

Så langt i denne krigen har den store overraskelsen vært hvor samlet Europa tross alt har stått, og hvor godt USA har levert.

Russisk propaganda prøver å skremme og overdrive energikrisen. For målet er å presse Vesten til å kutte sanksjonene. Det blir en kraftprøve på solidariteten i Europa.

Vi må være forberedt på at det kan bli iskaldt og at alle vil ha gass. I tillegg kan Kina komme seg ut av covid-tiltakene og begynne å by på den samme gassen.

Lykkes Putin, kan det bli en alles krig mot alle.

EUROPA GJORDE SEG AVHENGIG AV PUTIN: Den russiske presidenten sammen med Tysklands daværende forbundskansler Angela Merkel og USAs tidligere president Donald Trump i 2018.

Men det kan også gå langt bedre enn fryktet. La oss håpe på en mild vinter med mye nedbør og vind der Russland blir nødt til å holde gassen flytende for å tjene penger og unngå å legge ned utvinningen.

Da kan vi få et års pusterom.

Men likevel er ikke alt i orden. For planen til Europa er å kvitte seg med all russisk gass.

Det kan bety dyr strøm i flere år fremover. Fremtidskontraktene på strøm er svinedyre.

Skal vi ha strømstøtte i mange år? Hvem andre enn Norge har råd til det? Hva om vi får tørrår, som det er ti prosent sjanse for?

Vladimir Putin har gjort det overtydelig hvor avhengig Europa er av hans gass.

Å fase ut fossiler før alternativene er klare, er vi kanskje tvunget til. Men det skaper altså fattigdomskrise, matkrise og finanskrise. Det er farlig.

Vi bruker olje, gass og kull fordi vi trenger det. Nå må Vesten skaffe seg alternativer så fort som mulig.

Men å erstatte russisk gass kan ta et tiår. Det er bare å fortsette å hugge ved i Sør-Norge.