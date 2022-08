KARPE I SPEKTRUM: – Jeg tror ikke det er mulig å få til noe bedre show i Spektrum enn det Karpe gjorde. Likevel kjenner jeg på et behov for å rette oppmerksomhet mot HC-plassene på denne konserten, mener kronikkforfatteren.

Debatt

En ødelagt konsertopplevelse

Det som kunne vært en fin kveld, ble ødelagt. Oslo Spektrum må legge bedre til rette for rullestolbrukere.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

INGEBORG AURORA ØVERLI, BPA-rådgiver i Uloba og samfunnsdebattant

Jeg hadde sett fram til konserten med Karpe siden billettslippet deres i 2019. Omar Sheriff. Den første kvelden. Karpes første av totalt 10 konserter. Det ble ikke akkurat slik jeg hadde håpet og forventet.

Jeg vil med dette på ingen måte overskygge showet Karpe holdt. Noe bedre tror jeg ikke det er mulig å få til i Spektrum. Jeg er stor fan av duoen, og har sett dem live seks ganger før.

Likevel kjenner jeg på et behov for å rette noe oppmerksomhet mot HC-plassene på denne konserten.

Jeg har vært i Spektrum en rekke ganger. Plasseringen denne gangen var den verste jeg har vært borti. Jeg så maks 30 prosent av showet Karpe hadde, og det er nesten en overdrivelse.

Hvorfor? Fordi folkene på alle rekkene med sitteplasser foran meg og de andre rullestolbrukerne bestemte seg for å stå oppreist størstedelen av konserten.

Dette bildet ble postet etter konserten, og viser utsikten fra HC- plassene, mener Øverli.

Jeg har forståelse for at dette kan skje ved typ tre-fire av Karpes største låter. Det kjennes bare ikke rettferdig når alle som sitter i rullestol får en dårligere konsertopplevelse.

Det var ikke mulig for oss å flytte oss dit det ikke var folk som sto oppreist. Det eneste området i nærheten av oss i dette tilfellet var ved trappene, og der kunne vi ikke plasseres mtp. brannsikkerhet.

For de av oss med elektrisk rullestol hadde vi mulighet til å heise oss noe høyere. Dette bidro likevel ikke til at jeg fikk med meg mer av konserten.

Jeg reagerer på at de som har kjøpt seg sitteplasser i like stor grad som de med ståplasser kan velge å stå oppreist under hele konserten. Feilen ligger likevel ikke hos dette publikumet. Jeg har vært i Spektrum før og hatt en mye bedre plassering.

Det vil være utrolig synd om flere publikummere må få en dårlig konsertopplevelse fordi arrangørene legger opp til dårlige plasser.

Jeg kan helt ærlig si at det ødelegger helhetsopplevelsen.

I teorien kunne man like gjerne sittet komfortabelt hjemme i sin egen stue og lyttet til låtene på Spotify. Det ble til et kjipt minne om en dårlig konsertopplevelse, i stedet for en helt rå kveld.

Managementet ved Silje Larsen Borgan svarer på kritikken:

Vi ble obs på dette allerede lørdag kveld, og har nå gjort flere tiltak for å hindre at dette skjer igjen for at opplevelsen skal være god for alle. Vi har funnet et helt nytt område hvor rullestoler/handikap plasseres fra neste show, hvor det er god utsikt og ingen som kan blokkere.

I tillegg har vi besluttet å tilby ny konsertdato til alle som hadde disse plassene lørdag 6. august, for å gjenopprette og gi dem en ny fullverdig opplevelse. De blir kontaktet av Oslo Spektrum på våre vegne, så vi håper Ingeborg ønsker å ta en ny tur på konsert.