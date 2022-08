Kommentar

Ekstrem forvandling

SJEFSDUO: Lise Klaveness har ansatt Hege Riise som ny landslagssjef.

Det er knapt mulig å stikke fingeren tydeligere i jorden enn fotballforbundet gjør etter EM-fiaskoen. Den kraftige kursendringen er en klok strategi akkurat nå.

Trodde Norges Fotballforbund at det norske kvinnelandslaget var mye bedre enn de faktisk er? Visste vi ikke nok om hvilke steg de største nasjonene har tatt? Ble euforien over Ada Hegerbergs retur litt i overkant?

De spørsmålene henger i luften etter et mesterskap der gapet mellom målsetting og måloppnåelse ble himmelropende stor.

Også kontrasten i ordvalg før og etter mesterskapet i England, er unektelig interessant.

Da den norske EM-troppen ble presentert i juni, ble det snakket om å ha noe ambisiøst å strekke seg etter. En norsk medalje var det landslaget reiste for å hente med seg hjem. Daværende landslagstrener Martin Sjögren kalte medaljemuligheten for et «optimistisk-realistisk» mål.

Hva ordet «realistisk» hadde i den setningen å gjøre, kan man jo undres over etter å ha bivånet hvor langt unna Norge er de beste europeiske nasjonene på kvinnesiden.

Det er under to måneder siden medaljepratet fant sted. Realitetsorienteringen EM skulle bringe med seg kommer ikke tydeligere til syne enn det som skjedde da Hege Riise ble presentert som Sjögrens etterfølger som landslagssjef.

Lise Klaveness har gjort det aller meste rett etter at hun overtok som president. Trolig gjør hun nå klokt i å tone ned de kortsiktige resultatforventningene til det nye regimet.

Så mye må nemlig forbedres om Norge skal henge med, og da spesielt defensivt, at Riise og teamet hennes trenger en stor dose tid, ro og tålmodighet.

Klaveness sier nå at «Vi må erkjenne at vi ikke er noen europeisk toppnasjon, og heller ikke realistisk at vi skal være det på jevn basis. Vi må finne vår rolle som utfordrer, og som kan overraske de beste».

Det er en brutalt ærlig beskrivelse av virkeligheten, og noe fundamentalt annet enn naivismen vi fikk servert før sommerens mesterskap.

Det er ingen enkel øvelse å vurdere hvor offensivt og ambisiøst det er lurt å flagge mål. Toppidrett handler om å være sultne, og en tro i hodet på at store ting kan oppnås er viktig for utvikling.

Samtidig går det galt dersom forskjellen på ønskedrøm og den virkelige verden blir så stor at troverdigheten pulveriseres.

Der Norge står nå er det nok helt riktig å dempe forventningene en periode, og la Riise få ro til å bygge. Det er ikke godt å si hva hun kan oppnå i den konkurransesituasjonen vi ser, men det er ingen tvil om at Norges mest meritterte spiller fortjente å få denne muligheten.

Bare tiden vil vise hva Riise kan oppnå. Men en bedre skreddersydd kandidat enn hun som nettopp hentet hjem en U19-medalje er det vanskelig å se for seg. Hege Riise har 188 landskamper, betydelig trenererfaring i inn- og utland og et fotballhode av de sjeldne.

Hun er også kjent for en «show, don’t tell»-holdning, der det ikke snakkes overdrevent mye i store ord.

Akkurat nå passer det aldeles utmerket.