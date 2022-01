Kommentar

Norge på bristepunktet?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

KREVENDE: For å drifte én plass året rundt trenger man ni intensivsykepleiere, sier Helse Sør-Øst til Aftenposten. I Sverige klarer man seg med fem per seng. Dette bildet viser helsepersonell som jobber med å koble en coronapasient til ECMO-maskin på Rikshospitalet i desember, en operasjon som krever store ressurser.

Utslitte arbeidstagere på randen av kollaps. Slik beskrives helsevesenet under pandemien i det som skal være verdens beste land å bo i. Hvis det står det så ille til, må noe være riv, ruskende galt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Helsemyndighetene hevder at helsevesenet er i ferd med å knele. I sosiale medier hagler det med beretninger fra slitne og overarbeidede sykepleiere. Nå går det ikke lenger, sier lederen i Sykepleierforbundet.

Samtidig kan vi lese tall. I skrivende stund er 11 coronapasienter innlagt på store St. Olavs hospital i Trondheim. To pasienter får intensivbehandling med respirator. Til sammen er ni pasienter innlagt på sykehus i hele Nord-Norge. En pasient får intensivbehandling. I hele landet er 295 personer innlagt. Om lag en tredel får intensivbehandling. I morgen kan selvsagt bildet være et annet.

les også Raymond Johansen: Krever svar om hvor presset sykehusene egentlig er

Likevel er resultatet et helsevesen som beskrives å være på kollapsens rand. Selv om det i sommermånedene var rundt tyve innlagte på grunn av corona.

For oss som ser dette utenfra er det stadig mer krevende å henge med i svingene. Landet er i realiteten nedstengt. En hel bransje har yrkesforbud. Etter så vidt å ha rukket innom jobben som snarest i høst, er mange av oss tilbake på hjemmekontor.

Da pandemien brøt ut, tenkte vi at her var det bare å lytte og gjøre som myndighetene befalte. Men snart to år ut i pandemien er det stadig vanskeligere å forstå hvordan helsemyndighetene og våre fremste politikere tenker.

Det blir ikke enklere av at begrunnelsene og målet stadig endrer seg. Først skulle vi stenge ned for å spare liv. Det var vi selvsagt med på. Så handlet det om at intensivavdelingene ikke skulle kollapse. Det var også lett å støtte.

Så handlet det om å bremse smitten innen vi fikk vaksine. Vaksine fikk vi, uten at det endret stort. Vi fikk en dose til, og den tredje er på vei. Dødstallene er lave, og svært få blir alvorlig syke. Av de som er innlagt på sykehus, er uvaksinerte sterkt overrepresentert. Likevel må vi stenge ned for å bremse smitten.

I et intervju med VG denne uken sa statsminister Jonas Gahr Støre at dette handlet om å beskytte fastlegene, kommunehelsetjenesten og sykehjemmene. Helseminister Ingvild Kjerkol forklarer dette med at det er høy belastning på legevakter og fastleger.

Et annet nytt argument er at sykefraværet kan bli høyt, noe som kan ramme samfunnskritiske funksjoner. Nå er plutselig begrunnelsen at vi skal ha kontroll.

Da må jeg virkelig spørre. At det er høy belastning, at noen oppgaver må settes på vent og at vi må ha noen tiltak, er lett å forstå. Men stenger vi ned landet, gir en dypt presset næring yrkesforbud og sender elever på hjemmeskole fordi kommunehelsetjenesten er presset og vi frykter høyt sykefravær?

Da har vi virkelig et problem.

For det er ikke slik at fastlegekrisen er noe som kom med covid-19. På St. Olavs hospital i Trondheim gikk de til gult nivå i høst fordi «et høyt antall utskrivningsklare pasienter ble liggende i sykehuset». Det er også en gjenganger i helsevesenet.

Jeg blir ikke mer beroliget av å lese hva Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, skriver: «Dette går ikke lenger. Det er ikke pandemien i seg selv, men at uansett regjering har drevet helsetjenestekapasitet som en bedrift på høygir over tiår.»

En stor forskjell på mars 2021 og i dag, er at mange flere stiller spørsmål. Vi ser eksempelvis at årene før pandemien var flere innlagt på sykehus med luftveissykdommer enn etter.

Vi har lenge visst at vi mangler hender som kan gi omsorg og helsetjenester til en aldrende befolkning, men vi ser nå en kritisk mangel på intensivsykepleiere.

Vi har ikke lyktes like godt som nabolandene med å oppskalere intensivkapasiteten, men har høy kvalitet på tjenestene. Mens Helse Sør-Øst opplyser til Aftenposten at det kreves ni intensivsykepleiere for å drifte én plass året rundt, klarer man seg ifølge Minerva med fem pr. seng i Sverige.

Det er krevende å sammenligne med andre land. Men at Norge har høy ressursbruk i helsetjenesten, er det liten tvil om.

I Danmark, som har både langt flere smittede og mer enn dobbelt så mange innlagte som oss, beskriver Sundhetsstyrelsen ifølge Politiken at «presset avtar en smule, og at sykehusene klarte jul- og nyttår bedre enn ventet».

Et spørsmål som tvinger seg fram, er om det er noe strukturelt galt med hvordan vi organiserer helsevesenet vårt.

For det er heller ikke lett å bli klok på hvor stor kapasitet helsevesenet egentlig har. I debatt etter debatt har helsemyndighetene veket unna når de er blitt konfrontert med hvor «bristepunktet» er. Det virker å være et like bevegelig mål som begrunnelsene for strenge smitteverntiltak.

Vi vet heller ikke hva slags behandlinger som nå blir utsatt på grunn av pandemi.

Det har vært lett å tenke at man selv er litt treg som ikke skjønner dette.

Nå ber Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) svar om hvor presset sykehusene egentlig er. Han ber Helse-Norge dokumentere at sykehuskapasiteten er så presset at det kan begrunne å holde titusenvis av ansatte borte fra jobbene sine. Han spør også om det er riktig at kapasiteten er 1200 intensivplasser og 4500 sykehussenger, slik det ble opplyst før jul.

Forhåpentligvis vil byrådslederen få bedre og mer forståelige svar enn andre har fått. I verste fall er det en mager trøst at selv ikke de innvidde i håndteringen av pandemien forstår.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her