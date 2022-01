Leder

Viktig reise til Berlin

Over flere år har vekslende norske regjeringer bygget et nært og fortrolig samarbeid med Tyskland. Det er særlig viktig at dette videreføres i en tid med store sikkerhetspolitiske og økonomiske utfordringer i Europa.

Det var et svært godt forhold mellom de to land da Angela Merkel var forbundskansler og Erna Solberg statsminister.

Det er all grunn til å forvente at det vil fortsette med to sosialdemokratiske regjeringssjefer, Olaf Scholz og Jonas Gahr Støre. Onsdag møttes de i Berlin.

Som liberale demokratier har Norge og Tyskland sammenfallende interesser på en lang rekke områder. I en krisetid for Europa er det viktig å styrke båndene til våre nære allierte.

Tyskland er en av våre aller viktigste handelspartnere. Siden 2013 har Tyskland vært den største mottager av norsk naturgass. Energisikkerhet var et viktig tema før Russland mobiliserte store troppestyrker på grensen til Ukraina og stilte ufravikelige krav til vestlige demokratier. Det er blitt enda viktigere etter Putins sabelrasling og forsøk på utpressing.

Hvis Vladimir Putin, mot alle advarsler, gir grønt lys for en militær invasjon i Ukraina vil det få alvorlige diplomatiske og økonomiske konsekvenser for Russland. I dag kommer utsendinger fra USA, Frankrike og Storbritannia til Berlin for å snakke om den russiske invasjonsfaren.

Den nye gassrørledningen fra Russland til Tyskland via Østersjøen, Nord Stream 2, er bygget ferdig, men ennå ikke tatt i bruk i påvente av tysk godkjenning.

En konsekvens av et militært angrep mot Ukraina kan bli at rørledningen ikke kommer i drift. USA har lagt press mot Tyskland for å redusere avhengigheten av russisk gass, og amerikanerne har hatt samtaler med både den forrige og nåværende tyske regjering om Nord Stream 2.

USA og Europa har varslet at et angrep vil utløse svært harde økonomiske sanksjoner. Energi er et mulig pressmiddel, men er samtidig et tveegget sverd. Sanksjoner mot russisk olje- og gasseksport vil frata Russland store inntekter, men vil også føre til økt energimangel i Europa.

Stor etterspørsel har allerede gitt svært høye gasspriser. Russland kan også bruke gass som et pressmiddel mot et energihungrig Europa.

Russland er den største eksportør av naturgass til Europa. Norge er den nest største. Norge er, som Støre påpeker, en forutsigbar og demokratisk partner.

Vi tror dette poenget vil bli stadig viktigere i en tid med økende usikkerhet.

Krisen i Ukraina viser med all tydelighet hvor betydningsfullt det er at vi står sammen i Nato, mot aggresjon og trusler mot europeisk sikkerhet.

Men Norge må også samarbeide nært med EU. Ettersom Norge står utenfor EU er det desto viktigere å ha en god partner i Berlin, som deler våre verdier og interesser.