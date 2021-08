Kommentar

Må Viken vike?

Av Hans Petter Sjøli

Her er et upopulært forslag å tygge på i opptrekket til valgkampen: La «monsterfylket» Viken bestå i all sin underlige prakt.

I sommer har vi trålt det enorme landområdet i dag kjent som Viken, frem og tilbake, på kryss og på tvers, fra Haugastøl i nordvest til Aremark i sørøst. Tenk: En lang ferie, hundrevis av mil i bil, uten å forlate fylket du bor i!

Sånn har de det i Finnmark hele tiden, si, iallfall nå som Finnmark og Troms er ett (på et vis), 75 000 kvadratkilomenter – bare marginalt mindre enn BeNeLux-landene til sammen.

Så enormt er ikke det enorme Viken, men lell, som vi trøndere ofte sier: Det er en romslig enhet.

Viken er en vanskapt skapning, en stygg og truende, men også litt kul, konstruksjon (en slags fylkenes Lambda, kanskje?), dessuten helt ulogisk, både i geografisk og historisk forstand. Men likevel håper jeg at valgvinnerne lar det bestå. Norsk politikk er ikke tjent med en nostalgisk og omgripende grensedragningsprosess med Senterpartiets påtroppende minister for reversering til rors.

For verden går videre. Og hva er nå et fylke egentlig? Er det noe vi har bruk for i vårt daglige strev?

Nei, det er det jo strengt tatt ikke. Fylkene og fylkeskommunene er et underlig og ikke akkurat presserende viktig mellomledd med begrensede oppgaver – mellom hu Mor Stat sjøl, og det det som virkelig er til for å sikre nærhet mellom innbygger og makt – nemlig kommunen.

Regionreformen, den kanskje aller minst populære og mest uforståelige reformen i regi av Solberg-regjeringen, er kompromisspolitikk på sitt snedigste. Et ærlig forsøk fra en borgerlig regjering på å slanke den offentlige kolossen, jo visst, men tenk å ville seg selv så vondt, da, og bare gjøre halve jobben på en måte som fikk det til å gå en kule varmt landet over.

For i stedet for å rive av plasteret i en rask og uforsonlig bevegelse, trakk man opp et kart med bisarre grenser dømt til å skape regional knuffing og norsk politikks svar på balinesisk hanekamp: Lokaliseringsstrid.

Reformen var selvsagt dømt til å mislykkes, selv om den også har sine ganske søte sider. «Endelig» ble Trøndelag ett, og Agder likeså. Stort sett uten nevehytting og blodsutgytelser, visstnok, ikke minst fordi politikere i de minste enhetene var proaktivt ute og sikret at ikke storesøstera fikk alle knappene og glansbildene da det ble bestemt at søsknene skulle dele rom.

Men Viken, eller Vestland eller Innlandet for den del (Troms og Finnmark fortjener en egen diskusjon, mildt sagt), altså: Et vederstyggelig vesen uten indre sammenhengskraft, attpåtil med hovedsete i et naturlig sentrum som ikke er med? Hva var det stortingsflertallet tenkte på?

Det var med på å gi, nei, forære, Senterpartiet en fremgang partiets strateger tidligere bare våget å fantasere om på diverse nachspiel på Steinkjer-martnan. For der i/på gården lar man aldri sjansen for en god reverseringsdebatt gå fra seg. For Sp er «alt var bedre før» ikke bare et munnhell, men en del av partiets arvestoff. Sps ideologi heter nostalgi.

Og i en tid der algoritmer styrer samfunnsrytmen, er det sannelig et vidåpent rom for nostalgikerne. De har mye å spille på. Med lissepasninger fra en regjering som fukter feil finger når de skal kjenne på folkelige vinddrag, har Sp hatt det minst like enkelt som venstresidens partier har det når laksemilliardærer besværer seg over skattetrykket.

Sp lover å destruere Viken nærmest samtidig med at de (trolig) inntar de sorte regjeringslimousinene. Så mye vil de destruere Viken at de andre partiene ser seg tvunget til å hente frem sprengladningene sine de også. SV lover å blåse Viken til himmels, slik at det kan lande som Buskerud, Akershus og Østfold igjen, og alt blir som før (skjønt, de gamle kommunene Røyken og Hurum er nå en del av Asker kommune, og vil derfor tilhøre gamle Akershus fylkeskommune, og andre kommuner har også «skiftet» fylke underveis i prosessen), mens Ap vil la Viken vike «hvis Viken vil det selv», eventuelt lage nye fylker!

Men som en valgseierssikker fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i det samlede Trøndelag formulerte det i et leserinnlegg i VG før ferien: «Vi kan ikke miste tid på å tegne kart. Vi må handle for framtida. Når dette er på plass kan vi i ro og mak diskutere fylkesgrensene, men ikke før.»

Det er kloke ord.

Reversering av tidligere regimers beslutninger i seg selv er selvsagt verken negativt eller uvanlig. President Biden reverserte noen av Trumps dummeste påfunn, og takk og lov for det. Men å ville gå inn i den for menneskeheten avgjørende Paris-avtalen igjen er hakket mer progressivt enn å ville gjenopprette gamle norske administrasjonsgrenser på mellomnivået.

For hva har det egentlig å si at vi farter rundt i Viken, og ikke i Akershus, Buskerud eller Østfold? Devalueres den lokale identiteten ved at antallet skilt er blitt atskillig færre? Folk synes å mene det, viser målinger, og det er jo en ærlig sak. Påtvungne endringer skaper sjelden entusiasme.

Men fylkene har da aldri vært nordmenns primæridentitet. Vi som er vokst opp i Nord-Trøndelag er like mye fra Innherred eller Namdalen, og her jeg bor nå kalles det Follo, selv om kjentmenn og -kvinner kjekles om å lage en presis definisjon av området. Det samme gjelder folk fra Sunnmøre, Sunnhordland, Jæren, Grenland, Salten, Hallingdal og Setesdal. Ingen administrative reformer i verden kan rokke ved de evige identitetene knyttet til disse størrelsene.

Regionreformen var et svar på et spørsmål svært få stilte, men gjort er gjort og arbeidet med å forene såkalte «kulturer» er godt i gang, eller kanskje ikke så spesielt godt, egentlig. Men lell – å ville gjenopprette fylkene slik de en gang var bør stå langt, langt nede på prioriteringslistene fremover.

Til og med distriktsnyhetene på NRK er morsommere etter regionreformen. Før fikk vi som bor i Akershus aldri vite noe om det som skjedde av stort og (mest) smått på Gol eller på Bjørkelangen, men nå har NRK Oslo og Viken i praksis laget en norsk «Vikenavisen».

Det var i og for seg på tide.