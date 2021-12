Leder

Ny krise truer Frost-plaget Boris

Brexit-minister David Frosts plutselige avgang i helgen kommer på det verst tenkelige tidspunkt for Storbritannias plagede statsminister Boris Johnson.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ifølge den konservative avisen The Daily Telegraph sluttet lord Frost på dagen i protest mot regjeringens politiske kurs. Mannen som ledet brexitforhandlingene for britene, mener at Boris Johnson leder landet i gal retning.

David Frost er ikke fornøyd med hverken de strenge coronatiltakene, den grønnere klimapolitikken eller de økte skattene. Tidligere i høst uttrykte han at suksesskriteriene for brexit var at Storbritannia utnyttet handlingsrommet til å lette både på reguleringstrykket og skattenivået.

En våt drøm hos mange på høyresiden i det konservative partiet var det de kalte «Global Britain», der en økonomisk markedsliberal nasjon skulle gjenfødes etter bruddet med EU, som et «Singapore ved Themsen».

Nå mener lord Frost at Boris Johnson styrer skuta mot et annet farvann, og det vil han ikke være med på.

les også Brexit-mister trekker seg: – Var misfornøyd med nye coronatiltak

Da 100 Tory-parlamentarikere forrige uke stemte mot Johnson-regjeringens forslag om nye smittevernrestriksjoner, ble statsministeren reddet av opposisjonen. Labour, det britiske arbeiderpartiet, sikret Boris Johnson gjennomslag for sin politikk.

Protestene mot regjeringen hadde form av opprør, men var i realiteten mytteri. Lord Frosts avhopp bærer preg av det samme.

Pandemien er for tiden den største og alvorligste saken i britisk politikk. Slik som i andre land. I Storbritannia mener en stor og dominerende gruppe i regjeringspartiet at deres statsminister leder et kabinett som ikke har den beste politikken for å løse dette altoverskyggende spørsmålet.

Et annet ord for dette er mistillit.

I et suppleringsvalg i Tory-høyborgen North Shropshire to dager senere, tapte de konservative sitt mandat for første gang på nesten 200 år. Liberaldemokratenes kandidat vant så soleklart at det sto «protest» stemplet i pannen på velgerne. Nok et uttrykk for mistillit.

Dette kommer på toppen av stadig nye avsløringer om at det ble drukket og danset i Downing Street mens resten av landet var nedstengt og omfattet av skjenkestopp. Boris Johnson har lenge benektet at slike treff har funnet sted. Men så dukket det opp film og bilder som viste noe annet. På flere av bildene er Johnson med.

les også Julefest-krise for Boris

Det som imidlertid kan bli den aller alvorligste saken, er hvis Boris Johnson med vitende og vilje har løyet til regjeringens etiske rådgiver, sir Chr. Geidt, om hvem som betalte oppussingen av den private leiligheten i statsministerens residens.

Hans første rapport frikjente Johnson, mens det statlige tilsynet som overvåker de politiske partienes økonomi konkluderte annerledes og utferdiget en bot på nesten 200 000 kr.

Boris Johnson tåler ikke flere slike kriser nå. Det vet den avgåtte brexit-ministeren godt. Følgelig vet en erfaren politiker og forhandler som lord Frost også inderlig vel hvilket signal det sender at han – av alle – går fra borde.

Både tidspunktet og begrunnelsen er så drepende for Boris Johnson, at det ikke lenger hviskes i krokene om hva som skjer hvis han må gå av. Nå snakkes det høyt om når.