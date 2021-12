ENDRING: – Heldigvis ser vi nå starten på slutten for profitt og kommers i velferden, skriver SV-politikeren.

Frykten for velferd uten profitt

Det er liksom ikke måte på hvor redde velferdsprofitører er for å miste skattemilliardene sine. Rart med det.

FREDDY ANDRÉ ØVSTEGÅRD, stortingsrepresentant (SV)

Selv om det er godt dokumentert både i rapporter og medieavsløringer at en rekke barnehagebaroner og kommersielle aktører har trikset til seg penger fra barnehager på utspekulert vis, slåss de samme baronene for å beholde denne, ganske så gunstige, ordningen.

Heldigvis markerer budsjettavtalen mellom SV og regjeringen starten på slutten på profitten i norske barnehager. Nå skal vi få mer innsyn og kontroll på hvor pengene faktisk går.

Både Private Barnehagers Landsforbund og den selverklærte velferdsprofitøren Karl Kristian Indreeide er åpenbart redde for hva dette kan innebære. I hvert sitt innlegg i VG skriver de i det vide og det brede om ønsket om at kommersielle kjeder skal få fortsette å leke butikk med norske barnehager. Det er bare mye som ikke stemmer.

Både Velferdstjenesteutvalget og Storberget-utvalget viser at eiere av barnehagekonsern eller andre kommersielle konserner kan hente ut såkalt superprofitt fra velferdstilbud betalt av fellesskapet. Altså profitt som er mye større enn i vanlig privat næringsliv, som ikke er betalt av skatten vår.

Ja, hvis du har noen millioner på bok, og setter pengene i barnehage, så kan du forvente deg over dobbelt så stor avkastning eller lønnsomhet, som hvis du setter pengene på Oslo Børs. Men desto verre: det er jo fellesskapets penger som er «investert» i barnehagene, ikke velferdsprofitørenes egne sparepenger.

Likevel lurer Indreeide på hvorfor det er noe annerledes med å gjøre seg rik på velferd enn å bli rik på noe annet.

Det er kanskje vanskelig for konserneiere å se forskjellen mellom for eksempel en bilbutikk og en barnehage. Men folk flest ser det nok. Eieren av bilbutikken driver bedriften sin med egne penger, for egen risiko. Hva bilselgeren gjør med overskuddet i bilbutikken er det ingen som bryr seg om. Den kommersielle barnehageeieren driver derimot barnehagen med fellesskapets skattepenger og foreldrenes egenbetaling. De utfører også, i motsetning til bilselgeren, en offentlig lovpålagt oppgave. Hva barnehageeieren gjør med et overskudd av fellesskapets penger gitt til barnas tilbud er politisk spørsmål. SVs svar på det spørsmålet er at pengene bør forbli i barnehagen.

Det andre store forskjellen er den grunnleggende forskjellen på biler og barn. SV mener at en barnehage kun skal ha barnas beste som mål. Best mulig omsorg og utvikling for ungene. Det er en ganske annerledes oppgave å utføre, enn det å selge biler for høyest mulig fortjeneste.

I flere av de store kommersielle kjedebarnehagene ser vi mer standardisering og A4-løp. Ikke rom for fikse ideer og visjoner, som Indreide ønsker seg. Det finnes en rekke eksempler på hvordan profittmotiv kan gå på bekostning av kvaliteten på barnehagetilbudet. Ved 100-meterskogen barnehage i Røyken ble det avslørt at eierne hadde tatt ut mange millioner i profitt samtidig som det var for dårlig bemanning, ikke ble satt inn vikarer ved sykdom og ved flere anledninger ikke var nok ansatte på jobb til å ta imot ved levering.

Slik kan det gå når man har eiere som i tillegg til barnas beste også må tenke lønnsomhet og kommers. Selv om det selvfølgelig er utrolig dyktige ansatte på jobb som gjør sitt beste, også i disse barnehagene. Det er nok av behov for å øke kvaliteten i kommunenes egne barnehager også. Men i likhet med de private ideelle barnehagene så kommer ikke hensyn til profitt og kommers i veien.

Heldigvis ser vi nå starten på slutten for profitt og kommers i velferden. Vi skal skape gode og trygge barnehager der barnas lek, læring og utvikling er målet. Der alle ressurser brukes på høy kvalitet og nok bemanning, ikke til å betale eierne.