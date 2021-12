Kommentar

Dette er helt vilt!

Av Astrid Meland

EKSTREME PRISER I SØR-NORGE: Denne uken har vi sett nye prisrekorder i kraftmarkedet.

Folk på Østlandet bruker 1000 kroner dagen på strøm. I nord holder det med noen tiere. Dette går ikke lenge.

Denne uken har Østlandet opplevd en strømpris på over åtte kroner.

Det er ekstremt. Men også snittprisen er høy. Og ser ut til å forbli det fremover.

På appen Tibber kan du følge forbruket ditt. I sosiale medier spekulerer folk på om take away og dieselbil lønner seg.

Om det er en langtidsstekt middag – kanskje. Det er i hvert fall lurt å dusje på SATS. Og vurdere dieselbilen.

En familie jeg har snakket med bor i et 130 kvadratmeter stort, «ikke helt tett» hus fra 1947 på Godlia i Oslo. De lader elbilen hjemme. Og de har Tibber-appen.

De brukte 840 kroner i strøm på onsdag. I tillegg kommer nettleie.

Heldigvis har regjeringen halvert elavgiften og lovet å dekke en del av folks strømregning i vinter.

Hvordan blir regningen på Godlia for desember? Vi bruker en kalkulator hos Din Side for å finne ut av det.

Per nå ligger familien an til å få rundt 3500 kroner i kompensasjon fra staten. De må selv betale rundt 9500 i strøm og nettleie totalt denne måneden.

Det er altfor mye for en helt vanlig familie som hverken har sauna eller svømmebasseng, men mye hjemmekontor og bor i et gammelt hus. I november brukte de 4000 kWh strøm, som er høyt.

OSLOMARKA: Det er i prisområdene vest, sør og øst i landet prisene setter rekord nå. Nord for Dovre er forbrukerne mer skånet for oppgangen.

Regjeringen får bare håpe på mildvær. De kommer seg ikke gjennom denne vinteren om det fortsetter slik.

Det er dessuten blitt enormt stor forskjell på folk. For også nord for Dovre legger folk ut prisene fra Tibber i sosiale medier.

De samme dagene som folk i sør punger ut, skriver folk i nord at de må betale noen tiere eller i verste fall nesten hundre kroner i strøm.

FRANSK ATOMKRAFT I TRØBBEL: Flere franske reaktorer har vært midlertidig stengt ned for vedlikehold og sikkerhetssjekk. Det har ført til skyhøye strømpriser som også påvirker Norge.

Når vi ser hvor mye staten tjener på å selge gass og kraft, bør det egentlig ikke være noe stort problem.

Pengene renner inn. Mens norske forbrukere blør.

Energibransjen skjelver og. De tjener godt på høye strømpriser, men ser at dette ikke er bra.

De frykter for det frie kraftmarkedet. De vil ikke ha makspris. Settes en lav pris fører det til at forbruket går i taket, mens forsyningen kan kollapse.

ENDELIG KLART: Det finske kjernekraftverket Olkiluoto 3 kommer i full drift fra neste år, og vil påvirke også norske kraftpriser.

At staten tar over det hele, slik for eksempel Rødt ønsker, er et annet marerittscenario i bransjen.

Norge som helhet tjener bra på å selge kraft til utlandet. De offentlig eide kraftselskapene håver inn penger av frosne briter og tyskere som betaler enda mer for kraften vår enn oss.

Landet vårt går i pluss på dette, men norske forbrukere får store utgifter.

Det ville altså være dumt om vi sluttet å selge strøm til utlandet. Å ødelegge kraftmarkedet gjør Norge fattigere.

Det er heller et spørsmål om å fordele inntektene bedre og sørge for at forbrukerne ikke blakkes over strømregningen.

Strømkrisen åpner gamle debatter. Skal vi virkelig bruke enorme mengder kraft på å elektrifisere Nordsjøen når strømmen alt er så kostbar?

Bør vi ikke heller bygge ut flere vindmøller nå som vi står overfor kraftmangel?

Kanskje vi bør satse mer - ikke mindre - på petroleumssektoren når Europa desperat trenger gass, som også er mer miljøvennlig enn olje og kull?

Hva med å kutte utenlandskablene og melde oss ut av EØS?

Flere av disse temaene er viktige, og kommer til å prege offentligheten fremover.

Ikke minst i Europa, hvor Tyskland på nyåret skal lukke to nye atomkraftverk for å ta nye skritt i sin grønne politikk.

Det er sprøtt. Hva er det tyskerne har tenkt? De kutter ut en trygg kraftforsyning og har ikke annen «back up» enn Putin, sol, vind og kraft fra oss.

Dette vil bety enda dyrere strøm. Også Norge fordi vi er knyttet sammen med Europa via kraftkabler.

For forbrukere flest, som familien på Godlia, er det kanskje ikke Acer eller Putin de først og fremst tenker på når de går og håper på en fornøyelig jul.

Strømmen er bare for dyr, kort og godt. Fiks det!