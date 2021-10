Kommentar

Idrettslegenes ekstreme skvis

Av Leif Welhaven

Den ene hånden skal hjelpe utøverne til gull, den andre skal skåne helsen deres. Idrettsleger må ha toppidrettens vanskeligste jobb.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Se for deg at du lever i et spisset og spesifikt miljø dag ut og dag inn.

Det meste rundt deg har ett eneste mål for øye; å optimalisere muligheten for gull og glitter.

Men selv er du en vandrende dobbeltrolle.

Good guy og bad guy i ett.

Du er den som bistår med medisinske tips og råd, som er vesentlig for toppidrettsutøverne på veien til å bli best.

les også SYK AV JAGET

Du kommer gjerne personlig nær de som skal prestere.

Du blir en tillitsperson de er trygge på og åpner seg for.

Du er også den som kan skrive ut medikamenter, innenfor de lovlige rammene selvsagt, som gjør utøverne bedre rustet til å takle den tøffe belastningen.

Men samtidig er du jo i førstelinjen til å merke det om noe skurrer, men hvor går grensen for når det bør sies stopp?

Helse skal settes før prestasjon, og leger er selvsagt sentrale i vurderingen av om utøvernes helse er tilstrekkelig ivaretatt.

les også Skisporten har en syk side

Det betyr at du må være beredt til å si nei til en som har lagt sjela si i å bli best, kanskje nettopp fordi jaget har ført til at strikken er strukket for langt.

I teorien er det lett å være prinsipiell.

Ingen vil være uenige i at helse trumfer gullmedaljer.

Men hvor sikker skal du være?

les også DA FORBILDET SLO ALARM

Hvor tydelige tegn skal foreligge før noe skal få så store konsekvenser som for eksempel en startnekt kan gjøre?

Toppidrett er ikke det sunneste som finnes, og spiseforstyrrelser er ingen eksakt målbar vitenskap.

Det er ikke bare å slå opp i medisinsk leksikon for å se akkurat når nok er nok.

Selv om det medisinske støtteapparatet er tett på utøverne, er det ikke overvåkning av individer 24/7. Som lege kan det være umulig å vite sikkert i hvilken grad råd blir lyttet til eller ei.

Dette skaper fort en ekstremt krevende skvis.

På den ene siden er legeetikken selvsagt akkurat den samme uansett hvilket fagfelt du jobber med.

les også Bjørgen-boken: Alarmen bør veie tungt

På den andre siden er leger også mennesker, og selvsagt er du opptatt av at rammene for det du holder på med handler om å bistå et prestasjonsmiljø til å bli best mulig.

De klare tilfellene er ikke nødvendigvis så vanskelige, men gråsonene må det være fryktelig vrient å navigere i.

I norsk idrett finnes det et verktøy som er ment å gi de ansvarlige en hjelpende hånd: Helseattesten.

Den bidrar til å understreke prinsippet om at ansvaret for egen kropp tillegger utøveren selv.

Attesten bygger dels blant annet på at utøverne må fylle ut et skjema, der det stilles en serie detaljerte spørsmål om blant annet forholdet til mat og ernæring. Dels bygger den på en undersøkelse, som enten fastlegen eller laglegen utfører, ifølge retningslinjene.

Naturligvis vil det hele munne ut i en totalvurdering om utøverens helse er skikket til å konkurrere eller ei. Men det er ikke til å stikke under stol at deler av ordningen uansett må bygge mye på tillit.

Av det følger det også at det vil være mulig for en utøver som ønsker det å lure systemet for å redusere risikoen for å ikke få lov til å konkurrere. Det er ikke lett å se for seg et system som blir vanntett, men det kan nok være klokt å gå gjennom hvordan helseattestordningen fungerer med et kritisk blikk. Er det nye og bedre tiltak som kan iverksettes.

Den svenske landslagslegen Per Andersson har nok rett i at dette er den største utfordringen for utholdenhetsidrettene akkurat nå, og da må temaet høyt på dagsordenen.

Jo flere historier som blir kjent, desto tydeligere blir bildet om at mat og toppidrett er noe vi må snakke så veldig mye mer om. Da er det ikke til å komme unna at fagpersonene i miljøene vil få en spesielt viktig rolle. Og når vi først skal snakke om viktigheten av åpenhet, så gjelder selvsagt det også legenes situasjon.

Trolig vil mange kjenne seg igjen i krysspresset de nødvendigvis må bli utsatt for i akkurat denne jobben.

Idrettsleger skal selvsagt la medisinske vurderinger kommer først.

Men hvor lett er det å drepe en drøm fordi det er sunnest for drømmeren?