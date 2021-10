Kommentar

Overraskende friskt fra Støre

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Selv om dette ikke var tiden for eksperimenter, kom det om ikke annet noen overraskelser, et comeback og noen statsråder det neppe blir kjedelig rundt.

Åtte år i opposisjon er mye for Arbeiderpartiet. Så lenge har de aldri før vært utenfor regjeringskontorene. Av de fem i stortingsgruppen som har vært statsråd før, er det bare Rigmor Aasrud som blir igjen på Stortinget. Til gjengjeld får hun en svært viktig jobb der.

Både kunnskapsminister Tonje Brenna, næringsminister Jan Christian Vestre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er ubeskrevne blad i rikspolitikken. For så vidt også Marte Mjøs Persen, selv om hun er godt kjent som ordfører i Bergen.

Både Brenna og Vestre er representanter for Utøya-generasjonen, men ingen er i tvil om at de får jobbene for det de har prestert. Brenna blant annet som fylkesrådsleder i utskjelte Viken, Vestre for lederrollen i den meritterte familiebedriften. Nygård har vært ordfører i Fredrikstad, og har lenge hatt en høy stjerne hos Støre.

Utover det var det få overraskelser i Støres eget lag.

Det var en selvfølge at de to nestlederne skulle inn. Hadia Tajik blir arbeidsminister, et område der partiet har lovet mye og må holde relasjonen til fagbevegelsen varm.

Bjørnar Skjæran blir fiskeri- og havminister. Selv om fiskeripolitikk sjelden dominerer riksmediene, får han større mulighet til å vise hva som bor i den folkelige og erfarne lurøyværingen. Han blir også viktig for å gjenoppbygge tilliten i Nord-Norge.

Anniken Huitfeldt har, tross spekulasjoner og rykteflom, vært selvskreven som utenriksminister. Hun kan feltet sitt og har vært en lojal håndverker som er viktig for partiet. Hun er langt mer utradisjonell og spontan i formen enn de mer velpolerte diplomat-typene som ofte har vært utenriksministre, noe som slett ikke trenger å være et problem.

Regjeringen kunne ikke fått en mer iherdig klimaminister enn Espen Barth Eide, som kan mistenkes for å drømme om C02-ekvivalenter om natten. Klima vil være en akilleshæl for regjeringen når de skal skaffe flertall med SV på Stortinget, og Eide vil være en troverdig brobygger med grønnskjær.

Kjenner fagfeltet sitt gjør også kulturminister Anette Trettebergstuen, som allerede er blitt godt mottatt av det kresne kulturlivet.

En av de tyngste jobbene vil helseminister Ingvild Kjerkol få. Særlig har Sp skapt store forventninger på vegne av lokalsykehusene, og hun har selv lovet å fikse fastlegeopprøret. Hun kjenner feltet godt, og er en arbeidsom slugger som har gått lederskolen i fylkespolitikken i Nord-Trøndelag. Da tåler man en støyt.

I motsetning til Ap har Sp valgt å sette igjen noen av sine tyngste profiler på Stortinget. Med Marit Arnstad som parlamentarisk leder, blir det også et sterkt lag der.

Trygve Slagsvold Vedum som finansminister blir nok et av de mest spektakulære rolleendringene i norsk politikk. Det er ingen grunn til å tvile på at hedmarkingen vil bli en svært kompetent finansminister, men mange vil nok dette av stolen første gang de får høre ham si slikt som «vi må ha en forsvarlig pengebruk» og «dette har vi ikke råd til». Det finnes ikke den politiker embetsverket i finansdepartementet ikke har klart å disiplinere. Kan Vedum bli den første?

En av overraskelsene var Emilie Enger Mehl som justisminister. Den 28-år gamle juristen fra Hedmark regnes som et av partiets største talenter og gjorde et solid inntrykk i Stortinget.

Samtidig er justisdepartementet regnet som svært krevende, med mange fallgruver og det anses som en fordel med styringserfaring. De tragiske hendelsene i Kongsberg som Mehl får i fanget, er en påminnelse om det store ansvaret som følger med stillingen.

Dristig var det ikke å sette inn den tidligere Steinkjer-ordføreren Bjørn Arild Gram som kommunalminister, selv om han aldri har vært statsråd og knapt nok sittet på Stortinget. Som KS-leder kjenner han kommunenes utfordringer ut og inn, og er en sindig realpolitiker som vet hvordan politikk skal utøves.

To sterke kvinnelige personligheter ble det også plass til fra Sps side. Den nye landbruksministeren Sandra Borch er kjent for å være uredd, debattsterk og litt storkjeftet, men er med årene blitt rundere i kantene. Kjedelig blir det derimot ikke rundt henne.

Det kan sikkert lages et poeng ut av at seksbarnsmoren Kjersti Toppe blir barne- og familieminister, og det sier kanskje litt om hennes arbeidskapasitet. Hun er ofte i opposisjon internt, men også kunnskapsrik og respektert. Hun er ikke redd for å snakke noen imot, neppe heller sjefen sjøl.

Det var som ventet at de to nestlederne skulle inn i regjering, men det overrasket mange at Ola Borten Moe ble forsknings- og høyere utdanningsminister.

Det ble godt mottatt i bransjen at Anne Beathe Tvinnereim ble ny bistandsminister. Hun kjenner fagfeltet godt, og som statsråd for hun mulighet til å bli en mer synlig nestleder enn som fylkesråd i Viken.

Den virkelig store overraskelsen var tidligere Sp-leder Odd Roger Enoksen som gjør comeback – for andre gang. Selv om Andøya ikke fikk flystasjonen tilbake, fikk de om ikke annet forsvarsministeren. 67-åringen blir regjeringens eldste, og regnes å være i sitt livs form.

Som Erna Solberg stadig har gjentatt: Ingen skal gå ut på dato.

