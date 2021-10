Kommentar

Får et prissjokk rett i fleisen

Av Astrid Meland

Strømprisene deler Norge i to. For i Oslo kostet en dusj opp til 20 kroner mandag morgen. Mens i Trondheim var det nesten gratis.

Statsminister Jonas Gahr Støre la mandag frem regjeringserklæringen i Stortinget.

Han lovet å jevne ut forskjellene, redusere avgiftene og spandere gratis ferge i grisgrendte strøk.

VIL UTJEVNE FORSKJELLER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre lover å redusere avgiftene og fergeprisene, men har for tiden store problemer med strømprisene i Sør-Norge.

Og det kunne passe. For akkurat denne mandags morgenen var Norge delt i to.

For trønderne kunne vase nakne rundt inne. Mens lenger sør skrudde folk ned varmen da de våknet til nyheten om rekorddyr strøm.

Det er eksepsjonelle tilstander.

Dusjen Støre tok da han sto opp mandag morgen kostet ham kanskje 17 kroner.

I Trondheim, derimot, kunne fylkesordfører Tore O. Sandvik, bare for å nevne en lignende størrelse, ta den samme dusjen for tre–fire kroner.

Dette er helt spesielt, og det vil gå over.

Men ekspertene forbereder oss likevel på større forskjell i kraftprisene mellom landsdelene i årene som kommer.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen å gjøre noe med det ved å utjevne nettleien rundt om i Norge. Støre vektla i Stortinget også at han vil å si nei til nye kraftkabler til utlandet. Og at økt produksjonen av norsk fornybar kraft vil hjelpe.

Mer kraft er viktig på sikt. Men for tiden er det ikke for lite kraft i Norge. Det er knapphet på effekt, altså tilgang til kraften.

Som i Oslo.

Og om dette forsetter, vil folk bli skikkelig sure. Det kan begynne å ulme sørafor nå som Støre lover ting som høyskole i Nesna og lavere bygdedrivstoff, mens folk i Oslo føler de må føne håret på natten.

Det hørtes i alle fall ut som vi har med et gryende by-opprør å gjøre, da den nye kommunalministeren Bjørn Arild Gram (Sp) møtte Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde i Politisk kvarter mandag morgen.

Etter en valgkamp preget av distriktenes interesser, var hun opptatt av at det også bor vanlige folk i byene. Gram avviste spørsmålet:

– Hvem er vanlige folk, er det by eller land, det synes jeg er en ganske meningsløs diskusjon, svarte Gram.

Det har han rett i. Men i valgkampen pekte Sp på bygdefolk når de snakket om folk flest.

VIL STOPPE KRAFTKABLER TIL UTLANDET: Ingen flere kabler til utlandet er løftet fra den nye regjeringen.

Det Nordby Lunde ikke nevnte, var de høye prisene i hennes by Oslo. For det strømsjokket mediene skriver om, det foregår i Sør-Norge. Og slik har det vært i hele høst.

Mandag morgen mellom klokken åtte og ni kostet strømmen i Oslo rundt 2,50 kroner for en kilowatt-time. I tillegg kommer nettleie og avgifter.

Prisen der jeg bor, nord for Dovre, lå på under ti øre!

Jeg og folk flest som bor midt i landet og nordover kan dermed varme opp badestampen og langsteke roastbiffen uten bekymring, mens engstelige sørlendinger tar dusjen på SATS.

Det er en såkalt perfekt storm som er årsaken til høstens skyhøye kraftpriser. Det blåser for lite i Danmark. Kjernekraft sør i Sverige stenges ned. Putin leverer ikke nok gass til Europa. Verden starter opp igjen etter covid, og kjører hardere enn remmer og tøy kan holde.

For Norges del handler de lave prisene lenger nord om mye regn, få folk og lavt forbruk, pluss at vindmøllene i Nord-Sverige og på Fosen (de som Høyesterett har kommet frem til er satt opp i strid mot urfolks rettigheter), lager strøm som stenges inne fordi vi ikke har nok kabler sørover.

I det tørrere Sør-Norge skulle de gjerne hatt litt av den strømmen mandag morgen da minusgradene kom sammen med meldinger om lite vind. Nylig åpnet også en ny, diger strømkabel til Storbritannia. Alt dette fører til at prisene går opp.

Midtnorske og nordnorske kraftprodusenter og deres eiere kraftkommunene, taper på dette. De kunne fått høyere pris for strømmen om de fikk selge den til for eksempel Oslofolk, som på sin side ville jublet over billigere strøm.

Fremover skal Statnett bygge bedre forbindelser. Det vil ikke løse problemene nå, men være med på å gi en utjevning av prisene på sikt.

I 2027 åpner etter planen den nye linjen over Fosen og den tilhørende kabelen via Trondheimsfjorden. Det vil bli en ny motorvei for kraft i det området. I tillegg skal det bygges sterkere forbindelse mellom Midt-Norge og Vestlandet.

Kan vi vente oss et distriktsopprør mot nye kraftkabler innenlands, slik vi ser med utenlandskablene? For disse linjene fungerer på samme måte. De vil gi dyrere strøm for «folk flest», i dette tilfellet nordlendinger og trøndere.

Men nei, neppe. Det er tross alt lettere å føle med folk i Sør-Norge, enn tyskere, skotter og engelskmenn.

– Små forskjeller har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i, sa Støre i Stortinget.

Det virker helt rett. Men han må gjøre noe mer med disse forskjellene, om de fortsetter. For selv om det er fint «folk flest» – altså i nord – sparer penger, så er det et skår i gleden å lese om minstepensjonister i Oslo som ikke tør å slå på varmekablene.