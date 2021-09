Leder

Ropstads dårlige skjønn

Avsløringene rundt KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads boligforhold kommer på verst tenkelig tidspunkt. For Ropstad selv. Og for statsminister Erna Solberg.

Ropstad har frem til november i fjor hatt sin folkeregistrerte adresse på gutterommet hjemme hos foreldrene på Moisund i Agder, samtidig som han har hatt gratis leilighet for seg og familien i Oslo. Betalt av Stortinget. Eller rettere sagt - av skattebetalerne.

I store deler av denne perioden, fra 2010 til 2015, har han også eid en del av en tomannsbolig på Lillestrøm. Denne har han hatt gode leieinntekter fra, nær en halv million kroner, i løpet av femårsperioden.

Ropstad har etter alt å dømme ikke brutt noen regler. Men han har utvist usedvanlig dårlig skjønn. Det bør være åpenbart for alle, også for KrF-lederen, at det han har gjort, er i strid med hensikten bak Stortingets regler. For tanken om at stortingsrepresentanter skal få gratis bolig i Oslo, er god. De representerer sine hjemfylker, og har ofte både bolig og familie på hjemstedet. Det må være mulig for en stortingsrepresentant å holde kontakten hjem, og samtidig kunne opprettholde to husholdninger.

Vårt demokrati hviler på at hele landet skal være representert - og at de som er valgt, skal kjenne velgerne sine. Vite hva de er opptatt av, og hvordan de har det. Da må det være gode ordninger, som gjør det mulig for representantene å ivareta sine plikter både på Stortinget, og i sitt eget valgdistrikt.

Kjell Ingolf Ropstad har utvist usedvanlig dårlig skjønn når han har bodd gratis i Oslo, mens han har vært folkeregistrert på gutterommet hjemme hos foreldrene.

Det er ikke lett å lage systemer som både sikrer dette viktige demokratiske hensynet, og samtidig er så presise at det ikke er mulig å strekke dem for langt. Det er her politikernes eget skjønn kommer inn. Det skjønnet Ropstad synes å ha manglet.

KrF ligger og vipper på sperregrensen. Faller partiet under den magiske grensen på fire prosent, vil ikke lenger KrF ha en stortingsgruppe å snakke om. Det vil også ramme statsminister Erna Solberg. Hennes eneste håp om å få fortsette som statsminister etter valget, ligger i at hennes samarbeidspartier i regjeringen, Venstre og KrF, kommer over sperregrensen. Det ser dårlig ut for dem begge. Og aller verst for KrF.

Ropstad har sagt han er lei seg. Det var på sin plass. Spørsmålet er hvilken vekt KrFs velgere legger på dette - og på saken som utløste den. Tidspunktet for Aftenpostens avsløring kunne knapt vært verre for Ropstad. Eller for KrF.