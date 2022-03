Kommentar

Krigen snur opp ned på alt

Av Hanne Skartveit

Vesten har samlet seg mot et brutalt og aggressivt Russland. Vår nabo. Med krig i Europa trenger Norge, mer enn noen gang, å være del av et større fellesskap. Av EU.

Derfor er det underlig at regjeringen nå skal utrede Norges forhold til Europa - uten at den planlagte utredningen skal vurdere et tettere samarbeid med EU. Eller se på hva et mulig norsk EU-medlemskap ville innebære.

Da Ap og Sp forhandlet på Hurdal i fjor høst, var det få som så for seg Russlands invasjon av Ukraina. Sp hadde gjort et av sine beste stortingsvalg noensinne, og var fullt av selvtillit. Ap hadde gjort et av sine aller dårligste.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk gjennomslag i regjeringsplattformen for sitt ønske om å utrede handlingsrommet i dagens EØS-avtale, og «erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».

Fremsto uviktig da

I klartekst betyr det å utrede hvordan det virrvarret av avtaler Sveits har med EU, kunne være for Norge - og å undersøke forholdet mellom EU og Storbritannia etter Brexit. Men noen alternativer som vil bringe Norge nærmere Europa, skulle altså ikke være del av en slik utredning.

Dette kunne kanskje fremstå som uviktig den gangen, i fjor høst. Før Russlands invasjon av Ukraina. Nå blir hele sikkerhetsstrukturen i Europa endret.

Vi vet ennå ikke hvordan. Bare at det blir annerledes. Og at enhver regjering under slike forhold er nødt til å forholde seg til forandringene. Tenke fordomsfritt rundt hvordan de kan sikre vår trygghet best mulig.

Ap-leder Jonas Gahr Støre lot Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum få viljen sin under forhandlingene på Hurdal: En ny Europa-utredning skal ikke omfatte spørsmålet om norsk EU-medlemskap.

Det burde også innebære å tenke nytt rundt vårt forhold til Europa. Norge er i en spesiell posisjon, som naboland til Russland. Vi er mer utsatt enn andre europeiske land, med våre enorme havområder, med store naturressurser, og med strategisk viktige sjøveier direkte fra norskekysten over Atlanteren.

Donald Trump

EU kan aldri erstatte NATO. NATO er garantisten for norsk sikkerhet. Det har vært slik siden forsvarsalliansen ble grunnlagt i 1949. Men med et mer uforutsigbart USA, og med faren for at Donald Trump kan bli gjenvalgt som amerikanernes president i 2024, kan det være fornuftig å søke bredere ut.

Venstre foreslo sent i fjor høst at regjeringen skulle “sikre at en eventuell utredning av alternativer til EØS-avtalen også innebærer en utredning av hva norsk EU-medlemskap vil innebære for norske borgere og norsk næringsliv.”

Den gangen var det lett for regjeringspartiene å trekke på skuldrene av dette. EU var splittet i mange viktige spørsmål, EØS-avtalen fungerte godt, og trusselen om ny storkrig i Europa var en fjern tanke.

«I en annen tidsalder»

Men da Stortinget behandlet forslaget, flere måneder senere, så verden helt annerledes ut. Det var fem dager etter Russlands invasjon av Ukraina. Vi trodde knapt det vi så. Kynismen. Brutaliteten. Mangelen på respekt for menneskeliv.

En skadet, gravid kvinne fraktes bort etter bombingen av sykehuset i Mariupol onsdag denne uken.

Venstre-leder Guri Melby sa det godt:

– Det føles som vi var i en annen tidsalder da vi i oktober leverte dette forslaget om mer europeisk samarbeid. Samtidig er tidspunktet for debatten ganske passende, fordi det er nettopp europeisk samhold og samarbeid som vi trenger mer av for å håndtere de enorme utfordringene som Ukraina og resten av Europa står i akkurat nå.

Det ville være naturlig at det som nylig hadde skjedd, preget alle som deltok i stortingsdebattent. Men hverken fra Ap eller Sp ble det slik. Deres representanter holdt begge fast på at selve EU-spørsmålet ikke skulle utredes. De ville fortsatt bare undersøke hvilket handlingsrom vi har med selve EØS-avtalen, og alternativer som ville føre Norge enda lenger vekk fra det europeiske samarbeidet. Som situasjonen til Sveits, og til Storbritannia etter Brexit.

Kina og Nobelprisen

Dette er stikk i strid med alt Ap har stått for i Europa-politikken, gjennom hele etterkrigstiden. To ganger har partiet foreslått EU-medlemskap, og lagt spørsmålet ut til folkeavstemning. Og tapt. Men likevel holdt fast på at forpliktende internasjonalt samarbeid er viktig for et lite land som Norge.

Ser justisminister Emilie Enger Mehl nytten av EU gjennom den flyktningkrisen Europa nå står midt oppe i?

Det er ikke bare i møte med Russland vi trenger flere nære venner. Den stigende stormakten Kina spiller rått. Land som ikke oppfører seg slik det kinesiske kommunistpartiet liker, havner lett i fryseboksen. Slik Norge gjorde etter Nobelprisen til Liu Xiaobo i 2010. I denne sammenhengen er det åpenbart at vi blir mindre sårbare dersom vi er del av en europeisk union, som har størrelse og styrke til flekse med økonomiske muskler i møte med Kina.

I en urolig verden blir vi tryggere dersom vi er med i et større fellesskap. Det er vanskelig å se hvordan det kan skje, når det tradisjonelt Europa-vennlig Ap har gått i kompaniskap med et Sp som alltid har kjempet mot enhver tilnærming til alt som har med EU å gjøre.

Det vi kan håpe på, er at Sp-statsrådene i denne dype krisen ser behovet for en tettere tilknytning til Europa. At finansminister Trygve Slagsvold Vedum ser nytten av forpliktende samarbeid med våre europeiske naboer i møte med krigens og sanksjonenes økonomiske følger. At justisminister Emilie Enger Mehl ser viktigheten av samordning med EU når det strømmer millioner av flyktninger fra Ukraina, og vi i fellesskap må gi dem husrom og trygghet.

SV og NATO

Og at forsvarsminister Odd Roger Enoksen ser at samspillet mellom NATO og EU gir økt sikkerhet, fordi trygghet i Europa både handler om NATOs våpenmakt og om EUs politiske kraft.

At økonomiske sanksjoner og isolasjon av Russland, politisamarbeid, teknologi og digitalisering også spiller en viktig rolle i møte med en aggressiv nabo som den vi har i nord. At EU-samarbeidet i økende grad også berører sikkerhetspolitikken.

Det er interessant å se hvordan krigen i Ukraina har endret manges oppfatning av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Selv SV kan komme til å revurdere sitt forhold til NATO. Da kan man kanskje håpe at den dype krisen Europa nå befinner seg i, kan få både Sp-politikere og EU-motstandere i Ap til å se vår del av verden med litt andre briller.

Om ikke annet - at de åpner for også å samle kunnskap om hva et tettere forhold til EU kan innebære for Norge. Ikke bare se på hva som skjer ved alternativer som trekker oss lenger unna Europa.