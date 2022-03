Kommentar

Putins nervøse partner

Av Per Olav Ødegård

OLYMPISK MØTE: På vinterlekenes åpningsdag møttes Vladimir Putin og Xi Jinping i Beijing.

20 dager før invasjonen av Ukraina kunngjorde Vladimir Putin og Xi Jinping at det ikke finnes grenser for deres partnerskap. Det er farlig å love så mye til en som planlegger krig.

Nå ønsker Xi å fremstå som nøytral i krigen i Ukraina, men uten å være det. Xi tar til orde for en fredelig løsning, men uten å gjøre noe for at det skal skje.

Fredag møtes den amerikanske og den kinesiske presidenten i et digitalt møte. Joe Biden har et spørsmål til Xi. Hans svar kan avgjøre krigen i Ukraina og Kinas fremtidige forhold til Vesten.

Så langt har Kina forsøkt å balansere hensynet til en strategisk partner, Russland, med behovet for å beskytte den store handelen med vestlige land.

Kina og Russland har felles interesse i å svekke USAs globale innflytelse. Xi og Putin har utvilsomt et nært forhold. Men pengene rår. Kinas samlede eksport til EU og Storbritannia er alene verdt ti ganger så mye som det kineserne selger til Russland.

Xi vet godt hva Biden ønsker å snakke om. Mandag møtte nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sin kinesiske kollega Yang Jiechi i Roma. Sullivan advarte Kina mot å gi et Russland i krig militær eller økonomisk hjelp. Det vil i så fall få konsekvenser, varsler USA.

GAMLE KJENTE: Kinas president Xi Jinping tok i mot visepresident Joe Biden i Beijing i 2013. Fredag skal de snakke sammen digitalt.

USA ønsker å opprettholde en åpen kommunikasjon med Kina, sier Det hvite hus. Det viktigste å snakke om akkurat nå er krigen i Ukraina. USA støtter Ukraina militært, økonomisk og politisk, dog uten å delta i krigen. Kinas posisjon er bevisst utydelig. Biden ønsker en klargjøring.

Biden vet selvsagt at Kina ikke vil ta USAs parti. Men Biden ønsker heller ikke å bli motarbeidet av Kina.

Representanter for amerikanske myndigheter hevder at Russland har bedt Kina om både militærhjelp og økonomisk bistand etter krigsutbruddet. Ikke overraskende har både Moskva og Beijing benektet dette.

Utenriksminister Wang Yi sier landet ikke er en part i krigen i Ukraina og at de avviser sanksjoner på prinsipielt grunnlag. Kinas frykt er at de selv kan bli rammet av vestlige sanksjoner hvis de gir Russland våpen eller penger.

Kinesiske våpenleveranser kan hjelpe Putins krigsmaskin. Økonomisk krisehjelp fra Kina kan dempe effekten av vestlige sanksjoner mot Russland.

Hvis Beijing gjør dette, sementeres forholdet mellom Kina og Russland i antivestlig blokk. Da vil Xi vise i praksis at det ikke er grenser for det russisk-kinesiske samarbeid.

Men hvis Xi binder seg til masten, sammen med Putin, kan også Kina bli utsatt for økonomiske og politiske sanksjoner. Kina kan tåle det langt bedre enn Russland. Sanksjoner vil dessuten ikke bare ramme Kina, men også verdenshandelen.

Politisk isolasjon er verre. Det passer dårlig inn i Xis planer om å gjøre Kina til en ledende global makt. I dagens situasjon er det en belastning å bli nært assosiert med Putins krigføring.

ANGREP: Brannmannskaper i Kharkiv-regionen forsøker å slukke en brann etter at en utdanningsinstitusjon ble utsatt for artillerild, 17. mars.

Kina må gjøre et valg.

Xi er den eneste leder som virkelig kan legge press på Putin for å få ham til å stanse krigen. Den offisielle linjen er imidlertid en serie av selvmotsigelser.

Kina vil ikke kritisere Russlands invasjon. Samtidig sier Kina at de respekterer alle lands territorielle integritet. Kinesiske medier gjengir russisk propaganda. Men Kina sier også at de beklager konflikten og er bekymret over de sivile lidelser.

Beijing sier de ønsker fred, men uten at de tilsynelatende gjør noe for å stanse krigen. Kinas såkalte nøytralitet er heller ikke troverdig så lenge Beijing støtter og forstår Putin.

Da Putin og Xi møttes i Beijing 4. februar, på åpningsdagen for de olympiske vinterlekene, sto store russiske troppestyrker på Ukrainas grenser i nord, øst og sør.

Det er umulig å vite hva Putin fortalte Xi om sine planer i Ukraina.

Det er bemerkelsesverdig hvor raskt de vakre ordene i deres felles uttalelse etter møtet gikk ut på dato. Kina og Russland skulle kjempe for fred, utvikling, likhet, rettferdighet, demokrati og frihet, het det.

De skulle respektere lands suverenitet og sikkerhet. De ville beskytte FNs internasjonale overbygning og regelbasert verdensorden. De ville at FNs sikkerhetsråd skulle spille en sentral og koordinerende rolle. De ville fremme fred og stabilitet over hele verden.

Det var ikke troverdig 4. februar. I dag fremstår ordene som fullstendig meningsløse.

20 dager senere invaderte Russland en selvstendig og fredelig nabo. Russland la ned veto i FNs sikkerhetsråd. Kina stemte blankt til resolusjonen som fordømte den russiske invasjonen.

I Beijing lovet Xi og Putin hverandre et grenseløst partnerskap. Men det var før Ukraina.

I Ukraina har Putin krysset Rubicon. Ved å gå til krig tok han et skjebnesvangert skritt. Xi står igjen på elvebredden, som en nervøs tilskuer.

Men det er Kina som er den sterke part i dette spesielle forholdet. Xi kan velge å gå en annen vei. Bort fra Putins krig.

