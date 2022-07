Kommentar

Sjokkerende angrep på demokratiet

Av Per Olav Ødegård

Shinzo Abe taler på et valgmøte i Nara. Like etter blir han skutt.

Uansett hvilket motiv som ligger bak ugjerningen på åpen gate i Japan er dette mer enn et dødelig angrep på en tidligere statsminister. Det er et direkte og målrettet angrep mot det japanske demokratiet.

Shinzo Abe ble drept da han utøvde noe helt grunnleggende i et åpent samfunn.

Han møtte folk på et valgmøte. Han ville snakke direkte til dem. Men Abe fikk aldri fullført sin tale på gaten i Nara.

En gjerningsmann tok Abes liv, to dager før parlamentsvalget.

En internasjonal statsmann og ruvende skikkelse gjennom flere tiår i Japan er død.

Det er et sjokk som japanere vil trenge tid for å komme over.

Sikkerhetsvakter pågrep raskt den mistenkte gjerningsmannen på gaten i Nara.

Dette er en skjellsettende hendelse som bryter med alle normer i det japanske samfunn. Japan er preget av lov og orden, respekt og tydelige adferdskoder.

Det som skjedde i Nara er totalt uakseptabelt alle steder, men det er særlig uventet at det skjer i Japan. Dette er ikke Japan.

Skyting på et valgmøte er en ufattelig hendelse.

Derfor blir sjokket desto større.

Det er ytterst sjelden at noen blir skutt og drept i Japan. Landet har en av verdens strengeste våpenlover og ytterst få japanere har skytevåpen.

Det har ikke vært nødvendig å ha like strenge sikkerhetstiltak for politikere i Japan, som for eksempel i USA. Trusselen mot myndighetspersoner har vært regnet som liten i et velordnet land med lav voldskriminalitet.

Derfor har politikerne kunne komme tett på velgerne. De har følt seg trygge. Men slik kunne også en person med et hjemmelaget våpen komme på kloss. Som på gaten i Nara.

Noe går tapt når politikere må ha en vegg av sikkerhetsfolk eller skuddsikre glass mellom seg og velgerne.

Mange steder er det blitt helt nødvendig. Nå tvinges også Japan til å revurdere politikernes sikkerhet.

Shinzo Abe samarbeidet med tre amerikanske presidenter, sist med Donald Trump som han tok i mot i Tokyo i 2019.

Shinzo Abe var en dominerende skikkelse i japansk politikk gjennom flere tiår og han var landets statsminister to perioder, fra 2006 til 2007 og fra 2012 til 2020.

Ingen har hatt ledelsen lengre enn han i det demokratiske Japan som ble etablert etter andre verdenskrig.

Abe var en økonomisk reformator på hjemmebane, og en særdeles aktiv diplomat på den internasjonale arena. Han var til tider omstridt i Japan. Men det var sykdom som gjorde at han valgte å gå av i 2020.

Abe møtte både Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin på mer enn 80 utenlandsreiser som statsminister.

Som statsminister var Abe opptatt av internasjonalt samarbeid og dialog med politiske motstandere.

Han kunne snakke med alle, men flere av hans initiativ førte ikke frem. Det viktigste var likevel at han styrket alliansen til andre demokratiske land, både i regionen, i Europa og USA.

Shinzo Abe tenkte globalt, ikke bare regionalt. Han forsvarte det liberale demokrati i en tid med økende internasjonal spenning. Han var en sterk partner for USA og Nato.

Abe kom fra en politisk familie. Både faren og bestefaren hadde plasser i parlamentet. Faren satt også i en periode i regjeringen.

Shinzo Abe døde da han gjorde det som falt han aller mest naturlig: Å snakke politikk. Å drive valgkamp for Det liberaldemokratiske parti. Og å be folk bruke stemmeretten.