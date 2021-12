Kommentar

De uvaksinerte i virusets vold

Av Shazia Majid

MÅ BESKYTTES: En svært høy andel personer med fødeland i Øst-Europa ligger nå på sykehuset med covid-19. Det har ikke skjedd tidligere i pandemien.

Sykehusene fylles opp med rekordmange covid-pasienter. Mange av dem med østeuropeisk bakgrunn.

Dette har vi ikke sett før.

En kraftig overrepresentasjon av østeuropeere blant de covid-innlagte. Hva er det som skjer? Vi vet ikke sikkert. Men at det har noe med vaksinegraden å gjøre, er nærliggende å tro.

I coronavaksinen ligger dermed løsningen. Det er mulig å beskytte mange av de uvaksinerte. Om ikke fra smitte og sykdom, så i alle fall fra alvorlig sykdom som fordrer sykehusinnleggelse av forholdsvis unge menn.

Å vite hvem det gjelder er avgjørende. Slik det var avgjørende å vite at pakistanere var hardest rammet i bølge tre. Dette er kunnskap som smerter. Særlig for de som blir gjenstand for å bli utpekt.

Men aldri har det vært viktigere å vite.

Å gjøre det vi kan

Vi snakket om «pakistanere» fordi de var hardest rammet. Mest smittet, mest covid-syke, og med flest covid-døde.

Det utløste en diskusjon om hvorfor. Det var en vanskelig diskusjon, både for de som tok den, og for de som ble rammet av den. Men det var en diskusjon som reddet liv.

Når det først ble kjent at enkelte innvandrergrupper var hardere rammet enn andre, mobiliserte både myndighetene og sivilsamfunnet et helt apparat for å gjøre noe med det.

Bydeler med høy innvandrerandel i Oslo øst fikk flere vaksiner tidligere. Tiltak ble spisset, det var strengere tiltak der smitten var høyest i byen.

I tillegg ble det satt i verk et helt batteri av tiltak for å spre informasjon på flere språk, gjennom flere kanaler. Oppmuntre, støtte og hjelpe nordmenn med innvandrerbakgrunn.

Vi må gjøre det igjen – sette støtet der flest er rammet.

Av nøyaktig den samme grunnen som sist – hindre død og hindre lidelse.

Østeuropeere på topplisten

I dag er det flest norskfødte nordmenn som er innlagt på sykehus med covid-19. Det er naturlig. Denne gruppen utgjør omtrent 4,7 millioner mennesker (15 av 100 000 er covid-innlagte).

Det som er unaturlig, er den voldsomme overrepresentasjonen av innlagte blant enkelte grupper.

Sist var det pakistanere, tyrkere og somaliere. I dag er det yngre personer med østeuropeisk bakgrunn.

Det er rimelig å anta at mange av dem er uvaksinerte.

Tall jeg har fått innsyn i fra FHI (innleggelser etter 9. november) viser følgende:

Borgere født i Pakistan topper som sist fortsatt listen over andelen innlagte med covid-19 (73 per 100 000)

Men så har det altså skjedd noe helt nytt.

Av de ti fødeland med flest innlagte (per 100 000), er fem av landene i Øst-Europa. Ingen av disse fem landene har tidligere vært på topplisten.

Marginalt bak pakistanskfødte følger nå borgere født i Russland, etterfulgt av Tyrkia, Romania, Latvia og Bosnia-Hercegovina. Polen er også på topplisten.

En annen overraskelse er borgere med somalisk bakgrunn. En håndfull er innlagt på sykehuset, men andelen er mye lavere en tidligere bølger.

De største uvaksinerte gruppene

FHI har ikke opplyst vaksinestatus på de innlagte. Grunnen er at tallene for noen av landene på den totale oversikten er for små og må derfor anonymiseres.

Men noe er likevel påfallende.

Av de gruppene som nå er blitt så alvorlig syke at de er innlagt på sykehusene, kommer 40 prosent fra landbakgrunn med svært høy andel uvaksinerte.

Hele 35 prosent av den russiskfødte befolkningen i Norge er registrert uvaksinert. Det står enda verre til for de andre landene. Godt over halvparten av borgere fra Romania, Latvia, og Polen er registrert uvaksinert.

For Pakistan og Tyrkia er andelen uvaksinerte bare noe høyere enn ellers i befolkningen.

Dette kan endres

De fleste med østeuropeisk bakgrunn er arbeidsinnvandrere. Forklaringer på høy smitte og sykdom som gjelder andre innvandrergrupper, vil også gjelde mange av disse.

Dårlige sosioøkonomiske forhold, mer disponert for smitte gjennom arbeid, mer reiser til opprinnelseslandet, midlertidig opphold og språkhindringer.

Men det er ikke til å komme unna at graden av vaksinasjon spiller en rolle.

Det er mangfoldige ganger høyere risiko for å havne på sykehus med covid – 19 som uvaksinert, enn når man er vaksinert. Det viser tallene fra sykehusene i Norge. I tillegg ser man at de uvaksinerte innlagte er mye yngre enn det vi har sett hittil.

Eldre pakistanere er i all hovedsak fullvaksinerte. Likevel topper de altså statistikken over innlagte (16 pasienter). Årsakene er ikke kjent, men det er antagelig den samme som eldre ellers – de rakk ikke å få boosterdose. Samtidig viser nyere forskning at mennesker med sørasiatisk opphav er mer genetisk disponert for alvorlig forløp av coronasmitte.

Noe av dette kan vi altså ikke gjøre noe med. Men noe kan vi endre her og nå.

Vi kan oppmuntre og tilrettelegge for at folk tar vaksinen. Det er den enkleste, mest effektive måten å redde liv og helse på.

Ta frykten på alvor

De uvaksinerte føler en genuin utrygghet for vaksinen, som er større enn frykten for å få covid-19. Det trenger ikke være slik. De siste ukene har vi hørt om vaksinebusser som har møtt opp foran byggeplasser, moskeer og videregående skoler. Og flere har endelig tatt sin første dose.

Det hjelper, men er ikke nok.

Hvorfor følger ikke helsemyndigheter råd fra fagfolk, deriblant regjeringens ekspertgruppe og FHIs forslag om å tilby de uvaksinerte en samtale med legen? Det er leger som har størst forutsetninger for å skape tillit.

Det koster litt, men ikke på langt nær den kostnaden alvorlig coronasykdom medfører. Hver nye vaksinerte, betyr en person færre med potensialet til å bli alvorlig syk.

Til syvende og sist er det dette det handler om – redde liv.

Sist var det alle mann på dekk for pakistanerne. Nå må vi alle trå til for de uvaksinerte – mange av de arbeidere fra Øst-Europa. Som er med på å drifte samfunnet vårt.