Kommentar

Nå vil Berlusconi bli president

Av Yngve Kvistad

Presidentvalget på nyåret kan utløse italiensk regjeringskrise og nyvalg.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I hele ti måneder har italiensk politikk vært tilnærmet normal. Landet har hatt en velfungerende regjering, en konstruktiv opposisjon og en statsminister som ikke er tiltalt for noe som helst.

Det er derfor det har vært så stille i våre spalter. Det har vært lite å skrive hjem om.

Selv Berlusconi har oppført seg. Ikke bare det; den bedrageridømte 85-åringen har oppført seg som en eldre statsmann.

Han har sluttet å fly etter småjenter, talt forståelsesfullt om viktigheten av europeisk samarbeid, og han har avvist populistiske utspill fra sine samarbeidspartnere på ytre høyre, La Lega og Fratelli d’Italia (Italias brødre).

Det har kommet en ny ansvarlighet over den flamboyante eks-statsministeren, kjent for sitt absolutte gehør for tidens tone.

VIL TILBAKE: Silvio Berlusconi.

I februar overtok Den europeiske sentralbankens tidligere president, Mario Draghi (74), regjeringskontorene i Roma etter at Giuseppe Conte (57) ble falt i ryggen av gamle allierte og måtte kaste kortene.

Draghi har klart det politiske kunststykket å forene uforenlige fløyer; han har fått ideologiske motpoler til både å enes om et statsbudsjett og å til å gi hverandre gjensidige innrømmelser store nok til å sikre borgfred – og dermed styringsdyktighet.

Italia er på ingen måte ukjent med samlingsregjeringer der kursen har vært mer kollisjon enn koalisjon.

Men Mario Draghis kabinett av høyre- og venstrepopulister fra Lega og Femstjernersbevegelsen, moderate konservative, liberale og sosialdemokrater fra de tradisjonelt sentrumsorienterte folkepartiene samt et par venstresosialister, er et nokså enestående prosjekt.

Både fordi de har klart å samarbeide, og fordi de har klart ikke å bli felt.

Gjennomsnittlig levetid for en italiensk regjering er 13 måneder. Siden 1946 har det vært 67 av dem. Én varte i bare fire måneder. I løpet av de siste 75 år har 30 menn vært statsminister i Italia. Den som totalt har sittet lengst – hele ni år og 54 dager – er Silvio Berlusconi.

På nyåret utløper presidentperioden til Sergio Mattarella (80). Hvem som skal etterfølge Italias høyt aktede statsoverhode, er et helt åpent spørsmål.

Fordi «ingen» kandidat er klar – enda «alle» vet hvem det står mellom.

Berlusconi sammen med Mario Draghi.

Det opplagte valget er Mario Draghi.

Han er allerede en dreven statsmann, kjent fra den internasjonale scenen, og har uten noen som helst partibakgrunn vist at han behersker det politiske spillet. Han er spiselig i alle leire, og valgbar i egenskap av seg selv.

Det siste er viktig, fordi det er representantene i underhuset, Senatet og 58 regionale delegater – i alt 1009 valgmenn – som velger landets president.

Valget er hemmelig, og ligner til forveksling konklavet som utpeker ny pave. Man stemmer helt til enighet er oppnådd.

I 1971 ble Giovanni Leone valgt etter 13 runder. Kardinalene som i 2013 utså Jesu Kristi vikar trengte bare fem for å finne pave Frans.

Men hvis Draghi blir president, må han naturligvis gå av som statsminister. Det nåværende regjeringsprosjektet er avhengig av hans evner som brobygger. Flere viktige reformer står for tur. De vil neppe bli vedtatt om Draghis kabinett opphører.

Siden Silvio Berlusconi måtte gå av i november 2011, har Italia hatt seks forskjellige statsministre og syv regjeringer. Et fellestrekk for dem alle har vært handlingslammelse, fordi valgresultatene siden 2013 ikke har gitt tydelig styringsalternativer.

Skiftende allianser, gammelt agg og opportunister som de to Matteo’ene, Renzi og Salvini, fra hver sin fløy av politikken, har skapt et klima som er antitesen til konsensus og samarbeidsvilje.

Alle meningsmålinger tyder på at nyvalg vil gi sentrum-høyre en knapp ledelse, men ikke nok til å styre klar av kaos.

les også Berlusconi vil ha Supermario som statsminister

Mario Draghi er den perfekte statsminister i en slik situasjon. Fordi ingen mistenker ham for å ha andre motiver enn landets beste.

Han står ikke i politisk gjeld til noen, han står ikke på noen liste som skal gjenvelges. Han har sågar takket nei til statsministerlønnen fordi han oppebærer statspensjon, riktig nok en solid en, som tidligere sentralbanksjef.

Draghis imponerende CV, hans uplettede ry og etiske kompass gir ham også den moralske autoritet en president må ha i et såpass – skal vi si krevende – politisk system som det italienske.

Sammenlignet med andre parlamentariske republikker, har presidenten i Italia ikke bare en seremoniell rolle, men utøver også reell politisk makt.

Det er han – alltid en han, må vite – som utnevner statsministeren og godkjenner hver enkelt av regjeringens statsråder.

Derfor er valget av ny president hvert syvende år også et høydepunkt i italiensk politikk, hvor begge kamre i parlamentet syder som et seminar i Senterpartiet.

Det hestehandles om ethvert tenkelig scenario, og innad i alle fraksjoner fraksjoneres det mot egen ledelse og andres posisjoner med ett eneste mål for øye: Å lande på riktig side, der hvor fremtidig makt forvaltes.

les også VG mener: Viktig veivalg for Italia

For en politiker med regjeringsambisjoner kan ministerposten stå og falle med hvilken presidentkandidat man har støttet.

Partier, allianser og lojalitet kommer og går, men presidenten består. Å ha stemt mot statsoverhodet som gjennom to valgperioder har som hovedoppgave å utse regjeringssjef og statsråder, vil være taktisk uklokt.

Dilemmaet kommer tydeligst til uttrykk på høyresiden, som offisielt har samlet seg om sin kandidat: Silvio Berlusconi.

Han sliter med sviktende helse, ble nylig hjerteoperert og coronaen tok i vinter pant i deler av lungekapasiteten. Men selvtilliten er på topp, og så langt er han den eneste som har erklært sitt kandidatur.

På snedigste vis har han avtvunget offentlige lojalitetserklæringer fra Lega-sjef Matteo Salvini og ytre høyres nye yndling, Giorgia Meloni, som leder det videreførte nyfascistpartiet Italias brødre.

Samtidig er Meloni og Salvini i siget på meningsmålingene, og har alt å tjene på et hurtig nyvalg. Det forutsetter imidlertid at Draghi ikke lenger er statsminister.

Men de kan ikke felle ham, nå som Italia begynner å fungere igjen (alt er relativt). De kan heller ikke støtte hans presidentkandidatur uten å svikte høyresidens gudfar.

Og de kan så visst ikke ta sjansen på at Berlusconi blir president likevel, uten deres støtte. Noe som er teknisk mulig på grunn av valgsystemet. Da kan de vinne så mange valg de bare vil, men presidenten kommer aldri til å gi dem regjeringsoppdraget.

Derfor kommer begge trolig til å sitte stille i båten dersom Sergio Mattarella – med covid som påskudd – skulle bli forsøkt overtalt til å fortsette inntil regulært parlamentsvalg finner sted i 2023.

Ifølge meningsmålingene vil Berlusconi da være ute av politikken, Mario Draghi kan velges til president – og statsministerstolen står ledig.

Hør siste episode av podkasten Giæver og gjengen her: