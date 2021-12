PLIKTETIKK: – Pandemien pålegger oss mange plikter. Karanteneplikt, munnbindplikt, testeplikt, og avstandsplikt. Og den pålegger oss en vaksineplikt. Hvis du ennå ikke har gjort det, bør du gå og vaksinere deg, skriver filosofiprofessor Espen Gamlund.

Det er vaksineplikt

Selv om det ikke er vaksineplikt i juridisk forstand, har vi likevel en moralsk vaksineplikt.

ESPEN GAMLUND, professor i filosofi, Universitetet i Bergen

Vi har lenge visst at vaksinen er veien ut av pandemien. Hvis mange nok vaksinerer seg vil vi hindre viruset i å spre seg, og at folk blir syke og dør. Men ikke alle velger å ta imot tilbudet om coronavaksine. Ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet er antall sykehusinnleggelser og dødsfall de siste ukene betydelig høyere for uvaksinerte enn for fullvaksinerte.

Vi trenger at de som ennå ikke er vaksinerte tar imot tilbudet om vaksine. Hvordan skal vi få det til?

En mulighet er å gjøre som de har gjort i Østerrike og flere andre land, å innføre obligatorisk vaksinasjon. Det innebærer kort fortalt å tvinge folk til å ta vaksinen. Det er ikke en god løsning i Norge. Så lenge vi klarer oss uten å tvinge folk til å ta vaksinen, bør det være lov å la være å ta den. Da beholder vi også tilliten til helsevesenet og helsemyndighetene.

Men selv om det ikke er vaksineplikt i juridisk forstand, har vi likevel en moralsk vaksineplikt.

Norske helsemyndigheter har gjennom hele pandemien vært tydelige på at ingen skal tvinges til å ta vaksinen mot sin vilje. Samtidig har de vært like tydelige på at folk flest burde ta vaksinen. Hvis altfor få tar vaksinen, får vi aldri slutt på pandemien. Men myndighetene har ikke gått lenger enn til å oppfordre folk til å vaksinere seg.

Tidligere statsminister Erna Solberg gikk riktignok ett skritt lenger da hun hevdet at det er en borgerplikt å ta vaksinen. At noe er en borgerplikt betyr at det er juridisk frivillig, men likevel ikke moralsk helt frivillig. Når vi sier at det er en borgerplikt å stemme ved valg, så mener vi at det skal gode grunner til å la være. Noen vil også si at det er klanderverdig å la være å stemme.

Det er enighet om at det er mange gode grunner til å ta vaksinen. Det gjør at du sjeldnere blir smittet, at du har mindre risiko for å bli syk og trenge sykehusinnleggelse, og at du sjeldnere smitter videre. Coronavaksinen har vist seg mer effektiv med hensyn til de to første faktorene enn den siste, men den samlede nytten av å ta vaksinen – for deg og samfunnet – er større enn om du ikke tar den. Omikron har trolig ikke forandret på det bildet, snarere tvert imot.

Vaksinasjon berører altså andre enn deg selv. Du kan utsette deg selv og andre for risiko eller fare ved å forbli uvaksinert. Det er av stor moralsk betydning, og er grunnen til at vaksinasjon er et moralsk valg.

Det at du har grunner til å ta vaksinen, betyr ikke automatisk at du har vaksineplikt. Du kan ha grunn til å gi penger til en som tigger på gaten, uten at det gir deg en plikt til å gjøre det. Når det kommer til koronavaksinen, mener jeg likevel at de gode grunnene er nok til å gi oss en vaksineplikt. Mitt syn her hviler på en antagelse om at moralen ofte krever at vi gjør det vi har størst grunn til å gjøre. I fraværet av andre og mer tungtveiende grunner, har vi en plikt til å ta vaksinen.

Ingen plikter er absolutte på den måten at de aldri kan brytes. Vaksineplikten er intet unntak. Den er ikke absolutt. Den sier ikke at alle må ta imot tilbudet om vaksine, men at alle som kan ta imot et slikt tilbud bør gjøre det. Vi kan og bør altså ikke tvinge folk, og et lite mindretall har gode grunner til ikke å ta vaksinen.

Hvis vi innførte obligatorisk vaksinasjon, ville den vært belagt med rettslige sanksjoner for de som nektet å la seg vaksinere. Den moralske vaksineplikten er derimot belagt med sosialmoralske sanksjoner:

For det første har du selvsagt ingen plikt til å omgås en som ikke er vaksinert, og du kan ha rett til å holde avstand til eller holde deg unna en som er uvaksinert. For det andre har vi ingen plikt til å tie stille om det vi føler og mener om viktigheten av å ta koronavaksinen. Her er det bare å bruke ytringsfriheten sin. Bruk den med klokskap. For det tredje må det være lov å forholde seg kritisk til de som uten god grunn forblir uvaksinert. Men uten å heve pekefingeren. For det fjerde må det være det greit å forsøke å overbevise andre til å ta imot vaksinetilbudet. Her kan det kanskje også være greit å utøve et visst press på at folk skal ta den.

Vaksinespørsmålet engasjerer mange for tiden. Vaksinen er redningen vår. Samtidig splitter den oss. Det blir de vaksinerte mot de uvaksinerte. Dette er på sett og vis uunngåelig så lenge vaksinasjon er frivillig. De som uten god grunn lar være å vaksinere seg, blir stemplet som egoister og gratispassasjerer. Vaksinenekt bryter med idealt om at vi alle må dra lasset sammen for å komme oss gjennom pandemien.

Vi må ikke miste hodet på det som forhåpentligvis er pandemiens oppløpsside. Derfor må vi appellere til folks fornuft og velvilje på veien ut av pandemien, istedenfor å la oss fange i en uheldig polarisering.

Pandemien pålegger oss mange plikter. Karanteneplikt, munnbindplikt, testeplikt, og avstandsplikt. Og den pålegger oss en vaksineplikt. Hvis du ennå ikke har gjort det, bør du gå og vaksinere deg.