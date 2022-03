MÅ STYRKES: – Dersom vi skal kunne stå hver 17. mai i årene fremover og synge et «også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir», må vi ha et forsvar som faktisk kan slå leir og avskrekke fienden. Et norsk forsvar som kan forhindre en ny invasjon, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra kronprins Haakons besøk i den finske brigaden i den pågående Nato-øvelsen Cold Response.

Debatt

Look to Sweden

Støre-regjeringen vil gi 3,5 milliarder til Forsvaret som en ekstrabevilgning. Sverige øker derimot med 42 milliarder årlig. Nå må vi innse hvilken tid vi lever i.

STEINAR J. OLSEN, gründer

Norge blir hyllet for vår internasjonale innsats for fred. Frihet har en pris vi nå må være villige til å betale, også over forsvarsbudsjettet og økt europeisk samarbeid.

Europas hjerter står i brann. Det ukrainske folk, som i likhet med oss elsker sitt land, har måttet forlate sine tusen hjem og finne ly hos sine naboer. Vi må selvsagt åpne våre dører, slik vi selv opplevde at våre naboer gjorde, da nordmenn måtte flykte fra okkupanter under forrige verdenskrig. Men hvordan skal vi unngå at den neste starter? Landegrenser og suverenitet kan beviselig krenkes, også i Europa.

Hva er så prisen for fred? Kan man tallfeste den?

Det norske forsvarsbudsjettet er et sted å begynne. Vi må i det minste opp igjen til målet om to prosent av bruttonasjonalproduktet, som er Nato-målet. Vi lå der en kort stund under Solberg-regjeringen. Kutt og nedskjæringer har likevel preget norsk forsvarspolitikk i mange tiår.

Stortinget har vedtatt at Forsvaret skal være så sterkt at andre land ikke kan true oss eller angripe oss. Glansbildet slo sprekker da Forsvaret begynte en helt nødvendig selvransakelse i 2014 under daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Det viste seg at det sto dårlig til med forsvarsevnen.

I et intervju med Aftenposten påpekte brigader og landmaktutreder Aril Brandvik i 2017 at hæren i beste fall ville kunne forsvare et landområde på 2x3 mil. To av tre nordmenn trodde ikke at Forsvaret var i stand til å forsvare Norge, ifølge en VG-undersøkelse samme år. I Forsvarets innbyggerundersøkelse fra 2021 svarte 43 prosent at de ikke var bekymret for krig på norsk territorium. Antall nordmenn som er urolige for krigshandlinger innenfor våre landegrenser, er sannsynligvis betydelig høyere etter Russlands angrep på Ukraina.

I tillegg til at Norge allerede fra neste år må levere Nato-målet om to prosent til forsvar, bør det tas et krafttak for å styrke forsvarsevnen. 100 milliarder ekstra til Forsvaret fordelt på 10 år, vil utgjøre en forskjell og bidra til økt trygghet og sikkerhet for nordmenn.

Vi har pengene. Vi må ta oss råd til å forsvare Norge. Bare i energi- og kraftinntekter forventes det mer enn 1000 milliarder i år.

Fred er av noen definert som fravær av krig, men en like god definisjon er en tilstand av sikkerhet fra fare og væpnet angrep.

Nato har borget for vår sikkerhet, og gjennom alliansen med maktbalanse, diplomati og handel oppnådde vi dette fraværet av krig. Trodde vi.

Nå har både økonomiske og diplomatiske forbindelser med Russland røket tvert av som en hyssing. Har vi styrke nok til å motstå et angrep, eller ligger vårt eget furete, værbitte land åpent for hugg?

En ny saganatt i øst senker våre drømmer om fredelig sameksistens. Det er sagaen som regimet i Moskva formidler gjennom sine egne propagandakanaler. En saga om at militære «spesialoperasjoner» er en nødvendighet. Putin forteller sine landsmenn at narkomane nazister truer dem, at soldatene slåss for grandiose verdier som gikk tapt under sovjetregimets fall.

Kynisk ofrer nå Putin og hans medløpere tusener av uskyldige sivile liv i sin groteske kamp for å opprettholde dette falske verdensbildet. Det er ingen grenser, i dobbelt forstand, for hva Putin er i stand til.

Hvor raskt kan ikke også Norge bli gjenstand for en «nødvendig spesialoperasjon» når et slikt tankegods dominerer Kreml? Den nye sikkerhetssituasjonen gjør det nødvendig med økt samarbeid over landegrensene, både med våre nærmeste naboer og med EU.

I Sverige har de allerede tatt konsekvensen av denne høyst reelle frykten. Den svenske statsministeren Magdalena Anderson hasteinnkalte nylig til pressekonferanse, og erklærte at det svenske forsvarsbudsjettet skal økes med 42 milliarder, fra 66 til 108 milliarder svenske kroner. Andersson ga også tydelige signaler om at flere unge nå må forberede seg på å avtjene verneplikten.

Det norske forsvarsbudsjettet for 2022 er på 69 milliarder, og utgjør omkring 1,7 prosent av Norges BNP. Vi er ikke oppe på måltallet, som til alt overmål er satt i fredstid.

Det er alvorlig at det norske Forsvaret foreløpig ikke har fått et kraftfullt løft. Det er på tide med et «Look to Sweden».

Der gjør forsvarsbudsjettet et hopp på mer enn 60 prosent, mens den norske regjeringen foreslår en økning på fem prosent.

I dag er kun 1/3 av tjenestedyktig ungdom inne til førstegangstjeneste. Bør vi øke andelen og utvide vernepliktstiden fra 12 til 24 måneder? Styrke Cyberforsvaret? Forsterke vår tilstedeværelse i nord? Øke antall profesjonelle soldater?

Jeg er ikke militærstrateg, og skal avstå fra å mene noe om hvordan Forsvarets penger best kan fordeles. Men dersom vi skal kunne stå hver 17. mai i årene fremover og synge et «også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir», må vi ha et forsvar som faktisk kan slå leir og avskrekke fienden.

Et norsk forsvar som kan forhindre en ny invasjon.