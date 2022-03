Kommentar

Politikkens uutholdelige letthet

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Hvis man snakker med Ap-folk på tomannshånd kan man få servert de skarpeste analyser og ikke minst det mest ramsalte blikket på eget parti. Men sett dem foran en mikrofon, og de omvandles svært ofte til partikaniner og uinteressante leverandører av talepunkt.

Harald Eias kritikk av Arbeiderpartiets nye podkast er drepende, men treffer et ømt punkt som gjør den verdt å lytte til. Det som blir sagt er temmelig avslørende for både selvbildet og refleksjonsnivået i politikken.

Arbeiderpartiets nye podkast «Partipressa» har fått en røff start. De tre Ap-politikerne Cecilie Myrseth, Mani Hussaini og Åsmund Aukrust opplevde først at podkasten deres ble kritisert av Ap-sympatisør Harald Eia i hans nye podkast «Tore og Haralds podkast». (Den nye offentligheten der, altså). Kritikken handlet om at Ap-podkasten var sarkastisk, nedlatende og overfladisk.

Men da de forsøkte å invitere Eia som gjest for å «snakke ut», gikk det fra vondt til verre. Harald Eia ville snakke om partiets metoo-håndtering og den nye Trond Giske-filmen, men det ville åpenbart ikke Arbeiderpartiet. I etterkant ble Eia rasende fordi partiet klippet bort denne sekvensen, mens Ap-politikerne føler seg lurt og at de er blitt en del av kjendisens iscenesettelse og egenpromotering.

Nå er det nok mange av oss som skal være glad vi ikke blir dissekert av Eia. Det er nok mangt som er både skrevet og sagt som ikke helt lever opp til standarden vi gjerne ønsker.

Forventningene blir likevel større når tre erfarne politikere fra landets største regjeringsparti lover å fortelle oss «hva som egentlig skjer».

For Høyre-politikerne Tina Bru, Henrik Asheim og Peter Frølich har podkasten «Stortingsrestauranten» vært profilbyggende. Den var særlig interessant da partiet satt i regjering. Hvordan stortingsrepresentantene forsvarer, forklarer og noen ganger utfordrer regjeringens politikk, kan være både nyttig og interessant.

Og det er nettopp her Ap-podkasten faller gjennom.

Arbeiderpartiet har frembrakt noen av vår tids største strateger. Hvis man snakker med Ap-folk på tomannshånd kan man få servert de skarpeste analyser og ikke minst det mest ramsalte blikket på eget parti. Men sett dem foran en mikrofon, og de omvandles svært ofte til partikaniner og uinteressante leverandører av talepunkt.

Det er vanskelig å ikke merke seg noen av analysene i podkasten. Nå er sjelden politikere de beste til å analysere andre partiers suksess, men man kunne kanskje vente litt mer refleksjon om hvorfor Rødt har hatt ti prosent på målingene enn slikt som «hvorfor gidder folk å stemme på de folka der», «de bare roper» og at Rødt må «slutte å sutre».

Ikke mindre påfallende blir det når de stadig snakker om hvor ille det står til i Høyre. Høyre beskyldes for å «slite med å finne formen», konkurrere med Rødt om å være mest populistisk, «drite seg ut», være useriøs og komme med «mye ræl».

I tillegg slår de med største selvfølge fast at «folk er veldig glad det er Støre, Huitfeldt og Enoksen som styrer landet nå», og ikke de borgerlige.

Da kan man lure på om noen har sjekket meningsmålingene i det siste. I beste fall er det partihatten som snakker, om ikke kan man virkelig lure på hva slags selvbilde og analyseapparat partiet har.

Mens Ap i liten grad har tatt ut noen krise-effekt og regjeringskollega SP synker som en stein, vokser Høyre jevnt og trutt på målingene.

Det som virkelig hadde vært interessant å høre var deres tanker om hvorfor regjeringen sliter, selv om mange vil gi dem rett i at både Støre og Huitfeldt fyller rollen godt. Det samme gjelder hvordan venstresiden forholder seg til Rødt som en viktigere konkurrent.

Spenningen mellom Ap og Sp, for eksempel i kommune- og regionreformen, skulle jeg gjerne hørt mer om. Og uansett hvor ubehagelig det er. Erfarne Ap-politikere må tåle at noen vil utfordre dem på metoo selv om det ikke passet inn på deres sakliste.

Nå sitter det nok lenger inne hos Ap enn hos andre partiet å synliggjøre både uenighet, tvisyn og tvil. Partiet har som kjent en tradisjon for å stå samlet utad. Men de gjør sannsynligvis en stor tabbe dersom de tror en partikultur som er tilpasset Haakon Lie-tidens takhøyde er tiltrekkende på nye talenter.

Samtidig er dette et problem som gjelder hele politikken. Mange er redd for å gjøre feil. I forbindelse med Ap-veteran og professor Gudmund Hernes’ 80-årsdag, spurte Rødt-politiker Mímir Kristjánsson om politikere kan bevare egenskaper som raushet, nysgjerrighet og ærlighet.

Hans svar er nedslående. Han mener det nesten umulig å være genuint politisk nysgjerrig når man går inn i debatter for å forsvare det man allerede mener eller at man leser kun for å bekrefte egne standpunkt.

Frykten er politikere som er så redde for å gjøre feil eller bevege seg utenfor partilinja, at de ikke gjør noe av betydning i det hele tatt. Nå er det nok liten grunn til å frykte at Kristjánsson selv er nær å havne der.

Og det bor nok mye mer i våre politikere enn det som kommer til uttrykk. En som i aller høyeste grad har vist dette, er tidligere Ap-politiker Marianne Marthinsen. Etter at hun ga seg som stortingspolitiker i høst, har hun som skribent i Aftenposten levert mang en interessant og velskrevet analyse, for eksempel om eksplosjonen i unge uføre.

Men hvor mye mer gjennomslag hadde det ikke hatt om en av partiets egne stortingsrepresentanter hadde reist den debatten?

Her burde den nye Ap-podkasten ha alle muligheter, og det er all grunn til å håpe at de bruker den. I verste fall brenner de fingrene etter kritikken og ender opp som enda mer partistyrt og uinteressant. Det ville være synd.

Både politikken og ikke minst Ap hadde hatt godt av at det motsatte ville skje.

