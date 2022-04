Kommentar

Den svenske kruttønnen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Knapt et halvt år før svenskene går til valgurnene, kan «påskeopptøyene» i en håndfull byer endre dynamikken i svensk politikk.

Mens krig er blodig alvor i våre naboområder, rystes Sverige av voldsopptøyer som erfarne politifolk beskriver som «en krigssone». Sammen med Nato-debatt øker det sjansen for regjeringsskifte til høsten.

Samtidig kan Nato-debatt og reorientering i forsvarspolitikken gi borgerlig side vind i seilene. Nøytralitetslinjen man brukte år på å bygge, faller som et korthus.

Etter at finnene med høy sannsynlighet går inn i Nato, kommer sannsynligvis Sverige raskt etter. I Sverige har Høyres søsterparti Moderaterna vært for Nato-medlemsskap lenge, men spørsmålet er langt mer smertefullt for Sosialdemokratene.

Landet har ikke allmenn verneplikt, men nå diskuteres det for fullt å øke både forsvarsevnen og budsjettene. Dette er saker høyresiden tradisjonelt har størst eierskap til.

Etter at Magdalena Andersson ble valgt til ny partileder etter Stefan Löfven i høst, har partiet hennes steget jevnt og trutt på målingene. Hun gjorde oppgjør med kriminalitet og voldelige gjengene til sin hovedoppgave. Hver eneste stein skulle snus for å komme det hun kalte giften til livs. Som nyvalgt statsminister har hun først og fremst håndtert pandemi og krig.

Men om regjeringspartiet aldri så mye vil snu steiner og endre kurs i kriminalitetsbekjempelsen, har de et betydelig forklaringsproblem. I mange år er den svenske regjeringen blitt beskyldt for å ignorere og bortforklare problemene. «Danske tilstander» har vært et skjellsord i Sverige, men nå ser de til danskenes håndtering av kriminelle og bander.

Parallellsamfunn og utsatte boligområder har lenge vært et problem i det svenske samfunnet. Dette er områder med stor dominans av innvandrere, og som jevnt over sliter med dårlige levekår, barnefattigdom, kriminalitet og sosiale problemer. Flere av disse områdene er blitt omtalt som lovløse.

Det vakte for øvrig furore da tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) dro på studietur til den innvandringstette forstaden Rinkeby på tampen av valgkampen i 2017.

Sverige skiller seg negativt ut i Europa med stor økning i drap, skuddoppgjør og sprengninger, og mange drapssaker er uavklarte. Mye blir knyttet til kriminelle gjenger.

I kjølvannet av at den islamfiendtlige politikeren Rasmus Paludan brant Koranen i flere svenske byer, brøt det ut opptøyer der det blant annet ble kastet steiner og molotovcocktails mot politi og ambulansepersonell. Politibiler ble smadret og en skole satt i brann. Selv om vold og uro ikke er uvanlig i svenske forsteder, omtales dette som noe nytt.

Politiet forteller at demonstrantene rett og slett prøvde å drepe politimenn. 26 politifolk og 14 sivile ble skadet. Politiet mistenker at uromakerne har koblinger til kriminelle gjenger og at volden først og fremst var rettet mot politiet, ikke mot provokatøren Paludan.

Samtidig er det økende bekymring for lovløse tilstander og signaleffekten av at man må bøye seg for kriminelle. Flere steder fikk politiet ordre om å trekke seg tilbake, og overlate gater til lovløshet. Voldsutøverne opplever det som en seier mot det svenske samfunnet.

Det har for øvrig fått den svenske kommentatoren Lena Mellin til å spørre om Paludan kan være «kulisse for en russisk påvirkningsaksjon». I en kommentar i Aftonbladet viser hun til at Sverige er blitt Russlands uvenn og at hybrid krigføring har som mål å skape kaos og underminere tilliten til samfunnets institusjoner.

I takt med at det nasjonalistiske og innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna har blitt større for hvert eneste valg, har de voldt de øvrige svenske politikerne stadig større hodepine.

De har stabilisert seg som landets tredje største parti, og på borgerlig side har det vokst frem en erkjennelse av at det er vanskelig å vinne makten uten å måtte forholde seg det omstridte partiet. I skrivende stund ligger de på 18,3 prosent i snitt på meningsmålingene.

Sannsynligvis er partiets stramme «lov og orden»-politikk en vel så viktig årsak til velgersuksessen som den klassiske innvandringspolitikken. Opptøyene sist uke har minnet folk på at problemene slett ikke er løst.

Men om norske medier virker vel så opptatt av svenske tilstander som svenskene selv, virker det å være færre forsøk på å snakke bort problemene.

Ingen innenrikspolitisk spørsmål har større prioritet, skriver kommentator i Svenska Dagbladet, Paulina Neudung. Hun mener at opptøyene «blottlegger den svenske tilstanden»: Paludans koranbrenning er bare gnisten som fikk kruttønnen til å eksplodere.

Og selv om man fjerner provokatøren, forsvinner neppe problemet.

