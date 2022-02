VIK, VIKEN: – Den historieløse konstruksjonen Viken skaper flere problemer enn den løser. Nå er det tid for å lytte, og rydde opp etter en av de rareste og minst gjennomtenkte reformene som Høyre tvang gjennom, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Debatt

Høyres regionreform gir ikke mening

Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet som originalest ble det sagt i Peer Gynt. Regionreformen til Høyre er på mange måter et eksempel på det. Nå er det på tide å rette opp i feilene fra i går.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, leder i Senterpartiet

VGs kommentaravdeling slår rundt seg med store ord om styringsdyktighet, for å forsvare videreføringen av Høyres tvangsreform. Jeg mener sentraliseringsreformen er et eksempel på det motsatte.

I utgangspunktet ville egentlig ingen partier, med unntak av Venstre, gjennomføre en regionreform våren 2017. Tvangsvedtakene kom likevel på plass da Erna Solberg og Jan Tore Sanner var avhengig av å få stemmene til Venstre og KrF i en annen sak. De måtte forsikre seg om at de fikk flertall for de siste vedtakene som trengtes for å tvinge noen utvalgte kommuner til å slå seg sammen.

Hestehandelen ble da at KrF og Venstre skulle sikre flertall for tvangssammenslåinger av kommuner og Høyre og Frp skulle som gjenytelse være med på en regionreform.

Det var altså ikke noe samfunnsproblem som skulle løses. Kompromisset ble egentlig beskrevet veldig godt av tidligere stortingsrepresentant fra KrF, Geir Toskedal, da han omtalte dette som et kompromiss som egentlig ingen ville ha. Ikke så styringsdyktig spør du meg.

Det var tre hovedargumenter som ble trukket frem i debatten fra de fire sentraliseringskameratene som tvang reformen gjennom. Det skulle være demokratiserende, det skulle ryddes opp i ulike inndelinger, slik at staten og de nye fylkene skulle ha mer like grenser og det skulle overføres nye tunge oppgaver lokalt.

Resultatet av tvangssammenslåingen har ført til det motsatte. Det som skulle være demokratiserende endte med ren overkjøring av folk lokalt uten å ta hensyn til motstanden. Det ble flere ulike geografiske inndelinger, ikke færre. Fylkene er delt etter en modell, Solberg-regjeringen valgte selv å organisere politiet og statsforvalteren på en annen måte og så har vi stortingsvalgkretsene som heldigvis følger de gamle fylkesgrensene.

De store oppgavene kom heller aldri. Argumentet om at en trengte større fylker for å overføre nye oppgaver vet jeg ikke om det var noen som trodde på en gang. Det er i alle fall en hul argumentasjon all den tid fylker som Møre og Romsdal består som et eget fylke selv om både Østfold, Buskerud og Akershus hver for seg har flere innbyggere.

Jeg ser at politisk redaktør Hanne Skartveit mener at vi bare bør la den uklokskapen fra forrige regjering bare bestå og at det skal være en slags test på styringsdyktighet. Spissformulert kan en lese kommentaren til Skartveit slik at en definisjon på styringsdyktighet er å la dumme vedtak bare bli stående. For jeg synes det og skinner igjennom i hele teksten til Skartveit at også hun synes reformen til Høyre var svært lite gjennomtenkt.

Jeg mener styringsdyktighet er det motsatte, tørre å gjøre opp i urett og ta beslutninger til det beste for folk. Storregionen Viken er like uhensiktsmessig i dag som når dette ble tvunget gjennom av Høyre, og når folk lokalt er enig i det så bør politikerne lytte og tørre å gjøre noe med det. Utfordringene i Hemsedal er ikke alltid de samme som i Hvaler. Østfold, Akershus og Buskerud er i norsk sammenheng tre stor fylker, og bør ha lokalt forankrede demokratiske organ som tar hensyn til fylkenes særegenheter.

Den historieløse konstruksjonen Viken skaper flere problemer enn den løser. Nå er det tid for å lytte, og rydde opp etter en av de rareste og minst gjennomtenkte reformene som Høyre tvang gjennom.