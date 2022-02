LASTEBIL-PROTESTENE: Det begynte med lastebilsjåfører 29. januar. Så har protestene tiltatt. Unntakstilstand er innført men sentrumsgatene i hovedstaden Ottawa er fortsatt okkupert. Bildet er tatt i byen 14. februar.

Debatt

Canada i covid-trøbbel

Coronarestriksjoner og vaksinemotstandere har ført Canada i kne. For første gang på 50 år har myndighetene måtte innføre unntakstilstand.

Publisert: Nå nettopp

Og dermed røk myten om de alltid konforme, alltid medgjørlige kanadierne.

Det er selve samfunnslimet, tilliten mellom borgere og til institusjoner, som står på spill. Det er alvor.

Demonstrantene kaller seg «Frihetskonvoien». Og den har spredt seg til minst 34 andre land, deriblant Finland, Frankrike, New Zealand og USA.

Det begynte i Canada i slutten av januar da det ble kjent at lastebilsjåfører som krysser grensen mellom Canada og USA må vise frem coronapass.

Det ville ikke kanadiske lastebilsjåfører ha noe av.

«Ottawa-okkupasjonen»

De startet en protest under navnet «frihetskonvoien». Flere hundre lastebiler og demonstranter okkuperte gatene i sentrum av hovedstaden Ottawa.

I tillegg blokkerte de grenseoverganger til nabolandet USA.

Siden har demonstrasjonene vokst. De består av en salig blanding av hundrevis av restriksjonstrøtte kanadiere, tradisjonelle vaksinemotstandere og ytre-høyre grupperinger.

Politiet i byen har kalt det en okkupasjon. Okkupasjonen pågår fortsatt.

Inntil sist lørdag hadde demonstrantene klart å stenge av en av de viktigste grenseovergangene til USA: Ambassador Bridge, mellom Windsor i Ontario og Detroit i USA. Broen er avgjørende for frakt av gods over landegrensene.

Og dermed viktig for Canadas økonomi. Det regnes med at 1,2 milliarder dollar er gått tapt som følge av blokaden.

Unntakstilstanden

Protestene har forvirret og sjokkert befolkningen.

Dette så man antagelig ikke komme. I det alltid sindige Canada. I motsetning til det kaotiske og splittede USA.

Det er vel derfor det er først tirsdag denne uken, nærmere tre uker etter at protestene startet, at statsminister Justin Trudeau satte foten ned. Da innførte han unntakstilstand.

«Dette handler om holde kanadiere trygge, å beskytte arbeidsplasser, og gjenopprette tilliten til våre institusjoner», sa han i en tale til nasjonen.

Grenseovergangene er nå ryddet for demonstranter og kjøretøy, men «Ottawa-okkupasjonen» fortsetter med uforminsket styrke.

Kritikken mot unntakstilstanden og Trudeau er enorm.

Selv om statsministeren bedyrer at borgerrettigheter fortsatt gjelder, Har myndighetene gjennom unntakstilstanden fått verktøy de ellers ikke har. Som at de nå kan fryse bankkonti som er med på å finansiere demonstrasjonene.

OKKUPASJONEN FORTSETTER: En demonstrant holder flagget utenfor parlamentet i Ottawa 15. februar.

Utenlandsk innflytelse

Dette blir av kritikere sett på som en forlengelse av innskrenkningen av grunnleggende borgerrettigheter.

Og det er nettopp innskrenkningen i individets frihet som har vært utgangspunktet for protestene vi nå ser spre seg.

Ilden får næring fra flere hold, også utenfor Canada.

Det kan se ut til at halvparten av pengene som finansierer protestene kommer fra over grensen. Det er god, gammeldags kronerulling, hvor amerikanere skal ha bidratt med omtrent 3,6 millioner dollar gjennom sider som GoFundMe og GiveSendGo.

Sistnevnte er en kristen crowdfunding-tjeneste brukt blant annet av ekstremister under stormingen av kongressen i USA 6. januar i fjor.

Det er ikke bare Trudeau som får gjennomgå. Politisjefen i Ottawa har gått av som følge av det mange mener er dårlig håndtering av krisen. De lot det gå for langt.

Og så endte det med at statsministeren måtte gjøre noe han helst skulle latt være å gjøre. Innføre unntakstilstand.

Sist det skjedde var det hans egen far som innførte unntakstilstanden. Det var i 1970 under den såkalte oktober-krisen. Hensikten var å få befolkningen til å føle seg tryggere i kjølvannet av en rekke terrorangrep. Men militæret i gatene hadde motsatt effekt.

Smertegrensen

Kanadiere har fryktet det samme nå, samtidig som det har vært bred enighet om at noe måtte gjøres.

Situasjonen var ulevelig for et folk hvis sjel har lignet på den norske folkesjelen. Oss som gjør slik vi får beskjed om. Med den konsekvens at det ordner seg til slutt.

Slik vi har sett i Norge under coronapandemien. Vi vet ikke om den er over eller ikke. Men Norge er i alle fall tilbake til normalen.

Det er ikke Canada. Der ligner det Norge i midten av desember. Men de kanadiske myndighetene har gått lenger.

Man slipper ikke inn noen steder uten coronapass. Brytes regler vanker det saftige bøter. I tillegg er coronavaksinen obligatorisk for flere typer arbeidstagere, slik som helsearbeidere og offentlige ansatte. Og altså lastebilførere som skal over grensen.

Legger man vaksinegraden til grunn har strategien vært en dundrende suksess: Landet ligger i verdenstoppen i andel vaksinerte. Flere er fullvaksinerte i Canada (79 %) enn i Norge (74 %).

SPREDD SEG: Frihetsprotestene har spredt seg til andre land. Dette bildet er tatt i Wellington i New Zealand 12. februar.

En høy pris

Men suksessen har en pris. Det er en den prisen Canada nå betaler.

Det handler ikke bare om restriksjonstrøtthet, men at selv folk flest har en smertegrense.

Den grensen er lavere for de som har vært hardest rammet av pandemien. Og av det grønne skiftet.

Disse som gjerne bor utenfor urbane og liberale Ottawa. Som bor i provinser som Alberta og lever av råvarer som olje, gass og kull og som har mistet jobber og levebrød.

Arbeiderklassen har opplevd coronarestriksjoner mer på kroppen enn folk som har kunnet trekke seg tilbake på hjemmekontor.

Riktig medisin?

I så måte er frihetskonvoien en protest ikke bare mot munnbind og vaksinetvang, men en distriktenes opprør mot det de anser som en beskyttet maktelite.

Som innfører store samfunnsmessige endringer uten å ta hensyn til de som blir hardest rammet.

Justin Trudeau sin harde linje får ryddet opp i veisperringer og sentrumsgater, men uskylden er muligens tapt. Selv i et ordnet land som Canada.

Det bør være et varsku for flere enn kanadiere.

En skal ikke ta befolkningens tillit for gitt. Blir de økonomiske ulikhetene for store kan selv de mest (lov) lydige få nok. Det er viktig å ha grasroten med.

Hardt mot hardt kan mykne samfunnslimet på lang sikt.