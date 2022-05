Kommentar

Ingen tegn til bedring

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

For et år siden drømte Senterpartiet om å gjøre Vedum til statsminister. Hverdagen som finansminister ble ikke like rosenrød. Verken magiske regnestykker eller et rekordhøyt tilbud til bøndene har imponert velgerne.

Ganske ofte kan politikk føles urettferdig. En som satte ord på det er Klassekampens Bjørgulv Braanen: Regjeringen gjør så godt den kan for at vanlige folk skal få det bedre, skrev han. Og slo fast at Høyre er «den store gratispassasjeren i norsk politikk».

Kanskje gjør de så godt de kan, men det vil seg bare ikke for Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre Støre.

Det gjør det derimot for Erna Solberg. Høyre fortsetter sin himmelferd på Respons ferske måling for VG og nærmer seg 30 prosent. Selv med KrF limt fast under sperregrensen, er det nå borgerlig flertall.

Flere målinger har vist en svak opptur for Arbeiderpartiet. Det ser vi ikke her. 22,1 prosent må være skuffende selv for et parti som er blitt vant med dårlige tall.

Når Støre ennå ikke har fått noen kriseeffekt av krig i Europa, er nok dette noe de må se langt etter.

Nedturen fortsetter for Senterpartiet. 6,4 prosent er det dårligste Sp er målt her etter oppturen startet i 2016. I tillegg er lojaliteten på et bunnivå.

Målingen er den første som i hovedsak er tatt opp etter at staten la frem et rekordhøyt tilbud til bøndene. Saken er neppe egnet til å hente tilbake skuffede Sp-velgere.

Dette er velgere de i stor grad har tatt fra høyresiden, og det er snarere saker som avgifter, diesel, klima og generell avmakt som har vært motoren.

Likevel er et raust jordbruksoppgjør avgjørende for partiets videre liv. Bønder og bygdefolk er en sentral del av partiets grunnfjell.

Noen stor takk kan de likevel ikke vente seg. Selv dette tilbudet fikk en lunken mottagelse av bondeorganisasjonene. Det skulle bare mangle, mener de. Men konsekvensen kunne vært fatal dersom Sp ikke leverer til sine egne. Det kan alltids bli verre.

Et annet spørsmål er hva det gjør med andre yrkesgruppers forventninger til regjeringen. Selv om norske bønder har betydelig sympati, er det en grense for hvor mye landbruket kan igodeses dersom ikke andre næringer får kompensert store merkostnader.

Og det er her Vedum sliter med å slå an tonen som finansminister. Å forklare vanlige folk at de må vise moderasjon mens statens inntekter øker, stiller i utgangspunktet store krav til pedagogiske ferdigheter.

Når man i tillegg har lovet gull og grønne skoger i årevis, er det krevende å endre både form, stil og innhold.

For et år siden drømte Senterpartiet om å gjøre Trygve Slagsvold Vedum til statsminister. Hverdagen som finansminister ble ikke like rosenrød.

I tillegg får de lite valuta igjen for å innfri valgløfter. Når strømregninger, økende kostnader og ikke minst ublu drivstoffpriser preger folks hverdag, er det lite rom for å glede seg over fylkeskommunale skilsmisser og gjenåpnede tingretter og høyskoler, om de er aldri så viktige for lokalsamfunnet.

Erna Solberg derimot, kan trygt hvile på laurbærene. Nå er det lite som tyder på at hun gjør det. Det er likevel ikke Solbergs arbeidsinnsats alene som forklarer den eventyrlige oppslutningen.

Høyre får 29 prosent på målingene, og vi må tilbake til da Ap slet som verst med metoo og interne stridigheter for å finne en sterkere måling.

Partiet er i en behagelig posisjon om dagen. De trenger ikke som Sylvi Listhaug og den øvrige opposisjonen å rope høyt og mye for å bryte lydmuren.

De har valgt seg en tilbakelent opposisjonsrolle hvor de kan mane til moderasjon og samarbeid, uten å bli særlig konkrete. Når det kom til jordbruksoppgjøret, nøyde de seg med å uttrykke forsiktig bekymring for renta.

Det hadde vært betydelig plass for politikere som stiller kritiske spørsmål ved pengebruk og hva staten skal kompensere, men det rommet er vidåpent. Derimot er det trangt i rekken av dem som etterlyser mer penger.

Torsdag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Sannsynligvis er de fleste godbitene lekket ut, mens folk vil lete med lupe etter dårlig nytt.

At det snur fort i politikken, kan være både til trøst og inspirasjon. For et år siden handlet mye om Vedum som statsminister. Det er nesten ikke til å tro når vi ser partiet nå.

Og mens Sp var oppe og snuste på 20-tallet, måtte Venstre stifte bekjentskap med 2-tallet. Nå er det kun to prosentpoeng som skiller de to partiene.

Hvem sa at norsk politikk er kjedelig og forutsigbar?

