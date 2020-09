Kommentar

Politikere som krangler – med sine egne

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Morten Mørland

For utenforstående må partipolitikken til tider fortone seg som et rottereir fullt av intriger og bakvaskelser. Hva får nære partikolleger til å fremstå som de bitreste fiender?

Når resten av landet fulgte fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap sist helg, må det ha sett ut som litt av et gjørmebad. Det haglet med beskyldninger om fryktkultur, bakvaskelser, utfrysing og urent spill. Vi i mediene blir ofte beskyldt for å forstørre konfliktene, men denne gangen klarte de jobben helt selv. Det var som noen hadde tatt av lokket på en trykkoker.

Det er ikke hverdagskost at et slikt drama spiller seg ut for åpen scene, men konflikter i politikken er hverken nytt eller spesielt. Arbeiderpartiet og Venstre har hatt sin andel av skittentøyvask i offentligheten de siste årene, men alle partier har hatt sine dårlige perioder.

Høyre ble en tid beskyldt for å spise sine egne ledere til frokost. Konflikten mellom Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland, for ikke å snakke om mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen, har for alltid skrevet seg inn i Ap-historien. De siste årene har det vært mange knuter på tråden mellom Venstre-leder Trine Skei Grande og Abid Raja, men det var sannsynligvis verre mellom hennes forgjenger Lars Sponheim og hans nestleder Olaf Thommessen.

Frps berømte landsmøte i 1994 på Bolkesjø går fortsatt bare under navnet «Dolkesjø». Rekken av misforståtte statsråder som letter sitt hjerte i bokform blir stadig lengre. Da KrF gjorde sitt veivalg i fjor, ble det åpenbart for alle at bak den fromme fasaden med fyrstekaker og nestekjærlighet kunne det gå beinhardt for seg.

Det er mange grunner til at interne konflikter i partiene blir så bitre. Når man velger politikere, er det sjelden på bakgrunn av deres egenskaper som personalledere. Det er som regel evnen til å overbevise og gjennomføre som er den viktigste. Man kan godt være en god leder også, men det er slett ingen selvfølge. De som kommer seg til topps i politikken er gjerne sterke personligheter med mye vilje. Velutviklet ego og tykk hud er også kjekt å ha. Med årene er det imidlertid blitt lagt mer vekt på evne til å samarbeide, løse konflikter og motivere andre.

De fleste av oss går på jobb for å få lønn. Nå kan man si at det gir livet mening og vi setter pris på kollegafellesskapet, men det er like fullt pengene som er hovedmotivasjonen. Med på kjøpet følger et sett spilleregler. Du kan mislike både sjefen og sidemannen, men må likevel oppføre deg.

De fleste er med i politikken av helt andre grunner enn levebrød. Et politisk engasjement er for de fleste en drivkraft. Men det betyr slett ikke at man har så mye til felles. Selv om man tilsynelatende jobber for samme sak, er det ofte et hav av interessemotsetninger innad i et parti. Det er kamp om politikk, posisjoner og nettverk. Derfor er det ikke uvanlig at mange politikere er mer avslappet sammen med folk i andre partier. Da er man reelt uenig om sak. Konkurrenter har du i andre partier, fiender har du i ditt eget, er det noe som heter.

Samtidig er politikk for mange en del av identiteten. Mange tilbringer store deler av livet sitt der. Det knyttes vennskap og nettverk. Litt som en stor familie. Når partiet blir en så stor del av livet, er det også lettere at konfliktene får en personlig karakter.

En skulle tro at hva politikerne mente var det viktigste. At man nøkternt og greit støttet den personen man var mest enig med. Men så enkelt er det selvsagt ikke. Personlige egenskaper har stor betydning. Lederstriden i Venstre har for mange handlet mer om ulike personligheter enn om hvem som sier ja eller nei til EU. Konflikten som har utspilt seg mellom Trine Skei Grande og Abid Raja har minst av alt handlet om politikk. Det er en grunn til at de selv har omtalt det som et slags «søsken-forhold».

Slike konflikter er garantert vanlige i andre organisasjoner også. I lag og foreninger, i menigheter, i idretten. Det spesielle med politikken er den makten de besitter. Konfliktene får betydning langt utover de personlige relasjonene. Og man har alltid flomlyset på seg.

Det slipper heldigvis familiene.

Publisert: 06.09.20 kl. 16:16

