Fra Super-Jonas til hakkekylling

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Høyresiden gjør det de kan for å få Jonas Gahr Støre til å fremstå som svak og vinglete. Men det som er oppsiktsvekkende er at hans eget parti gjør jobben lett for dem.

Så skjedde det altså igjen. I høstens første partilederdebatt som Støre kom godt ut av på de aller fleste vis, glapp det ut av ham en kommentar om Trine Skei Grandes katter. Den avtroppende Venstre-lederen har selv bygd et image som kattedame så det tok hun nok bare som et kompliment. Det var kommentaren om at Grande ikke var på Stortinget, men hjemme, han burde spart seg. Men det var neppe vondt ment fra Støre, og han var lynsnar til å si unnskyld.

Det etterlatte inntrykket blir likevel et problem. At Støre gjorde en god debatt kom helt i skyggen av at han måtte beklage. Og mange forsøker nå å pakke dette inn i et bilde av en partileder som ikke bare er svak og vinglete, men også nedlatende og ikke behandler kvinner med respekt.

For et par uker siden var det et potensielt harmløst sommerintervju i NRK som skapte full fyr i teltet. Der måtte Støre, som han etter hvert må ha blitt vant til, svare om Trond Giskes comebackmuligheter og hvorfor kvinnelige stortingsrepresentanter forlot politikken. Det etterlatte inntrykket som ble skapt i sosiale medier var at Støre rullet ut den røde løperen for Giske, mens Ap-kvinner bare måtte være takknemlige. Det var selvfølgelig ikke akkurat det Støre sa, og langt mindre mente, selv om han formulerte seg forbausende klønete om et så følsomt tema.

Jonas Gahr Støre fra partilederdebatten i Arendal der han måtte beklage katte-uttalelse til Trine Skei Grande. . Foto: Tor Erik Schrøder

Det er likevel interessant å observere dynamikken rundt ham. Det kan se ut som mange, ikke minst folk med tilhørighet på høyresiden, følger Støre med argusøyne. Og de er raske med å videreformidle og forsterke alt som kan brukes negativt. «Stakkars Ap-kvinner. Tenk å være i et slikt kvinnefiendtlig parti» har vært gjennomgangstonen i sosiale medier de siste ukene.

Støre har lenge blitt fremstilt som privilegert, svak og vinglete, noe Høyre naturlig nok prøver å sette i kontrast til trygge og jordnære Erna. Her må det sies at Ap har gjort jobben lett for dem. Hvis man skal oppsummere hvordan dagens Arbeiderparti fremstår, så er det et vaklevorent parti som ikke klarer å stå i vanskelige saker, et manglende overordnet prosjekt og en partileder som ikke helt klarer å bestemme hvilken Jonas han skal være.

Negativ kampanje er ikke unormalt, selv om det tilhører politikkens mindre vakre sider. Sånn holder man på i fullt monn på venstresiden også. Problemet til Støre er at det ikke ser ut som partiet stiller opp for ham. I en normalsituasjon ville bakkemannskapet rykket ut for å forsvare lederen og roe situasjonen. Men tvert imot er det nå mange som bare kaster seg på og hiver bensin på bålet, eller forholder seg helt tause. Denne svakheten gjør Støre til et lett bytte. Han blir den typiske hakkekyllingen. Om Ap-folk ikke ser det selv, så ser de det garantert hos de politiske motstanderne.

Det er ikke slik at Ap-lederen er den eneste toppolitikeren som plumper uti med ett og annet dumt. Statsminister Erna Solberg har også en egen evne til det når hun har snakket seg varm. Og takk og pris for det. Ender vi opp med politikere som er så ufeilbarlige at de aldri sier noe som er litt dumt, sier de neppe så mye interessant heller.

Men det er en forskjell på Støre og Solberg. Solberg har folkene sine i ryggen, som tolker henne i beste mening og går i krigen for partilederen sin. Da preller også kritikken bedre av. I Ap råder tausheten. Det sier litt om partilederens autoritet, men er først og fremst en temperaturmåler på partiets helsetilstand. Noe er fortsatt «sykt» i Arbeiderpartiet.

Slik det var i Høyre i Solbergs tidlige år som partileder da de nesten så titallet på målinger. Slik var det i Sp mot slutten av Navarsetes tid som partileder da det var full splid mellom fløyene. Når det først går dårlig blir det lett giftig stemning med mye bakvaskelser, mistro og der man slett ikke spiller hverandre gode. Sånt blir det sjelden gode valgresultat av.

Det er ikke mye som forener Arbeiderpartiet om dagen, men en ting er de alle samstemte om: Nå må de tilbake i regjering. Marerittet er fire nye år med Erna Solberg.

Neste uke blir Jonas Gahr Støre 60 år. For alt jeg vet har partiet allerede kjøpt en glassvase, et porselensfat med rosemønster eller nye ski til jubilanten. Men det han kunne trengt, er litt mer drahjelp det neste året. En partileder kan selvsagt gjøre en for dårlig jobb, men kan heller aldri bli bedre enn partiet gjør ham til.

Publisert: 18.08.20 kl. 13:31

