Den digitale skolens sosiale slagsider

Skolesamfunnets ettergivenhet for det digitale livet har en sosial slagside. Oppvekst fra det skoleforskningen kaller «hjem med bøker i bokhylla» gir selvdisiplin og evnen til å stå i mot og ikke gi etter for umiddelbare fristelser.

JAN JØRGEN SKARTVEIT, lektor

Flertallet av norske elever er i tiden de er på skolen livredde for at de skal gå glipp av hva andre jevnaldrende legger ut på sosiale medier. På sosiale medier er ikke lærere og andre kjedelige voksne til stede. Alle elvene skulle egentlig ha jobbet med skolearbeid i skoletiden.

Hvem er de «kule» elevene som i skoletiden legger ut denne informasjonen på sosiale medier? Har disse elevene av sine lærere fått fri fra undervisningen de skulle ha dedikert seg til?

Med unntak av en lunsjpause midt på dagen så sitter barn og ungdom fra de er seks til de er 17 år gamle på skolen fra ca. Kl. 8.30 til 14.00 og skulle ha konsentrert seg om undervisning i ulike fag. Videregående skole er i navnet frivillig, men i realiteten obligatorisk. Med unntak av det fåtallet som faller fra, så fullfører alle ungdommer enten to år eller tre år med videregående utdanning etter obligatorisk grunnskole. Med unntak av korte friminutt og en lang lunsjpause så skulle elevene ha konsentrert seg om læring fra skoledagen begynner til den slutter.

Jan Jørgen Skartveit. Foto: PRIVAT

I friminutt og lunsjpause må elevene ha rett til å sosialisere med hvem de vil. Synes elevene at elever de fysisk er blitt plassert i klasserom sammen med er kjedelige, så må de kunne foretrekke å heller sosialisere med andre jevnaldrende på sosiale medier. Om sosiale medier legger til rette for ekskludering og mobbing, eller fremmer trygghet og inkludering i klasserommet for alle, er et spørsmål for stort til å behandle i denne teksten.

Har barn og unge forandret seg så mye det siste tiåret at gleden ved å gå på skolen ikke lenger er å fysisk sosialisere med de jevnaldrende, som elevene etter hvert ble så godt kjent med at de så på dem som venner i den fysiske verden, «IRL»?

Hvorfor venter ikke elever med å sosialisere med andre jevnaldrende på sosiale medier til etter skoletid? Er det fordi smarte data-ingeniører har brukt sin kreativitet og intelligens til å lage sosiale medier basert på vitenskap for å gjøre brukere avhengige og frykte å gå glipp av noe, «fear of missing out»? Skulle elevene konsentrere seg bare om læring i skoletiden, og vente med å sjekke sosiale medier til etter at skoledagen er over, så ville de faktisk ha gått glipp av mye «kult» som skjer på sosiale medier.

Er det bare de «kuleste» jevnaldrende, som legger ut «kul» informasjon på sosiale medier, mens alle er på skolen? Eller er det også unge voksne bloggere og influencere, som lever av å fremstille seg selv som de «kule», pene, velkledde og velsminket med vakre og «kule» kjærester? Bloggere og influencere fremstiller seg som om de er venner med og er jevnaldrende med elevene som mange av dem er i tiårsalderen. Bloggere og influencere tjener penger på og lever av få elevene til enten å bruke sparepenger, eller mase på foreldrene for å kjøpe merkeklær og kosmetikk mange av elevene og foreldrene deres ikke har råd til. Hadde det kommet en gjeng med modell-kledde jenter i 20-årene som hang hver dag i kantina på skoler, og som levde av å selge elever forskjellige produkter, så ville jo ledelsen ved skolen ha kastet dem ut.

Skolesamfunnets ettergivenhet har en sosial slagside. Oppvekst fra det skoleforskningen kaller «hjem med bøker i bokhylla» gir selvdisiplin og evnen til å stå i mot og ikke gi etter for umiddelbare fristelser. Evnen til å utsette behovstilfredsstillelse er avgjørende for hvem som lykkes best i utdanningssamfunnet. Verdiene middelklassen med høyere utdanning oppdrar sine barn til, «de skolske verdiene» og selvdisiplinen, påvirker elevers framtidsutsikter.

Skolesamfunnet har resignert overfor makten til de smarte data-ingeniørene, som har tjent seg rike på å utnytte moderne menneskers «fear of missing out». Resignasjonen får betydning for de elevene som ikke får «skolsk» oppdragelse hjemme.

Lager ikke lenger lærere den undervisningen som gir den beste læringen for elevene? Gir lærere isteden undervisning som er den beste de kan få til, når lærerne må innfinne seg med at elevene jevnlig blir distrahert av sosiale medier? Er det realistisk å tenke seg at lærere enkeltvis skal kunne utmanøvrere de smarteste data-ingeniørene i Silicon Valley? De sender forøvrig egne barn til skoler der teknologi ikke spiller hovedrollen.

Vil likevel norsk skole oppnå enda mer læring bare elever og lærere blir enda mer teknologi-kompetente? Har utdanningsministeren rett i at bystyret i Stavanger er bakstreverske når de vil begrense barn og ungdoms tilgang til teknologi i skoletiden? Bør bloggere og influencere få tjene sine penger i fred? Bør store teknologi-giganter i fred få samle inn den for dem dyrebare kunnskapen om unge forbrukeres sosiale medievaner? Er det greit at de fleste elever er livredde for å gå glipp av hva de andre jevnaldrende kommuniserer seg i mellom på digitale medier i skoletiden?

Eller: Bør voksne sammen ta et større ansvar for å skjerme skoleelever fra distraksjoner i sosiale medier?

