Vis grill-vett!

SØPPELBERG: Engangsgrillen er billig moro som kan koste dyrt. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Den er billig i innkjøp og kan gi brukerne rause gleder. Men spørsmålet er likevel om det nå begynner å koste mer enn det smaker. Vi må snakke om engangsgrillen.

De siste dager og uker har det skjedd igjen: Nødetatene må rykke ut med mannskaper og utstyr for å slukke branner og avverge større katastrofer. Alt forårsaket av en etterlatt engangsgrill, eller engangsgriller som har antent bakken under bruk.

Det meldes om lyngbrann i Kristiansund, brann på Solastranden i Rogaland, containerbranner nær Austrått i Ørland, brann i en søppelsjakt i boligområde ved Prestvannet i Tromsø, brann på Helgelandskysten, i Innlandet fylke – og så videre. I Oslo og Viken har situasjonen vært så ille i hele vår og sommer at brannvesenet vurderer tiltak for å kunne forby salg og bruk av engangsgriller.

Vi mener totalforbud er et dramatisk virkemiddel. Det er svært inngripende overfor ansvarsfulle mennesker som bare ønsker å grille pølser med ungene på et trygt svaberg nær sjøen, og som deretter slukker engangsgrillen forskriftsmessig og kaster den på forsvarlig vis på et dertil egnet sted. Det skaper ingen farlige situasjoner.

Å forby noe som egentlig er til for å skape kos og hygge synes så meningsløst.

Men det meningsløse er alle dem som ignorerer kjørereglene. Dem er det dessverre altfor mange av. De som hverken bryr seg om brannsikkerhet eller miljøkriminalitet.

For ja, - det er den andre innvendingen: Forurensningen som brukte engangsgriller representerer er ikke lenger en bagatell. Vi snakker bokstavelig talt om et voksende søppelberg. Når såpass mange mennesker gir synlig blaffen i å rydde opp etter seg, og på toppen av det hele etterlater et potensielt arnested for storbrann, da er det ikke rart at myndighetene igjen begynner å snakke om forbud.

Etter all negativ fokus på fenomenet sommeren 2018, innførte deler av dagligvarebransjen ensidig boikott av engangsgriller. En REMA-kjøpmann på Ulsrud i Oslo gikk i bresjen og viste samfunnsansvar ved å fjerne produktet fra sortimentet. Butikker i utsatte områder fulgte etter. Det var en selvregulering som gjorde at myndighetene slapp å vedta et forbud som også ville rammet dem som forstår hvilket alvor bruk av engangsgrill innebærer.

Nå er vi imidlertid tilbake til elleville dager på super’n, hvor engangsgrill til en tier sågar er lokkevare for coronatrette nordmenn som vil ut i naturen og steke sin egen burger. Budstikka meldte i går om nok en utrykning til Kadettangen i Bærum, den 37. i rekken av søppelkassebranner med angivelig opphav i en ulmende engangsgrill.

Kan vi fortsette å bruke nødetatenes begrensede ressurser til dette?

Hvis svaret er nei, må vi finne måter å eliminere årsaken til slike utrykninger. Den enkleste løsningen er den mest opplagte. Vi kan ikke si vi ikke er blitt advart.

