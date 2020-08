SVARER: Mina Gerhardsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Avgifter er bra for helsa

Hroar Braathen argumenterer i VG 30. juli for å kutte i avgifter på helseskadelige produkter som alkohol, tobakk og sukker, for å fjerne grensehandelen. Det er ingen god strategi.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Det er mange årsaker til grensehandel, og avgiftene er bare en liten del av disse. Kutt i avgifter vil ikke påvirke lysten på Sverigetur for å kjøpe hverken billig ost, kyllingfilet eller bacon, men det vil gi negative konsekvenser for helsen vår.

I Norge har vi noen store helseutfordringer. Det er fremdeles nærmere en million nordmenn som bruker tobakk, og en økende andel av forbruket kommer fra taxfree eller grensehandel. Likevel har det totale forbruket gått ned. Det er en trend som bør styrkes.

Folkehelseinstituttet har beregnet at om lag 6 300 dødsfall i Norge kunne tilskrives røyking i 2015. Tobakksrøyk er den viktigste risikofaktoren for dødsfall i befolkningen under 70 år (20 prosent av dødsfallene), og den største risikofaktoren for tapte leveår i hele befolkningen. Pris og tilgjengelighet er de viktigste virkemidlene for å begrense bruken, og i denne situasjonen vil det være fullstendig uansvarlig å redusere avgiftene på tobakk.

Kunnskap og holdninger viktig, men har vist seg å fungere dårlig for endre folks vaner. I Norge er vi på Europatoppen i fedme, og to tredjedeler av oss ønsker å slanke seg. Likevel øker vekta. På samme måte er det bare en tredjedel av den voksne befolkningen som er i tilstrekkelig fysisk aktivitet og svært mange som har et helseskadelig alkoholforbruk.

For å styrke både folkehelsen og økonomien bør vi derfor opprettholde og øke helseavgiftene, ikke senke dem. Avgifter er et av de mest effektive virkemidlene vi har for å påvirke folk til å gjøre sunne valg. Nær 90 prosent av sykdomsbyrden i Norge er knyttet til ikke-smittsomme sykdommer som som kreft, diabetes, hjerte- og karsykdom og demens, som påvirkes av levevanene våre.

De fører også til svekket motstandskraft mot smittsomme sykdommer som corona og tuberkulose. Den pågående coronaepidemien har tydeliggjort hvor sterk sammenheng det er mellom folkehelse og økonomi. I arbeidet for å styrke begge må vi baserer oss på kunnskap om av hva som faktisk virker når samfunnet skal legge best mulig til rette for at hver enkelt av oss skal gjøre de valgene vi ønsker å gjøre.

